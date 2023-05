Decidí titular este escrito elvers, una palabra inglesa, bastante fea por cierto, que significa angulas, porque hoy en día si se escribe algo y no se incluye una palabra inglesa en el texto puede parecer que lo que vas a decir está desfasado y que no estás en el mundo de la comunicación, en lo cool (guay, genial y eso); así podemos leer en nuestras noticias cosas referentes a la Cheess Fair, que es lo que dábamos en llamar Feria de Quesos de toda la vida, Country Festival, la romería de siempre, o General Junta of de Principality of Asturias (Leave the madreñes and de entrance), el edificio donde se sientan nuestros elegidos diputados para tratar sus cosas.

Bien, pues aportada mi palabrina inglesa, voy a lo que quería. Leía hace unos días que habían detenido a varias personas por contrabando de angulas en Asturias, País Vasco, Cantabria y Galicia, que les habían incautado no sé cuantísimos cientos de kilos de angula que intentaban enviar a China y Japón. Los precios de la angula viva aquí son altos, oscilan entre los 300 y 600 euros según la oferta, demanda y momento de la temporada, puesta en esos países creo que su valor es desorbitante, que pasa de los 5.000 euros el kilo, por hacer una comparación, el precio del oro hoy está a 1.831,80 euros el kg.. Y me dio por recordar la pesca de angulas en la ría. La ría de Villaviciosa, hasta hace unos treinta años era uno de lugares en los que las angulas entraban en gran cantidad procedentes del mar de los Sargazos, allí nacen a mil o dos mil metros de profundidad estos leptocéfalos, el nombre impresiona pero son solamente las larvas de la angula que, en grandes masas y arrastradas por la corriente del Golfo, llegan tras más de tres años y cinco mil kilómetros de arriesgada travesía a nuestras costas, donde al contacto con el agua dulce se transforman en angula para subir la ría y los ríos hasta su parte más alta, en estos paisajes pasan unos diez o doce años convertidas en anguilas, llegando a alcanzar un tamaño de metro y medio y más de seis kilos de peso, después vuelven al mar de los Sargazos a desovar y completar su ciclo vital. La explicación a ese viaje de ida y vuelta tan lejano, dicen que es genético y se remonta a cuando los continentes americano y europeos estaban más cercanos, que al irse separando, ellas también fueron alargando su peregrinación. En mi época de pescador de río he visto anguilas pequeñas, medianas, grandes y muy grandes, pero una sobrepasaba con mucho el metro de larga, fue en el Golondrosu, era como mi brazo de gruesa y con unas aletas detrás de la cabeza como las palmas de mi mano, impresionante, apareció tras la peña donde me había colocado para hacer unos lances de mosca, subió del fondo del pozo, a menos de un metro de mí, dio varias vueltas y giros, subió y bajó varias veces antes de desaparecer por el fondo de donde había salido. El puñado de apetitosísimos merucos que le puse de cebo, no despertaron su interés ni volvió a dejarse ver. Era un día de San Juan, una espesa niebla de orbayu cerraba la tarde, y pensaba mientras recogía los bártulos de pesca que, un día como aquel, encontrarse con una anguila de aquellas características en la cabecera o fuente donde nace un río, bien podía confundirse con un cuélebre y dar pie a mitos y leyendas. Aunque a lo mejor no era anguila y era un cuélebre, como nunca vi ninguno. Yo qué sé. Las angulas permanecen en el fondo, se entierran en la arena o limo durante el día porque hay mucha luz. Se mueven para subir los ríos durante la noche y aprovechan la marea, especialmente las noches del cuarto menguante con mareas vivas y si el río está un poco revuelto. En las “oscuradas” de noviembre a marzo de los años sesenta, la ría de Villaviciosa parecía una verbena iluminada con luces de carburos. Todas las “echadas” desde la Barquerina al Puntal: El Puente, la Vuelta les Gabarres, el Porreu, La Argayada, la Canaleta de la Espuncia, El Gaiteru, la Marañina, Les Encienes… a una y otra orilla de la ría estaban ocupadas por anguleros que a la mañana siguiente ofrecían la pesca por chigres, casas y comercios de la Villa. Se mataban con tabaco, se lavaban bien con agua tibia para quitarles las babas, se cocían en agua hervida un minuto escaso, se dejaban secar sobre un paño y ya estaban listas para comer. Una cazuela de barro, que no fuera nueva para que no diera sabor, aceite de oliva, en la que se freían las láminas de ajo y la guindilla bien picada, cuando el ajo estaba dorado, se echaba la angula se revolvía y se servía, no hacía falta más, la angula ya estaba cocida y dejarla más tiempo en la cazuela suponía freírla y estropearla. Todos los chigres ofrecían en sus menús raciones generosas de angulas a la cazuela, que servían a un precio de 25 pesetas (quince céntimos actuales), y con tenedor de madera, nunca supe bien por qué, pero el tenedor era de madera y estaba bien. Dos o tres veces por temporada, nos prestaban algún cedazo e íbamos los amigos a intentar atrapar alguna angula, las que pescábamos entre todos las llevábamos a La Mariñana, donde Irene, tan buena cocinera como excelente persona, nos las preparaba y servía siempre igual, primero a la cazuela y después en tortilla, quedando algo más que satisfechos de angula y del servicio. Aunque sobre gustos está casi todo escrito, y la tortilla de angula tiene muchos adeptos, la fórmula preferida para degustar unas buenas angulas nadie cuestiona que es a la cazuela. La ensalada de angulas y las patatas rellenas de angula, aunque no son preparaciones muy extendidas, también tienes sus partidarios y están deliciosas. Sin duda fueron aquellos, años de libertad para pescar y comer angula sin grandes impedimentos, hasta que salió la orden de tener que sacar una licencia para pescarlas. Al principio no se hacía mucho caso, pero cuando la guardia civil comenzó a presentarse en la ría pidiendo licencias, éramos muchos los que corríamos a ocultarnos e intentar volver a casa sin que nos pillaran. Una de aquellas noches, cuando estábamos sacando a ocho y a diez angulas en cada “remada”, síntoma de que con la marea subiendo aquello iría a más, alguien grito: ¡los guardias, los guardías, que vienen los guardias, correr!. La desbanda fue general a través de los porreos y en todas las direcciones, uno de nuestro grupo se tiró al agua, era el mes de enero, y cruzó la ría para refugiarse, al borde de la hipotermia, en casa de unos tíos que vivían medio kilómetro más allá del otro lado. Después resultó que la alarma era falsa, el que la dio, dijo que solo trataba de gastarnos una broma, y nosotros mantenemos que lo que pretendía, y consiguió, era alejarnos y ocupar el sitio donde estábamos sacando a ocho y a diez angulas en el cedazo por “remada”. Aquella fue la última noche que fui a la angula, nunca más volví. Y terminé mi recuerdo pensando que hoy son pocas, muy pocas, las angulas que llegan a nuestras rías y ríos tras larguísimo y peligroso periplo, algunas de ellas terminan formando parte de las delicias gastronómicas de alguna mesa o restaurante de alto standing (palabrina inglesa, pero aceptada por la RAE), algunas otras siguen subiendo el río y se libran y se convierten en cuélebres o así, y las hay que continúan el viaje en avión nueve o diez mil kilómetros más, las alimentan y se hacen adultas en extrañas aguas dulces, pero esas no vuelven nunca jamás al mar de los Sargazos.