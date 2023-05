Ir de bolos, hacer bolos o estar de bolos, son expresiones que, generalmente, indican que un grupo teatral, musical, etcétera, van a hacer o están haciendo una o varias representaciones por una o varias localidades. Algunos grupos políticos, con el comienzo de la campaña electoral también utilizan, de forma coloquial y, supongo, con ánimo de parecer simpáticos, el término ir de bolos, o hacer un bolo, en tal o cual lugar.

Comenzó la campaña electoral y todos los electorables y sus equipos de asesores de una cosa y de la otra, fotógrafos, peluqueros, jefes de prensa, etcétera, están mirando por el rabillo del ojo y con lupa, el vestido, peinado, aspecto general y el significado que puede haber oculto en las declaraciones y manifestaciones de sus adversarios políticos que publican o emiten los distintos medios de comunicación, si uno dice que va de bolos, otro inmediatamente se apura a visitar una bolera, con fotógrafo, por si acaso. Un tercero que observa tales movimientos, incluye en su programa los bolos como asignatura troncal en todas las escuelas. Un cuarto manifestará con falsa modestia que él ya hace muchos años que juega a los bolos en la intimidad. El más retardado en hacer declaraciones preguntará de forma inquisitoria y demostrando un elevado conocimiento de la cultura bolística leída cinco minutos antes en google: Bolos sí, ¿pero qué bolos?, ¿cuatreada, birle o bolo palma, batiente rodado o batiente de Cabo Peñas, bolu de Tineo, de Cangas del Narcea, de Saliencia, de Navia o de Luarca, el cuarta de Degaña, los bolos rodados, el dexabolu, el cuatrín de Agones , el vaqueiru, el pasadiez, el leonés o el bolo americano?.

El que va de más moderado pedirá una reflexión sobre la relevancia social del juego de bolos como elemento cultural de Asturias, enraizado en la tradición y mitología asturiana, y publicado por escritores e intelectuales tan notables como Jovellanos, Clarín, Casona, Palacio Valdés y otros. Los que queden o lleguen tarde dirán, según su inclinación, que de bolos nada, que es lo que queda de un capitalismo trasnochado para que el obrero no piense, cosa que ya suplen el Oviedo y el Sporting, o que de lo que se trata es de crear nuevos chiringuitos para colocar excedentes de listas electorales y colaboradores y amiguinos de la casa.

En Villaviciosa, en el núcleo urbano, dicho sea para conocimiento de todos los partidos y donde sería de mucho gusto verlos enfrentarse en interesantes y reñidas partidas, solo queda una bolera, es de propiedad municipal y está instalada en el patio del Ateneo Obrero, lamentablemente muy poco utilizada. Pero no siempre fue así, en mi juventud llegó a haber en la Villa al menos seis boleras que yo recuerde, todas ellas de cuatreada y en chigres: la de El Congreso, la de El Ciclón, la del Nalón, la de La Espicha, la de La Mariñana y la de El Encanto. El motivo de que todas estuvieran emplazadas dentro de los chigres, fue debido a la prohibición de principios de siglo pasado de jugar a los bolos en las calles y espacios públicos, circunstancia que aprovecharon los chigreros para albergarlos en los patios interiores o traseros del local. En todas ellas, se celebraban buenas partidas, y concursos con variados y gustoso premios, y en los que también se cruzaban buenas apuestas, recuerdo un tirador de mucha fama de nombre Camiseta, y una peña de nombre Madalena y otra que a fuer de culta era Reculta, creo que eran de Gijón.

En fin, que ojalá vayan de bolos estas elecciones, serían muy entretenidas y no dudo que asistiríamos en grandes masas a los encuentros que se realizaran. Desde luego mucho mejor que anunciar caminos a Santiago y rutas a no sé dónde, carriles bici, pipicanes (urinarios para perrinos y perrines), bolsas de la compra gratis, etcétera. Esto de la bolsa de la compra gratis me recuerda una anécdota que se cuenta en la Villa, en la que en unas elecciones de principios del pasado siglo, los que se presentaban a munícipes obsequiaban a sus votantes con los más variados regalos, don Rodrigo de Balbín tuvo el detalle de regalar un chorizo por un voto que podían recoger en Casa de La Maruxeta, con fama bien ganada de elaboradora de chorizos de excelente calidad. Los opositores respondieron rápidos repartiendo hojas por toda la Villa, advirtiendo al electorado con esta cuarteta: “No adquieran los chorizos de Casa La Maruxeta, que los tuvo don Rodrigo metidos en la bragueta”.

Desde luego, una campaña resuelta a los bolos, además de potenciar un deporte autóctono, sería mucho más divertida, ganaría la campaña el grupo que más puntuación hiciera y más “chicos” sumara. Luego los electores podríamos votar para la mano (izquierda), para el pulgar (derecha), o al medio, que los gustos son muy personales.