A modo de rampa de lanzamiento al inicio de cada artículo semanal suelo viajar al pasado recordando con carácter retrospectivo algunas de mis vivencias para que me sirvan de nexo de unión con lo que les quiero contar en esta nueva entrega.

Para empezar les diré que confirmo plenamente que el tiempo pasa volando y cada vez más deprisa siendo una opinión más que personal pues está totalmente avalada por varios amigos y conocidos de distintas edades. Por eso en muchos casos lo que nos parece que será un tren de mercancías y largo recorrido con un montón de vagones al final se quedará en un convoy de una sola unidad -máquina/vagón- de cercanías.

La cita está próxima. A la vuelta de la esquina y casi sin darnos cuenta nos llega una nueva convocatoria electoral, municipal y autonómica, lo cual no nos sucedía desde el año 2019. Cuatro años que parecían eternos al principio pero que ya se han esfumado. ¿Y qué ha pasado en Villaviciosa con las promesas que se nos hicieron entonces? Pues se lo voy a explicar a modo de titulares buceando en la hemeroteca (auténtica faena para los políticos), que garantiza y deja constancia de cuanto se ofreció a los votantes en su momento.

Les paso una pequeña relación de las propuestas que ofrecieron los distintos grupos políticos que concurrieron en aquellas elecciones:

1ª.- Construcción de un Polígono Industrial. Este es un tema recurrente que suele funcionar porque suena a creación de empleo a la puerta de casa. Sin embargo también suena a cuento chino porque me dicen que es “más viejo que el canalillo” (con perdón). Es más, en 2003 y 2007 varios antiguos mandamases de la Villa me aseguraron en entrevistas para la tele que dicho polígono sería toda una realidad pidiéndome incluso que grabase los terrenos próximos a la Autovía del Cantábrico (en Cazanes), donde se iba a ubicar. Conservo el archivo de video.

2ª.- Nueva Piscina en La Barquerina tras descartarse la reparación y remodelación de la existente. Hasta ahora y de momento, por un lateral del

parque discurre el cauce del Río Linares en dirección al Puente Huetes para desembocar en la Ría. Piscina -de momento- no hay. Si acaso lo más parecido a una se produce en los días de fuertes lluvias que coinciden con la pleamar de las mareas vivas. Entonces varias zonas del parque próximas a la N-632, se inundan.

3ª.- Atención prioritaria para la Zona Rural y activación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y de un Plan Especial para Tazones. Si al final quienes propusieron esto no lo hubiesen cumplido saben que siempre podrán defenderse y tener las espaldas cubiertas alegando que ellos no forman parte del equipo de gobierno municipal y que es otro partido el que tiene esa responsabilidad y además con mayoría absoluta.

4ª.- Necesidad de una UVI Móvil en Villaviciosa. También llovía sobre mojado porque era un tema prioritario y largamente demandado por la población de un municipio con cerca de 14.500 vecinos censados en el año 2019… ¡Una UVI Móvil! Tampoco pedíamos tanto y esta sí ha sido una de esas propuestas - prometidas y cumplidas- en la que la totalidad de formaciones políticas estuvieron siempre de acuerdo. Sin duda, un auténtico milagro. Y a propósito de este caso alguien me apuntó: “Cuando todos reman en la misma dirección… ¡las cosas sí funcionan!”.

Saliendo de estas propuestas de los distintos partidos, hace cuatro años también estaban pendientes y sin resolver otros asuntos de vital importancia como, por ejemplo, la contaminación del estuario maliayés por la presencia de la bacteria E.coli.

La Ría de Villaviciosa declarada Reserva Natural Parcial desde el año 1995 ya llevaba cerrada siete años a los mariscadores en las últimas elecciones. Hoy ya son once años sin faenar para un colectivo que llegó a reunir hasta cuarenta trabajadores autónomos cuyo número fue paulatinamente disminuyendo hasta los cinco que quedan en la actualidad tal y como comenté en el artículo del domingo 5 de marzo de este mismo año (lne.es/Villaviciosa/Opinión).

Por otra parte también hubo otras peticiones y reivindicaciones variopintas en aquellas últimas elecciones de 2019 que quedaron reflejadas en una Carta- manifiesto de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa que iban desde el arreglo y mantenimiento de caminos hasta la mejora de las señales de internet y televisión. El saneamiento, la red de aguas o el alumbrado público también formaban parte del citado documento en el que se reclamaba como obligatoria la presencia permanente de una ambulancia de soporte vital básico.

Pero la FAAVVI iba un poco más lejos pues exigía mayor participación ciudadana y una mayor fluidez en las relaciones con alcalde y concejales llegando a proponer la creación de una Fundación de Cultura local para tratar de descentralizar las actividades a fin de que se repartiesen por el territorio y llegasen a todo el concejo…

En fin y como ven hace cuatro años se presentaron un buen número de variadas propuestas tanto desde las formaciones políticas que se presentaban a la cita electoral como desde diversos colectivos y asociaciones. Llegados a este punto las preguntas al vecindario son bien sencillas: ¿Están ustedes contentos o defraudados? ¿Se cumplieron las expectativas o se sienten desilusionados? ¿Qué les ha gustado y qué les ha faltado?...

No podemos negar la verdad y estarán de acuerdo conmigo si les digo que, en función de la ideología de cada uno, las respuestas irán en un sentido u otro. Si ustedes están afiliados a un partido y quien gobierna es otro distinto al suyo es casi seguro que su respuesta será negativa y no por si estuviere bien o mal hecho. Simplemente porque son sus rivales. Y viceversa. La respuesta sería favorable y positiva porque las acciones las llevaron a cabo “los míos”. Sin embargo últimamente y cada vez con mayor repercusión he notado una cierta “conciencia laxa”, relajada y distendida en conversaciones con algunos vecinos. Es como si ese fanatismo barato de “sólo los míos lo hacen bien” empezase a entrar en sus horas más bajas. Y que no se me enfade nadie porque me gusta la democracia, la participación ciudadana y porque estoy plenamente convencido de que “TODOS SOMOS VILLAVICIOSA”, un lugar precioso en donde vivimos personas de distintas ideologías y creencias. Personas que podemos pensar de manera diferente a la suya con pleno derecho.

Se quiera o no reconocer, estamos cambiando. Hay muchos nuevos vecinos y Villaviciosa sigue creciendo. Echando la vista atrás reconocemos que siempre fue un feudo tradicionalmente conservador en donde los partidos de izquierda - al menos a priori- no tenían ninguna chance. Sin embargo esa hegemonía empezó a resquebrajarse hace dieciséis años cuando URAS accedió a la alcaldía sustituyendo al PP que la recuperaría cuatro años después. Pero fue en 2015 cuando, por vez primera, el PSOE se hizo con el bastón del mando municipal y a algunos el cambio no les entraba en la cabeza.

Los conservadores tuvieron toda una legislatura por delante para tratar de enmendar sus errores y recomponerse pero no lo debieron hacer porque la izquierda volvió a repetir su éxito algo que no era bien digerido por un sector de la población que no comprendía que “volviera a ocurrir en un lugar como la Villa que es de derechas de toda la vida…”.

Repito: la cita está próxima. En apenas tres semanas las urnas esperan las papeletas de quienes acudan a votar. Y ahora más que nunca es cuando debemos tener presentes esas dos palabras casi mágicas de las que dependerá el resultado final de esta convocatoria: Tú decides.

Tienes veintiún días para analizar cómo han transcurrido estos últimos cuatro años y para decidir libremente cómo quieres -o te gustaría- que fuesen los cuatro próximos. ¡Ah! Y no preguntes por lo que se quedó sin hacer o en el tintero de unos y de otros. Esta vez tienen una palabra terapéutica que vienen utilizando como defensa frente a las quejas que les podamos presentar y que además responde a todas las cuestiones: “PANDEMIA”. La pandemia es el salvoconducto y escudo protector que tienen para defenderse de todo y la que les ha impedido hacer esto, lo otro y el resto de cuanto tenían previsto.