El 28 de mayo es un día para elegir, preferir, decidir, escoger, actuar después de deliberar. Elegir es preferir una cosa entre varias, preferirla tras el examen y conocimiento de las ofertas. Habrá quien lo tenga claro, yo no. Yo tengo un problema con todo esto que me resulta muy estresante y que me lleva a buscar auxilio en Descartes, Spinoza, Schopenhauer, Nietzche, la libertad, la metafísica, el poder de elegir y la madre que lo parió, y llego a la conclusión que existen tantas formas de pensar como camisetas, y sigo sin decidirme en mi elección. Es verdad que si no voy nadie me va echar en falta, de hecho son muchas las personas que no van y no pasa nada, pero lo cierto es que pensar en toda esa gente que estuvieron trabajando para el pueblo, de forma desinteresada casi siempre, merecen, al menos, nuestra consideración y respeto.

Los que no suelen fallar son la familia, los amigos y los incondicionales, que van aunque caigan chuzos de punta, y salga bien o salga mal, lo celebran juntos, con alegría, una buena comida y de hoy en un añu con salú. Si va uno a pensar, tampoco debiera de ser tan difícil elegir, pues la cosa a decidir se reduce a tres opciones: Ir a Les Flores de Oles, Ir a Les Flores de Fuentes o ir a Cincuesma en Arbazal, porque vas a votar temprano y, luego, ¿qué haces todo el día? Quizás la más floja este año sea la de Les Flores de Fuentes, no hicieron programa y es más de andar por casa, más casera y más de familia, pero que tiene el plus de los mil años de la consagración de la iglesia, que aunque hace dos años se habló y celebró mucho el milenario de su construcción, no fue hasta el 1023 cuando el obispo don Adegani de Oviedo la consagró junto a la hospedería anexa, obras las dos de don Diego Pepici y su señora doña Mansuara, y por entonces, una de las más confortables hospederías del camino medieval a Santiago. Les Flores de Oles, tiene un amplio programa, muy llambión, nutritivo, musical y con ramu, a buena parte con los de Oles, este año durante cuatro días, y aunque los recitales campaneros son el sábado, no dejarán de acompañar la procesión del domingo con un buen repique a la Virgen de la Salud. Si en Oles se celebran Les Flores el último domingo de mayo, me dijo Cristina Carneado que, probablemente para evitar coincidencias, en Argüeru se celebran, o al menos se celebraban, el primer domingo de junio, y el Tazones el segundo de junio. Esta fiesta de Les Flores, celebrada en muchos lugares, tiene su origen en las celebraciones que se hacían durante todo el mes en honor a la diosa romana Maya, diosa de la primavera, la fertilidad, la maternidad y la salud. Maya, también denominada Bona Dea, “La Buena Diosa”, y Feminea Dea “La Diosa de las Mujeres”, era la mayor de las siete hijas de Atlas y Pléyone, las Pléyades que llamaban. Hermosa y virtuosa ninfa estaba casada con Fauno que, además de cuernos y pezuñas tenía bastante de cabrón, celoso y lascivo, y se pasaba el día tocando el caramillo, cazando en el bosque, cuidando algún rebaño o corriendo detrás de las ninfas en plan aquí te pillo aquí te mato. Un día estando en casa aburrida, Maya probó el vino, vio que estaba bueno, y se bebió una jarra entera, como no estaba acostumbrada pilló un pedo de aquí te espero, cuando llegó Fauno y la encontró con aquella trompa, en vez de unirse a la fiesta, se sintió deshonrado y ultrajado, montó el pollo y con una vara de mirto la golpeó hasta matarla. Fauno pensó que se había pasado bastante en el castigo, arrepentido, aunque era un dios de segunda tenía influencia, le puso un altar a Maya y le dedicó un culto. Un culto que era exclusivo para las mujeres, que durante el mes de mayo llenaban el templo con toda clase de flores y hierbas, menos de mirto, obvio, que solo se usaba en algunos ritos para golpear a las mujeres, de forma simbólica claro, que querían aumentar su fertilidad. El cristianismo transformó el culto a Maya por el de la Virgen María, a quien se glorifica en el mes de mayo con grandes ofrendas de flores. Cincuesma en Arbazal, es fiesta muy antigua, más de tres siglos. El domingo suben a la Santina de Arbazal, la Virgen de las Angustias, de la parroquial de Puelles, donde pasó los últimos nueve días recibiendo rezos y ofrendas de los feligreses, a su ermita o capilla de Santa Marina, reconstruida en 1634, santuario muy concurrido desde antiguo con romería también el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, y en el que se conserva un peto y un espaldar de hierro con la abolladura de un balazo. La procesión, que sale de la parroquia por el camín de Santi sube por un viejo y tortuoso sendero hasta Arbazal, acompañada de un rezo cantado por los romeros con una vieja melodía medieval. En la subasta del ramo, se tiene la oportunidad de adquirir las primeras cerezas del año (si no les comieron los páxaros). Y aquí sigo, sentado en el rincón de pensar escribiendo esto y dándole vueltas a que hacer después de ir a votar. ¿Oles, Fuentes o Arbazal?.