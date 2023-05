Día-D Hora-H. (Supongo que la D por ‘domingo’ y la H por ‘hoy’).

¿A santo de qué viene esto? Pues porque hoy es domingo 28 de mayo y tenemos Elecciones Municipales y Autonómicas en nuestro país, en toda España y lógicamente, en nuestra Asturias del alma como a mí me gusta decir. Lo primero de todo es alegrarse porque tenemos la gran suerte de vivir en un país en democracia. De que podamos decidir y expresar a través de los votos que vamos a depositar en las urnas, nuestra voluntad; nuestro sentir, ideología y criterio. Somos afortunados por tener libertad plena para elegir a nuestro/a candidato/a favorito/a. A quien queramos y deseamos que sea nuestra luz y guía, nuestro líder en el acontecer cotidiano de este mundo tan convulso en el que vivimos y que está permanentemente repleto de graves problemas como el hambre, las guerras, las enfermedades y todo tipo de tensiones que, salvo las propias catástrofes por fenómenos naturales, son en su totalidad generados por el hombre; por el propio y ambicioso ser humano que parece no estar nunca conforme con nada.

Queramos o no reconocerlo el mundo está hirviendo a todas horas y no hablo precisamente del cambio climático. El planeta tierra está en plena ebullición y se siente dañado pues le exigimos mucho más de lo que le cuidamos. Este mundo actual sobrevive como puede con los continuos sobresaltos que le proporcionamos teniendo que albergar además a una población de ocho billones (ocho mil millones), de personas.

Desgraciadamente y sin ser agorero tengo la sensación de que muchos somos los que pensamos que nadie hace nada por tratar de mejorar esta situación. En la actualidad y como si fueran refranes o chascarrillos, escuchamos con más frecuencia las llamadas ‘frases-tipo’ que nos auguran malos tiempos y a lo que internet y las redes sociales han contribuido en su expansión. Leyendas gratuitas, fake news, etc. como “El mundo se acaba. Nos extinguimos”… o “Estamos en manos de cuatro que son los que controlan y manejan todo”... “Ya sólo existen dos categorías: los muy ricos y los muy pobres…”.

En principio me cuesta creerlo pero quizás, pueda ser verdad. Los países más ricos del mundo se reúnen con cierta frecuencia tomando decisiones y firmando acuerdos que muchas veces no sabes si los llevan a la práctica porque no ves resultados al menos aparentemente. Es entonces cuando muchos nos preguntamos ¿Por qué no se centran y trabajan seriamente en temas graves como pueden ser las guerras, el hambre, las enfermedades o la inmigración, por citar algunos?

Los obreros (curritos y machacas), los ciudadanos de a pie, contamos cada vez menos para los que deciden, mandan y ostentan el poder y creo que no somos tan malos como para que se nos trate así.

A este paso no me va a quedar más remedio que acudir a donde me corresponda con la frase publicitaria de una firma de electrodomésticos para que se enteren de una santa vez de que “¡no soy tonto!”. Y si eso no sirviera para hacerlos reaccionar reuniría a varios amigos para cantarles -sin desafinar- aquello de “no estamos locos que sabemos lo que queremos”, de Ketama, el inolvidable grupo liderado por Antonio Carmona.

Hoy 28M tenemos cita con las urnas y hace tan sólo una semana esta nuestra España libre y democrática que hoy vota, ‘Mi querida España’ que cantaba Cecilia, pasó a ser un “país racista” a nivel mundial por lo ocurrido en un partido de fútbol con Vinicius Jr. jugador del Real Madrid.

La repercusión mediática de lo acontecido ha sido tremenda y descomunal como diría alguien al que le gusta el fútbol. Negativa -muy negativa- para nuestro país. A raíz de esto y sintiéndome injustamente insultado me pregunto: ¿Quién con suficiente autoridad ha salido a dar la cara por nosotros para defendernos y contestar a quienes a esos dirigentes y organismos? Este asunto ha dolido a muchos y ayer lo pude comprobar hablando y cambiando impresiones con amigos y vecinos.

La jornada de reflexión pre-electoral la aproveché para darme una vuelta por Villaviciosa recorriendo varios de mis lugares habituales. La base de la conversación estaba clara y el tema también lo comenté a través del teléfono con amigos de fuera. Todas las opiniones recogidas coincidían mayoritariamente dando por hecho de que no somos racistas si bien, casi todos aceptaron que adaptando la palabra “racismo” a aquella conocida frase de las meigas la respuesta sería: “haberlo haylo”.

La discriminación por raza, sexo, color y demás que pueda darse en España es similar a la existente en otros muchos países de nuestro entorno e incluso menor. Por ello no podemos tolerar que se nos tache a todo un país de ser lo que no somos y siete días después me parece que todavía nadie ha salido a defendernos ante la ONU, Estados Unidos y Brasil…, empezando por el propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva que hasta ahora me caía bien.

¿Por qué no hemos visto noticias de autoridades españolas en otras televisiones del mundo? Hablando coloquialmente nos han dado por todos los lados y mucha parte de la culpa la tienen desde los dirigentes del equipo valencianista que han negado la mayor (con las imágenes que hay), llegando a decir que eran cuatro o cinco los que insultaban al futbolista cuando en realidad era media ciudad del Turia cantando (con base musical de la canción “Guantanamera”), eres un tal animal de la selva y un hijo de cual con alevosía y superioridad que son agravantes en el Código Penal. Vergüenza ajena.

Se ataca a Vinicius Jr. porque ‘no escurre el bulto’ y sobre todo porque (como se dice en los toros y en la política), ‘entra al trapo’. Su reacción y comportamiento pueden llevarle a la expulsión y así los rivales dejarán de sufrir con los regates y cabriolas que les hace. Con el jugador brasileño fuera el Real Madrid es más débil y se quitan un peso de encima.

Creo que van a por él no por el color de su piel sino porque asume la provocación y eso favorece a los rivales. Esta semana revisé la plantilla del equipo merengue y conté diez jugadores de color: Rudiger, Mendy, Alaba, Kamavinga, Militao, Tobías, Tchouameni, Rodrigo y Mariano. Diez. Y sólo se meten con Vinicius…

Sin querer entrar en polémicas de ningún tipo he expuesto el disgusto que tengo y que comparten otras personas), ante la falta de respuesta oficial a la acusación que convierte a nuestro país en racista. Pero no todo es negativo y no somos tan malos pues hemos mejorado en relación a convocatorias electorales anteriores.

Tras dos semanas de campaña recorriendo calles, plazas y rincones de la Villa he comprobado -o me ha parecido- que las distintas formaciones que aspiran a gobernar nuestro concejo se han respetado mucho más que cuando me presenté como candidato a la alcaldía hace ya la friolera de doce años.

He repetido itinerario desde El Puntal hasta Amandi llevándome la alegría de ver que la práctica totalidad de los carteles electorales se encontraban en el mismo estado que cuando se pegaron en la noche del viernes 12 de mayo. Esta vez no ha ocurrido como nos sucedió en 2011 cuando nos los arrancaban a diario o nos tapaban pegando otros encima. Recuerdo también como “desapareció” por arte de magia en solo tres horas una pancarta de plástico rígido que habíamos comprado en Gijón. Fue ponerla a la entrada del Parque de La Barquerina y jamás volvimos a saber de ella.

Aquella fue una campaña tensa con algún insulto y varias injusticias que jamás pensé que se llegaran a producir. Pero de la que guardo un gran recuerdo porque, durante varios meses, aprendí más que los ‘ratones coloraos’ en la que fue mi primera y única experiencia en unas elecciones.

Ahora parece que, salvo en la planificación y acuerdo de fecha para el debate entre partidos y la falta de algunas unas banderolas que observé en la Plaza de La Manzana a la entrada de Villaviciosa, las cosas están más calmadas. Tal vez ahora haya más respeto y educación que son fundamentales entre otras cosas para mejorar la raza así como para erradicar comportamientos xenófobos de todo tipo. No somos tan malos. Esta noche conoceremos los resultados de estas elecciones del 28M. Ahora solo puedo desear a todos la mejor de las suertes que en teatro se concreta en dos palabras: ¡Mucha mierda! Y perdón, porque suena mal.