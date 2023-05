De la misma manera que pescadores y cazadores esperan con ansiedad la apertura de la veda de sus deportes favoritos, este pasado viernes doce de mayo se ha dado -sin ningún tipo de arma- el llamado ‘pistoletazo’ de salida para una nueva campaña electoral en nuestro país. Durante dos semanas los aspirantes o ‘elegibles’ tratarán de convencernos a todos -incluidos los desilusionados- de su valía como actores para optar al óscar de esa nueva superproducción que bien podría titularse como “Llegan los cuatro mejores años de tu vida”.

Aunque no es verdad, oficialmente, todo se inició en la noche del jueves con eso que conocemos tradicionalmente como la ‘pegada’ de carteles. Villaviciosa y algunos de sus pueblos amanecieron al día siguiente con nueva fisonomía presentando en paneles, marquesinas de autobús, contenedores de basura, árboles y hasta en señales de tráfico… ese nuevo colorido que aportan los pósters y afiches -como se decía antiguamente- de los candidatos municipales y autonómicos.

Apuntaba antes que no es verdad lo del arranque oficial de la campaña pues estarán de acuerdo conmigo en que las principales formaciones políticas ya llevaban un tiempo preparando el asalto a las alcaldías y autonomías, eso sí, con más paz y orden que los seguidores de Donald Trump aquél día de Reyes de 2021 cuando como Atila y los hunos, entraron a saco en el Capitolio de Washington D.C.

Resumiendo: tenemos por delante dos semanitas de ensayos generales. Catorce días de puestas en escena y de distintas representaciones de quienes pugnan por su estatuilla. Lo harán sobre distintas tablas, escenarios y en teatros desde donde tratarán de convencernos para que colaboremos con su causa aportándoles nuestros votos. Una causa que, les guste o no a ellos, no es la de todos ni tiene por qué ser la suya ya que cada uno de nosotros tenemos derecho a pensar y decidir libremente a quién entregamos nuestro sufragio.

En otro orden de cosas supongo que también muchos de ustedes se habrán dado cuenta de que, en esta ocasión y al menos de momento, la convocatoria tiene pinta de ser la más austera de los últimos años. Me temo que aquellos grandes mítines, carpas gigantescas, producciones televisivas y demás derroches, dispendios y despilfarros que cuestan estas campañas, en esta del 28M, sólo existirán para capitales y ciudades importantes a las que seguro acudirán los jefes y jefas de las formaciones políticas.

Otra causa o razón de los ‘recortes’ puede ser que los partidos también hayan empezado a sentir la crisis de alguna manera. Una situación que ya sufren muchos de los votantes y noto un cierto desánimo -cada vez más generalizado- a pesar de que no soy nada derrotista y lo saben quienes me conocen bien. Siempre como Molly Brown intento salir a flote y confieso que me parece triste que haya muchos jóvenes que no conocen a los principales líderes y que tampoco quieran saber nada de política.

Pero no es solo la juventud. Hay gentes de toda condición y edad que se sienten decepcionados y tampoco quieren saber nada. Son trabajadores descontentos, personas en paro, jubilados y pensionistas. El panorama que se presenta con tantísimos frentes abiertos no pone las cosas nada fáciles a quienes resulten elegidos. Pero sigamos con el símil del teatro que nos viene de perlas. Aquellos mecenas de antaño que apoyaban con su influencia y sus dineros a los partidos políticos han hecho ‘mutis por el foro’ (y no estoy haciendo publicidad de ningún partido asturiano). Da la sensación de que están desaparecidos, que están ‘missing’, como dicen los súbditos del nuevo Rey Carlos III. Insisto y repito: de momento no hay invasión de banderolas ni pancartas en las farolas de la Villa. Tampoco se ven vehículos con remolques-reclamo portando fotos y siluetas de los candidatos que en muchos casos aparecen con sonrisa similar a ‘La Gioconda’ luciendo un aspecto risueño y juvenil gracias a la magia y los retoques del Photoshop.

Todavía no he escuchado himnos, música ni sintonía de ningún partido. De hecho en estos dos primeros días no he visto ningún coche con megáfonos circulando por Villaviciosa ni alrededores. Quizás es pronto. Sin embargo creo que lo de la austeridad tiene visos de confirmarse y quizás en esta campaña ya no se regalen globos, bolígrafos, gorras y camisetas porque la cosa está bastante más cruda que en otras ocasiones.

Personalmente me parece bien que no se gaste dinero cuando no lo hay. Y me parece mal que se gaste a cambio de conseguir votos cuando en realidad lo ideal sería que se consiguiesen por méritos de los que mandan. Por logros y acciones en base a su gestión, trabajo y las buenas decisiones que adoptaron orientadas al bien común. Me gustaría que los votos fuesen un premio por haber hecho bien las cosas aquellos a los que habías votado. No soy pesimista y espero que el cielo -y alguno más me perdonen- por lo que voy a decir pero creo que muchas personas se han ido desilusionando día a día y están hartas de la política. Hartas de lo que ven, de lo que escuchan y aburridas de muchos que ocupan puestos de responsabilidad. No les engaño si les digo que lo que más me ha sorprendido en este arranque de campaña ha sido la falta de creatividad de quienes presentan los eslóganes para envolver los productos y programas ‘estrella’ de los partidos políticos. La huelga y crisis de los guionistas en Hollywood también ha debido afectar a los nuestros.

Es posible que aquí tampoco se les pague como se merecen y por eso no se han devanado los sesos discurriendo para ofrecer reclamos atractivos, novedosos y convincentes. En general lo que he leído y se ha presentado en los carteles, con todos mi respetos, es ‘insufi’ pues no llega al aprobado.

No he percibido ninguna frescura. Como si no importase. Muchos nos invitan a votar (“Vota Asturias”, “Vota Villaviciosa”, “Vota lo que piensas”…). ¡Pues claro! Las convocatorias de elecciones tienen como objetivo y fin primordial que la ciudadanía vote si bien es cierto que, para varias formaciones, es muy importante la participación a la hora del recuento y asignación de escaños. La aplicación de la ley del jurista belga Víctor d’Hondt puede favorecer o perjudicar a unos u otros partidos.

Algunos de los eslóganes ofrecidos -según leo en las vallas instaladas en el Parque de La Ballina- nos incitan a dar la cara y a velar por lo nuestro como sucede con “Valentía para avanzar” y “Valentía para transformar”. Los hay que intentan tocarte la fibra como “Cuida Villaviciosa” e incluso hay otro que me descoloca momentáneamente como ese “Cuida lo tuyo” que me deja algo preocupado porque no sé exactamente que quiere expresar o qué me puede pasar…Otra opción la encontramos en el que parece que juega al escondite porque ‘no suelta prenda’ y ello te hace detenerte para pensar y empezar a darle vueltas a la cabeza. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son? Hablo de esas cinco palabras que leo y me dejan con la duda: “Por un millón de razones” que también está presente en la calle Cervantes.

Y ya en la recta final del artículo de hoy pienso que tampoco es bueno ni apropiado para el propio partido que está al frente de nuestro Principado escoger una leyenda con el texto “Llegó el momento de Asturias”. En mi humilde opinión es una ‘frase búmeran’ que se puede volver contra él y de la que con toda seguridad, harán uso algunos de los partidos de la oposición… ¿Cómo que llegó el momento de Asturias si estáis gobernando desde hace once años?

Decididamente, si tuviera que votar uno de estos eslóganes de primavera, elijo y me quedo con uno sencillito y de solo tres palabras como la conocida frase “Ver, oír y callar”. Estoy hablando de un simple y conciso “Asturias entre todos”. Si de verdad hiciésemos nuestra Asturias entre todos (y para todos), seguro que seríamos más felices y de los mejores de España.