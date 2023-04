Uno no es escritor, pero intenta parecerlo y se pone delante de una cuartilla para comunicar sus pensamientos y hablar de lo divino y de lo humano, y la verdad, para mí no hay divinidad más humana, ni humanidad más divina, que la Villa de Villaviciosa sus cosas y sus gentes. Y comienzo con el rara-raca de siempre: historia e historias, personas y personajes, cuentos y leyendas, mitos y realidades, geografía, gastronomía… En fin, lo que les decía, lo de siempre.

De la actualidad también, claro, pero con la actualidad me pasa como a los políticos, que caigo fácilmente en el monotema. Los políticos suelen tener dos monotemas, el corporativo, que dictan de arriba, acatan todos, y en tiempo de elecciones se multiplica exponencialmente, y el personal, que utilizan los jefes de escuadra y representantes en las delegaciones autonómicas o territoriales.

Pensándolo un poco, a lo peor no hace falta ser político para tener monotema, posiblemente todos tengamos uno oculto, escondido, que subyace en nuestro cerebro y a una señal exterior nos ponemos a largar, sin consideración ni miramiento alguno, del monotema con quien nos escucha.

A mí me pasa. A lo mejor estoy tan tranquilo tomado un culín y leyendo el periódico y ¡zas!, la señal exterior en forma de noticia que te restalla en la cabeza como un latigazo: “ Llevar la escuela de Minas a Mieres costará más de 250.000 euros”. Y empiezo a hablar solo y despotricar como si me hubiera dado algo:

-. ¡Coño!, ¿qué son 250.000 euros por llevar Minas a Mieres comparao con los más de once millones de euros que va a costar llevar el IPLA a Oviedo?.

El chigreru prueba la sidra por si fuera la causa de mi estado de excitación, pero viendo que está buena, tira el poso al suelo y marcha a atender al resto de parroquianos diciendo:

-. ¡Na, el monotema!.

Los que están a mi alrededor y me conocen, me dan la razón, como los diputados en su día en la Junta, y esa comprensión y apoyo me tranquiliza y vuelvo a la normalidad pero, al igual que el voto de los diputados, no sirve para nada, y en cuanto alguien nombra Minas o algo relacionado con su traslado, vuelvo al IPLA, a su expolio y a mi monotema. No puedo evitarlo. Entiendo al alcalde de Oviedo y algunos ovetenses con su monotema. Y créanme, es un sufrimiento.

Quizás hacer cantares y tomarse las cosas con humor sea el mejor tratamiento contra el monotema. Hasta mediados del siglo pasado, cuando algo de esto pasaba se hacían cantares, era una buena terapia para relativizar la versión pesimista de algún hecho y buena para la salud mental. Normalmente eran cantos dialogados, cultos o populares, amables o dolorosos, sin importancia o trascendentes, improvisados unos, rememorados otros, atrevidos, de desafío casi siempre, de tono humorístico casi todos y normalmente poco agresivos.

Aquellas disputas cantadas solían producirse entre pueblos o personas, unos alababan lo que querían o deseaban, y los que se veían aludidos o perjudicados por el alabamiento, contestaban con otro de igual o de parecido cariz. La gente los cantaba en reuniones sociales, chigres, fiestas y romerías y algunos terminaron formando parte del acervo popular y del folclore local. Estaba pensando en aquellos que con la música mejicana de “Me he de comer esa tuna”, esa, la de “Guadalajara en un llano y Méjico en una laguna”, esa, que le cambiaron la letra y decía que iban a poner un ferrocarril a Mieres (oportuno y adecuado en este caso), para transportar carbón y quitar el frío a las ateridas señoras. Al que las ateridas señoras contestaban con otro en que les manifestaban que no necesitaba carbón para evitar el frío, que ellas perdían el sentido o se apañaban viendo a unos tíos en calzoncillos corriendo detrás de un balón, llegando al éxtasis cuando chutaban a gol. ¿Recuerdan?, pues a esa misma música podríamos añadir nuevas letras e intentar exorcizar el monotema.

Los de la Universidad, los de Mieres y favorables al traslado de Minas podrían cantar algo así:

“Dicen que van a llevar la Escuela Minas a Mieres (bis), para formar ingenieros (ter)), en toes les cuenques mineres”.

El Consistorio ovetense y todos los que estén contra el traslado podrían contestar con esta:

“Que lleven Minas a Mieres a Oviedo nos la refanfinfla (bis), porque nos van a poner (ter), en La Corredoria un IPLA”.

Y en Villaviciosa, con una esperanza y una moral digna del Alcoyano tras el expolio y actuación urdida de forma tan perversa, tan malintencionada y ofensiva hacia nuestra Villa, podríamos cantar esta otra:

“Dicen que se va a quedar el IPLA en Villaviciosa (bis), para poder estudiar (ter), la mala leche de Rosa”.

No sé, algo así.

-. ¿Notaste alguna mejoría con estes?.

-. Muy poco, la verdad, que quieres que te diga.