El pasado sábado día 3 de junio, la Asociación de Vecinos El Valle de Peón y Candanal, acompañados por personal del CTIC de Peón, organizaron la jira a la Peña de los Cuatro Jueces, recuperando la iniciada en 1981, creo que por el programa del Ayuntamiento de Gijón de educación ambiental “Recreo en la Naturaleza”. A la jira, acudían Regidores y vecinos de los cuatro ayuntamientos, se reunían avanzada la primavera en una fiesta en torno a la piedra, según dice la placa en ella instalada, y lo hicieron, con algunos períodos de inasistencias, a los largo de cuarenta y dos años, la fiesta rememora la cita que de antiguo los cuatro jueces, equivalencia a los actuales alcaldes, de los concejos de Gijón, Siero, Sariego y Villaviciosa, cada uno en su jurisdicción, se reunían a montería en la Braña de Ortigosa, en el sitio de nombre Piedras Llanas, lugar donde convergen los cuatro municipios. A pesar del topónimo, de estar en una zona de túmulos y próximo al menhir de la Peña del Home, no tiene nada que ver con un dolmen, a no ser su parecido, ni tiene carácter prehistórico. Como su propio nombre indica su función es la de una delimitación territorial que podría remontarse a la edad del hierro o, quizás, a una organización territorial posterior.

No digo yo que no trataran también algún asunto de pastos y de buena vecindad, pero la cita era principalmente para realizar montería, pues los montes de Peón y Candanal, no eran por entonces solamente de pasto y sí de mucho arbolado y maleza en la que se refugiaban abundante caza mayor, principalmente lobos, jabalíes y corzos, que causaban grandes daños en ganados y frutos, por lo que era preciso disminuir su número. Ese era el origen de las monterías, limpiar de alimañas y proteger animales y sembrados, pues ni los lobos eran, ni son, perrinos como el de la película “Colmillo Blanco”, que solo atacaba a los malos, los xabalinos no bailan blues ni filosofan con el león, los corzos no son “Bambis” como los de Walt Disney y los raposos tienen más debilidad por las gallinas que miedo a las prédicas y edictos de las autoridades gubernativas.

Como se necesitaban muchos hombres, acudían de los cuatro concejos a la llamada del Montero Mayor de Villaviciosa, que tenía la prerrogativa de elegir los días que se hiciera la montería, por lo general entre el primero de enero y el Sábado Santo inclusive, y pasar aviso al resto de concejos y parroquias, que no podían negarse ni tenían dispensa alguna, a no ser por mal tiempo o fuerza mayor que evaluaban los Monteros Mayores, que en días de montería tenían jurisdicción ordinaria, civil y criminal, incluso podían poner penas de cárcel. Por acta del Ayuntamiento de 27 de noviembre de 1617, se estableció que los Monteros Mayores no pudiesen poner penas económicas que superasen el medio real.

El Montero Mayor era elegido por el Ayuntamiento o vecinos con la misma solemnidad que se hacía con la elección de Jueces, incluso el mismo día, pues era puesto de cierto honor que se apreciaba y pretendía. El Montero tenía la obligación de mantener armas y perros, comprobar la asistencia de los concitados, tenía también a su disposición dos o más monteros veedores, a los que señalaba el lugar para echar la caza, correrla, aguardarla y encallejarla. La primera pieza que se cobraba era por derecho de costumbre para el Montero Mayor, el resto se subastaba antes de marchar los cazadores y su producto se destinaba a las iglesias de Peón y Candanal, a excepción de una cuarta parte que se destinaba a la iglesia de La Collada del concejo de Siero.

Las monterías vienen de antiguo, en los capiteles de la iglesia de Santa María del Conceyu de la Villa (la de La Oliva), siglo XIII, ya se representan escenas de caza en sus capiteles, y era obligación del Juez primero y Noble, el alcalde, de efectuar al menos tres monterías al año, en días de fiesta, sábados y domingos, y estas debía de realizarlas entre el Domingo de Resurrección y Cincuesma, en caso de faltar a alguna de ellas debía de pagar una onza de oro. Debían de asistir, obligatoriamente, todas las parroquias que quisiera convocar y todos los gastos eran de su cuenta, a cambio tenía derecho a toda la caza. En las monterías de La Lombarda, Monte Cañedo y Pelapotro, tenía la obligación de llevar un cura que dijera misa el domingo a las doce en punto en la capilla de Santiago les Vieyes, en Cadamancio, San Justo, que fue construida con ese fin.

Seis eran los Monteros Mayores y las monterías que se hacían anualmente en el concejo de Villaviciosa, a la que debían de acudir los vecinos de las parroquias limítrofes: la Montería de La Lombarda, en la parroquia de San Justo y monte Cañedo. La de Pelapotros, también en el monte Cañedo. La de Ludines, sobre Rozaes. La de Las Auntas y Toroyes, a la que acudían las parroquias orientales del concejo, y en la que las del concejo de Colunga debían de correr y echar la caza del Sueve para correrla en los sitios de costumbre en este concejo de Villaviciosa. La de La Llomba en Seloriu y la de La Llamera, en los montes de Candanal, que era la de más solemnidad con la reunión de los cuatro regidores en la Peña de los Cuatro Jueces y que dio origen a la fiesta que nos ocupa, que va camino de los cincuenta años y se mantiene gracias a la Asociación de Vecinos de Peón y Candanal que este año han recogido la vieja prerrogativa del Montero Mayor de concitar a parroquias y concejos, y en este caso no para cazar sino para celebrar una fiesta con los vecinos en un paraje delicioso. Enhorabuena y que continúe la buena costumbre.