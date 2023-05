Tengo les ruines de un molín nel ríu maliayu que llamen del Profundu, que ye ‘l nome que-y dan pela parte baxa del ríu, tamién de la Vega; pela parte alta llámenlu del Espadañal, y ente medio, de Remolina, del Peñeu, de la Prunacea… Ye el ríu del mio molín y de mio vida.

El molín foi parte del patrimoniu de mio casa materna dende fai casi trescientos años, fasta los años setenta del pasau sieglu tovía molía, y molía per bien, pa en casa y pa los vecinos que diben moler a maquila. Yera un llugar fermososu y enllenu de histories y vida que acompañaba la música del ríu y el cantar de la molienda.

L’ abandonu dafechamente del cultivu del trigu y del maíz y el repartu de pan de les panaderíes per les aldees, preslló la puerte d’ afechu. Díbase al molín dacuando a moler pa en casa y componer la puerte que xente de pasu, de baxa condición, bastu y en sin consideranza colos bienes axenos, encargabense de ruemper cada pocu. Les desgracies fixérense cróniques y accidentes, infortunios y maderistas en sin xixu nin responsabilidá estrozárenlu y echárenlu a la ruina.

Güey ye un paisaxe silenciosu, desolau, de pasau desconocíu, tragau pela vexetación. Nadie sabe el per qué y les manes que lu ficieren, nin les vides que lu vivieren a lo llargu el tiempu que se afayó en pie. Ventanes que se abren en muros solitarios que non amparen ningún techu, maquinaria esfrayada que perdió toa función y raigaños que abracen un suelu y unos murios que solo aguanten pel silenciu de otru tiempu.

Hay quien ve n’ eses ruines algo poético, romántico, otros solo escayos y morgazu en sin valía, quien solo ve dalgo del pasau, muertu y sin interés, y quien diz, ¡qué pena!, y atalanta que, magar que abandonau, tovía puede sorrecer.

Comparto tamién les ruines, retazos, reliquies de una llingua que llamen l’ asturianu, que ye la llingua que se faló nel reinu d’ Asturies, quiciaves la más antigua de les llingues con pertenencia al sub grupu de llingues ibero-romances y primera n’ escribise, y dalgunos filólogos dicen que foi base pal leonés, gallegu-portugués, mirandés y castúo. Llingua milenaria, amestada de llatín y llingues indoeuropees, enllena de pallabres fermoses que falaben, ¿falen?, de la vida y so rodéu que, acompañada de la lliterarura, cancios y poesíes iguaren, ¿igüen?, el patrimoniu cultural d’ Asturies. Pallabres qu’ escribieren leyes y normes pa que fueren comprendíes, entendíes y acataes per xentes que, nun tiempu, foi un grupu social con un conxuntu de costumes y maneres de vida diferenciaos y con concencia de falar una llingua propia, distinta y estremada.

L’ arrequexamientu d’ esi reinu, convertíu en Principau, foi acarriando tamién l’ arrequexamientu de la llingua asturiana que foi perdiendo calter y posibilidaes d’ afitar normes propies que xunieren les distintes variedaes d’ asturianu, que coyeren per modelu el castellanu. La diglosia, la migración, la industrialización y les élites relixoses, alministratives, económiques y culturales, unos per non ser astur falantes y los que lo yeren per complexu o desinterés interesau, foi dando pasu como mediu pa comunicase al castellanu, que se impuso como esixencia de rangu social, y el pueblu imitó al poder fácticu y la burguesía.

La escolarización y los medios de comunicación del pasau sieglu faese ‘n castellanu, la migración y l’ abandonu descomanau del campu a la ciudá na xeneración posguerra civil arrequexó más l’ asturianu, per sobre tou nes ciudades y na xente xoven, que non mantuvo denguna fidelidá a la llingua, modelu que foi imitándose pela mocedá nes aldees.

Güey, l’ asturianu, paicíu al del mio molín, ye un paisaxe llinguisticu bastante silenciosu, de pasau pocu conocíu y tragau pela vexetación del castellanu. Pocos saben de les llingues que lu falaren a los llargu de sieglos, les vides y cultures que contaren y tresmitieren, la historia y les histories que n’ ella s’ escribieren, los sentimientos que n’ ella se dixeren.

Hay quien ve no que queda de la llingua solo ruines poétiques, romántiques, coses de xente vieya con escasa tresmisión, otros solo escayos y morgazu en sin valía, daquién solo ve dalgo de un pasau, muertu y sin interés, que se caltién n’algunes aldees del interior del país onde tovía queda xente que fae so vida da fechu n’ asturianu, y quien diz, ¡qué pena!, y atalanta que, magar que abandonau, tovía puede xorrecer.

L’ asturianu, tornose nuna llingua minoritaria y, per sobre tou, minorizada, pocu falada nes grandes ciudaes asturianes, pero con más conocimientu cuantu más alexau d’ estes capitales. En 1980, fízose la Academia de la Llingua Asturiana, muérganu del Gobiernu del Principau col ánimu d’ estudiar, abellugar y promocionar l’ asturianu, que cuenta con un diccionariu, una gramática normativa propia y unes normes ortográfiques bien definíes. La xera investigadora queda apoquecía a la Universidá, más llimitada que otres llingues al non tener estatus de oficialidá, y la so enseñanza reducía a dos hores llectives selmanales en cualquier centru escolar. Nótase daqué escasu surdimientu na mocedá universitaria y ámbitos xuveniles. La prensa espubliza algún suplementu y artículos n’ asturianu. La TPA aventana dalgunos programes n’ asturianu. Faense bones músiques y bones traduciones de obres lliteraries de otres llingues.

Anque la llingua asturiana ta considerada en peligru d’ estinción, aníciense brotes de igua y xorrecimientu, que solo pueden medrar col reconocimientu la cooficialidá, en manes de los partíos políticos elixíos per nos pa representanos na Xunta Xereal del Principau.

Los partíos políticos de representación estatal n’ Asturies, son inconsistentes y tienen per pocu pesu y escasu reconocimientu dientro la organización, y solo faen cumplientu de les órdenes que emanen de la dirección xeneral del partíu, que apoya la oficialidá nes llingues de otres comunidaes colos mesmos argumentos a los que se opón n’ Asturies.

Na Selmana de les Lletres Asturianes, con per escasa difusión nos medios que dediquen munchu más espaciu a la coronación del rey de Inglaterra, non se me ocurre otra manera de aviespar l’ interés de la xente y llograr l’ atención de los políticos, que clamar al cielo y presllar esti escritu apellidando: ¡Dios salve al rey, la nuesa Llingua y de pasu el mio molín!.