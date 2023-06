Gabriel González Tuya tiene una voz de barítono que impresiona, canta principalmente tonada, y tiene un repertorio excelente de cancios tradicionales. La canción asturiana se está poniendo de moda a pesar de la falta de apoyos institucionales, siendo los propios cantantes con el apoyo de algunos, muy pocos, ayuntamientos quienes corren con la publicidad y comercialización del producto. Gabriel es uno de ellos, participando además con los escasos beneficios a asociaciones como Raitana, a quien obsequia con discos de su primer y excelente disco, tanto por la calidad y calidez de su voz como por la magnifica grabación, para la obtención de ayuda con su venta. Colabora desinteresadamente en conciertos, obsequia con villancicos de su creación tanto en el recital de Navidad como en la colocación del monumento al Portalín levantado en el Campu San Francisco de Vilaviciosa, y además lo hace con una voz que agradece y dignifica nuestra tonada.

No cabe duda que la tonada, además de mantener los sonidos y registros tradicionales, necesita renovación, nuevos sonidos y creatividad, tanto en la música como en las letras, para ello es fundamental llevar e impulsar el conocimiento de la tonada en los colegios, que los más pequeños conozcan su origen, de dónde viene, a dónde puede ir y por qué. La tonada y la música tradicional asturiana debería darse en las clases de primaria, y escuchar y dar a conocer nuestros cantantes, los tradicionales y los innovadores, que sepan que la tonada, junto al fado y el flamenco son los géneros más antiguos de la península ibérica, que durante siglos fue utilizada de generación en generación para transmitir la tradición oral, y en ella se compendian gran número de elementos culturales y humanos: lengua, ritos, usos y costumbres, paisaje, artesanía, historia, etnografía...y poesía. El poeta asturiano, Ángel González, en una charla se preguntaba por qué había quien creía que no había poesía en la tonada asturiana, enumeró varias letras y se arrancó a cantar esta tonada: "Mió madre como era probé non tenía que nos daré, fartucábanos de besos, lluego echábase a llorare". Preguntaba después si esa letra no era poesía pura.

Gabriel González Tuya, apoyó uno de sus villancicos en una preciosa leyenda, la de las tres vírgenes hermanas que llegaron a Maliayo y eligieron para vivir, cada una de ellas, un lugar distinto que justificaban así: la más joven, María de la Cabeza, quería vivir cerca del mar para verlo, oírlo y olerlo todos los días, la mediana, María del Portal, eligió un sitio más tranquilo, que en ocasiones oyera el mar embravecido y oliera su sal y su yodo, pero que llegara a sus pies manso y tranquilo a través de la ría, y la mayor, María de Lugàs, prefería un lugar alto donde no viera, ni oyera la mar, pero que pudiera estar cerca de sus dos hermanas, y eligió Lugàs.

Igualmente, entre las últimas creaciones de Gabriel, dedica una canción homenaje a las sardineras, y cuenta con buena letra la vida de aquellas aguerridas mujeres que, en tiempos muy difíciles, con un un barcal cargado de peces en la cabeza anunciaban la pesca del día por la Villa, parroquias y aldeas vecinas.

Y reflexionando sobre la importancia de una buena voz para exaltar alguna cosa, recordé aquellas voces desaparecidas, que fueron parte cotidiana, habitual, de una vida y un tiempo también huido.

¡Ay, qué rebulleeeeen!. ¡A les sardines de la carreraaaa!, decían las pescaderas con un canto más que un grito. Anunciando las deliciosas sardinas, de abarque, claro, o cualquiera de los sabrosos pescados que las traían de y sobre la cabeza.

De San José al Pilar, eran las voces de los heladeros, arrastrando aquellos carros llenos de dulce frescura por las calles de la Villa: ¡Helaaaao, ricooo!. ¡Al riiiico chambi helaaaao, de mantecaooo, nata, chocolate, fresa y tuti frutiiii!.

En octubre, desde La Alcarria, llegaban los mieleros de piel curtida, con sus blusas cortas, de un color gris oscuro, con dos pequeños barriles llenos de miel que cubrían con una tapa y servían con una garcilla de madera, colgada del hombro una alforja que , en ocasiones también guardaba algún queso, y sobre ella la romana para pesar la venta: ¡Mieeelero buena mieeeel. Mieeeel de La Alcarria!.

Los afiladores lllegaban cualquier día del año, cuando se oía su flauta o chiflo entrar por la Villa, se decía: "vino el afilador, va a llover". Pero aquellos afiladores, lloviera o no, llegaba a pie, empujando una especie de carro de una sola rueda, que para trabajar, las varas que hacían de mangos en aquel tipo de carretilla, se ponían de pie y se trocaban en las patas de un armadillo, y la rueda, accionada por un pedal de madera, movía el esmeril o piedra de afilar, aquel artilugio tenía un pequeño yunque y un cajón adosado donde guardaba las herramientas del oficio, también un gancho donde colgaba un bote de conservas que contenía el agua. Después comenzaron a venir en bicicleta, incluso en moto, pero ya no era lo mismo ni el afilador ni la melodía, pues cada uno solía tener la suya que lo diferenciaba. Tocaba una o varias veces su instrumento y voceaba cantando: ¡Aaafiladooooor y paragüerooo!. Los de más oficio, además de afilar cuchillos, navajas y tijeras, arreglaban paraguas con muy buena maña y destreza, y lañaban tarteras, barcales, calderos y palanganas y alguno vi yo, lañar y grapar dos fuentes de porcelana y un puchero con gran pericia y maravilla.

Algunos de ellos llegaron a asentarse y a vivir en la Villa, donde crearon familia y puesto fijo en la plaza cubierta los miércoles. Uno, excelente artesano, gran fumador y con una robusta pata de palo, el resto de la semana se acompañaba de su esposa, mujer de poderosa y metálica voz, que en todos los portales hacia cantando al vecindario la misma pregunta: ¿Hay algo que arreglaaar?. Los años cuarenta y cincuenta del mil novecientos, fueron años duros y difíciles para mucha gente, aquella pregunta no guardaba ningún enigma para un vecino de la calle del Agua que contestó desde el balcón de su casa con voz airada: ¡La situación!.

No había buzones en los portales, el cartero llamaba tantas veces como estuviera situado el piso a dónde iba dirigida la carta o paquete, tras los tres toques de silbato desde el portal si era para el tercero, gritaba, ¡cartero!, supongo que para que no lo confundieran con algún cabrito guaje que, soplando el pito, hacía bajar a la vecina o vecino al portal y tener que subir la escalera ( no había ascensores), quizás decepcionado o desilusionada.

Voces que anunciaban el entusiasmante y alegre teatro de calle, casi siempre en verano o en otoño (a veces un acento afrancesado le daba un plus de calidad): ¡Hoy, señogas y señogues, a las nueva de la noche en plaza del Ayuntamientoooo, gran espectáculo de vaguiedades, faquiguismo, poesía y cante flamencooo. Lleven todos silla!.

Y la llevábamos, y a veces también una peseta que pedíamos en casa para cuando pasasen la gorra. Y a veces la echábamos.

Voces estas y otras desaparecidas, que recordamos con un punto de nostalgia. La tonada no desapareció, entre otros, gracias a personas como Gabriel González Tuya, apoyémosla para que no pase a ser otra voz nostálgica y pérdida.