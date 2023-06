La fiesta de San Xuan es coincidente con el solsticio de verano y su antecedente son las fiestas en honor del sol, en las que se encendían fogueres con el fin de animar o contener el decaimiento que comienza en el astro rey. Una fiesta que tiene gran predicamento en todas las culturas del mundo, también en Villaviciosa, en las parroquias de San Juan Bautista de Castiello de la Marina, nombre que recibe del importante castillo que controlaba toda la mar cercana y la entrada del río España, con el embarcadero donde se cargaban gran parte de las seiscientas pipas de sidra hecha con cuidado y muy buen gusto, que se cosechaban en la parroquia, además de muelas, piedras y losas de bastante tráfico comercial. El castillo fue demolido para obras particulares en el siglo XVIII. Castiello ya celebraba al santo bautizador en el siglo IX en un viejo convento de benedictinos en cuya primitiva iglesia fue enterrado el quinto de los abades, de nombre Bonelo.

Y en la de San Juan Bautista de Amandi, antiguo San Juan de Maliayo, también monasterio benedictino dícese que del siglo VII, cuya iglesia, considerada como la capilla sixtina del románico asturiano, se conserva gracias a la reedificación, desmontando piedra a piedra y numerando cada una de ellas para su posterior e igual construcción en 1780, por don José Caunedo y Cuenllas, cura de la parroquia durante 33 años y autor de la “Memoria sobre el manzano y la fabricación de sidra”, tal como se hacía en Villaviciosa, con fama ya en aquellos siglos de ser donde mejor se hacía y de mejor sabor.

Esta de Amandi fue y es muy celebrada por los vecinos de la Villa, que acudían a la foguera y romería en el prau de San Xuan, al lado del puente y la ermita del mismo nombre, en una pequeña isla que se formaba donde confluyen los ríos que bajan de Viñón y Coru, con el de Obaya y el de Grases, muy celebrada y concurrida no solo por gentes del concejo, también de los concejos vecinos, con feria de cacharros de cobre, lienzos, aperos para la siega y recolección que se avecinaba, y donde se apalabraba algún matrimonio para después de la cosecha.

Se bailaba la danza entorno a la foguera para cumplir con el rito del fuego. En el año 1956, Ramón Rivero, con música del maestro Renedo, compusieron una danza en recuerdo de aquella antigua que ya no se hacía y de la que poco de su letra se recordaba. Los que tuvimos la fortuna de participar en aquellas primeras danzas, vestíamos el traje del país y la ilusión de la mocedad: “Siñor San Xuan, los mozos en la pradera en tu honor a danzar van”. Y cuando estaba a punto (el punto lo ponía en temor de cada cual), la saltábamos. El fuego de la foguera purifica, se salta con el fin de protegerse de enfermedades y maleficios y a su alrededor se baila hasta que se extingue: “Siñor San Xuan,/ en la foguera ya no hay que quemar/, ¡viva la danza y los que en ella están!”.

El rito del agua se efectúa con el enramado de las fuentes por todas las parroquias (los de Rozaes, se llevan la palma). Se dice que San Juan, que purifica el alma y el cuerpo con el agua del bautismo, bendice el agua en su noche, y se considera una temeridad bañarse en las agua de la mar, lagos o ríos, antes de que el santo de su bendición. Les xanes, que cuidan las fuentes, también benefician las aguas en la noche mágica de San Xuan. Al amanecer se coge “la flor del agua”; se llama así el agua del manantial que recibió las bendiciones y beneficios de San Juan y los seres prodigiosos, el rocío de la noche y el primer rayo de luz de la mañana. El primero que llegaba a una fuente dejaba una flor, un ramo o una señal para quien viniera detrás supiera que ya se había sido cogida la flor del agua. La “flor del agua”, produce bienestar a quien la toma, fertilidad en el matrimonio y belleza a la mujer que se lava con ella. También tiene propiedades dermatológicas el rocío de la mañana de San Xuan. La sal puesta a serenar la noche de San Xuan se daba al ganado para preservarlo de enfermedad.

En las aldeas, se gastaban bromas la noche de San Xuan, se colocaban los “salladores” -especie de espantapájaros-, en las tierras de aquellos que no habían terminado de sallar (escardar) las mismas; los mozos ataban las puertas de las casas, escondían los carros, mezclaban el ganado de los vecinos, y pocos eran los que se libraban de las bromas de la noche de San Xuan.

Se adornaban las mozas y mozos con flores y hojas verdes, como las de trébol, que ponían en el pelo o en la montera. “A coyer el trébole, el trébole y el trigo, a coyer el trébole en la noche de San Juan”

Es también noche de cumplir con el rito del árbol, de“enramar”, o “poner el ramu” en los balcones y ventanas de las mozas: pequeñas ramas de árbol adornadas con flores, cintas o frutos, que tenían un lenguaje y significado distinto según la planta o flor que se colocaba, eran mensaje y preludio de cortejo por parte de los mozos, que en ocasiones recibían algún reproche de las mozas por algún descuido o retraso, canciones como estas dan cuenta de ello:

“Enramástime la puerte la víspera de San Pedro. ¿Non sabís, galán del alma, que taba San Xuan primero?”. El galán del alma solía disculparse con respuestas como: “La víspera de San Pedro, púsite `l ramu, la de San Xuan non pude, que tuve malu”.

Preparémonos para la foguera y la fiesta de San Xuan, que no nos pase como un honorable y probo comerciante local, con nombre de rey godo, buena persona, muy exigente, puntillosa y de muchos valores, con una familia de varias hermanas solteras a su cargo a las que siempre llamaba cariñosamente “las niñas”. San Juan solía ser día de estreno de las prendas que se iban a lucir en el verano, y nuestro comerciante, aunque no era del ramo textil, solía pedir las telas a un fabricante amigo, para luego confeccionarlas al gusto de sus hermanas. San Juan estaba muy próximo y las telas no llegaban, así que decidió enviar un telegrama al fabricante suministrador apremiándole, los telegramas solían ser muy sucintos porque se pagaba por cada palabra, el telegrama decía así: “Urge pedido. Las niñas desnudas y San Juan encima”. Seamos previsores.