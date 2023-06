No sé si les habrá pasado a ustedes pero de un tiempo a esta parte me vienen a la cabeza una serie de personas de diversos ámbitos, lugares y épocas que, por una u otra razón, han formado parte de mi vida o compartieron algunos momentos de la misma.

Tengo más que claro que el mundo de nuestros días está en continua evolución y me da bastante pena al tener la sensación de que me estoy

quedando atrás. Algo así como si no me diera tiempo a seguir su frenético ritmo tratando de justificarlo con mi edad ya que hasta no hace mucho tiempo solía decir “Me estoy haciendo mayor…” y ahora de un plumazo (“ordenadorazo” suena feo y mal), he cambiado a un simple pero rotundo “¡Ya soy mayor!”.

Sin ir más lejos y a propósito de esto hablaba el mes pasado con un vecino que sigue trabajando en el campo ahora que se habla tanto de la situación que sufren agricultores y ganaderos. Me decía que eso del cambio climático va a ser verdad y que ya se notaba hasta en nuestra parroquia que está situada en la margen izquierda de la Ría de Villaviciosa. Insistía mucho en que si no llovía pronto dejaríamos de ser esa verde Asturias que enamora a todos y que ahora, con tanta sequía y color amarillento empezaba a parecerse más a Castilla y León.

Fue en ese instante cuando me vino a la memoria el título de una obra de teatro del escritor y poeta manchego Antonio Gala, “Los verdes campos del Edén” y seguidamente, como una estrella fugaz, una pregunta pasó por mi cabeza: ¿Qué será de Antonio Gala? Hace ya mucho tiempo que no he visto ni escuchado nada de él y ya debe ser muy mayor. Recordaba sus bastones y su chal o bufanda algo que también usaba Francisco Umbral (aquél novelista de “he venido a hablar de mi libro” en la entrevista con Mercedes Milá). Umbral fue vecino mío cuando vivía en Madrid en la calle Carlos Maurrás, antes de regresar a mi patria chica, a mi Asturias del alma, que es algo que no me cansaré de repetir.

Pues a dónde íbamos. Tres días después de haber estado hablando del escritor y en plena jornada electoral del 28M nos llegó la noticia de la muerte de Antonio Gala a los noventa y tres años. ¡Vaya por Dios! ¿Por qué me habría acordado el otro día. También y sin saber por qué de nuevo empezaron a pasar por mí cabeza muchas personas famosas y conocidas de las que hace tiempo no he visto ni escuchado nada, tal vez, porque ya no son actualidad, carecen de repercusión mediática o porque ya son muy mayores. Y me pregunto ¿qué habrá sido de Juan Pardo o de Paloma San Basilio? Y ¿de Lydia Bosch o Carlos Solchaga? ¿Y de Mariano García-Remón o José Luis Garci que ya debe ser octogenario?

Parece claro que mientras eres influyente (hoy, ‘influencer’), ó estés en la cresta de la ola y seas famoso o popular (y no me refiero a nada político), serás una persona admirada, atractiva y todo un tesoro para la prensa y los paparazzis en el caso de amores, bodas y cuernos. Serás una especie de imán para que seduzcas a esta sociedad de plástico que hemos construido. Una sociedad que ha perdido muchas de las buenas costumbres, que sabe poco de urbanidad, que apenas habla (ya no se dan ni los buenos días), y que se limita a ‘wasapear’ que debe ser lo más rápido y barato. Para muchos, con eso ya cumples.

Confieso que esto me entristece y que cada día lo noto más a pesar de vivir lejos del bullicio y las prisas de la gran ciudad. Pienso que nos van quitando nuestra autonomía, nuestro estilo y manera de ser; que de nada sirven las decisiones que tomemos porque, al final, habrá que hacer lo que mandan ‘los que mandan’ aunque a veces no estés conforme o te parezca equivocado e incomprensible y hasta casi una aberración preguntándote pero ¿A quién se le puede ocurrir algo así?.

En mi humilde opinión pues no trato de convencer a nadie, lo que más me preocupa es que cada vez nos están metiendo más miedo en el cuerpo con todo lo que se avecina con la denominada TAF, tecnología avanzada y de futuro, a base de robots y de la ya famosa y aireada inteligencia artificial. A propósito de esto último ayer escuché en una televisión que “todos nos enamoraremos de un robot”. Y por si acaso, pregunto: ¿De verdad? ¿Será una relación extramatrimonial consentida o directamente causa de divorcio? Pero no dijeron nada más y me quedé con las ganas de que me aclarasen algo convincente para comentarlo con mi pareja justo en el momento en que tuve que levantar los pies del suelo porque por allí pasaba la roomba “Matilde”, el único robot con movimiento que tenemos en casa por ahora y que nos regalaron no hace mucho. Lo que también les puedo asegurar es que, hasta aquí y hasta ahora, todavía no siento nada de pasión ni amor por “Matilde” que creo que ye de Gijón.

Hoy es once de junio y he titulado esto con una pregunta que ya utilizaba de forma parecida el mismísimo William Shakespeare en “Hamlet,” con aquello de “To be, or not to be, that its the question” que tirando de traductor equivale a “Ser o no ser, esa es la cuestión”…

¿Hacia dónde vamos? No he hecho más que escribir esto y ya me he dado cuenta de que mi pregunta está mal formulada pues lo correcto sería escribir: ¿Hacia dónde nos llevan? Estarán conmigo en que toda la vida hemos escuchado que el ser humano tiene un destino. Todos tenemos un destino fijado y si eso es así no tendríamos por qué seguir instrucciones. Los que nos “mueven y llevan” no saben ni ellos mismos cuál será el suyo y lo que van a durar. Esto último suena a ácrata o algo parecido pero ¡no! Rotundamente no.

La humanidad, los seres humanos, nos tenemos que regir por las leyes tal y como decía Santo Tomás (y me acuerdo textualmente lo que aprendí en primero de Derecho): “…por normas de acción razonables, justas y estables, ordenadas al bien común y promulgadas por la autoridad competente”. Me desencantó la carrera y me sigo desencantando con mucho de lo que veo y por eso me ha ido cambiando el carácter al tiempo en que sigo haciéndome más preguntas: ¿Son razonables, justas y estables viendo muchas de las cosas que vemos a diario? ¿Creen de verdad que todas están hechas pensando en el bien común?... Algunos abuelos como yo estamos muy preocupados al escuchar cada día un “nosotros libramos” pero ¿qué será de nuestros nietos? Si no se cambia el chip ahora que estamos en la era tecnológica, entonces seguro que lo van a tener mal. Y les pido disculpas porque hoy me ha pillado escribir el artículo un poco ‘depre’ o “de bajón” como se dice ahora. Pero no tengan miedo. No soy nada contagioso.