Pensé que era el mismísimo Fernando Alonso pero no y el caso es que me adelantó como el piloto asturiano de Aston Martin a Lewis Hamilton en una carrera que se disputó no hace mucho. Sucedió cuando regresaba a casa por la AS-256 en la que no hay muchos sitios para poder adelantar. Uno de ellos es la recta que tiene el cruce de entrada a San Andrés de Bedriñana y que cien metros antes de llegar a la primera curva muestra nuevamente la señal de prohibido adelantar refrendada además, por la línea continua.

Circulábamos varios coches en caravana tras abordar el eterno bache de la curva anterior a esa recta que está señalizado “provisionalmente” con un límite de velocidad de 50 kms./h. A partir de ahí… ¡Ancha es Asturias! por lo menos para alguno que viajaba en un todo terreno de color negro y que decidió lanzarse por la izquierda para merendarse a todos los de derechas y no me refiero a nada de política. Este ‘fittipaldi’ de turno venía detrás de mí viéndole iniciar la maniobra por el retrovisor izquierdo. Pero tuvo la mala suerte de que en dirección contraria viniesen dos coches que hacían imposible su adelantamiento. Lo suyo sería frenar y volverse a situar detrás de mi auto y no lo hizo. ¿Quieren saber cómo terminó aquello? Se lo resumo: Tuve que clavar la frenada porque aceleró hasta ponerse a mí altura y se atravesó en diagonal para encajar su coche delante del mío. Creo que libramos de milagro de una colisión múltiple que podía haber tenido muy malas consecuencias. Mi reacción inmediata fue hacer sonar el claxon de continuo usando las luces largas a base de destellos para afearle y reprocharle su peligrosa y temeraria acción.

Como decía mi abuela “el Señor le castigó” puesto que hasta el cruce de El Calieru en donde escoges dirección Gijón (AS-256) o Tazones (VV-5), siguieron viniendo coches hacia Villaviciosa que le imposibilitaban seguir adelantando a los que nos precedían. Intuyo que sería un conductor agresivo o de mal carácter porque con mi pitada y las luces de alumbrado intensivo le había dejado en evidencia unos metros más atrás y tal vez por eso poco antes de llegar a la bifurcación quiso despedirse de mí que circulaba detrás. Aunque el agredido era yo y el infractor él no se le ocurrió nada mejor que sacar su brazo por la ventanilla y dedicarme una “peineta” igual o mejor que la del expresidente Aznar en la Facultad de Económicas de Oviedo en 2014. No me lo podía creer. Fue un golpe de sorpresa que me dejó K.O. técnico. El K.O. definitivo, el de “tirar la toalla”, me llegó más tarde y me lo dio un agente del orden al contarle lo sucedido y decirme textualmente: “No denuncies nada porque no te va a servir para nada si no tienes testigos que lo acrediten. Él siempre se defenderá alegando que es su palabra contra la tuya…”.

Escribo esto hoy porque no hace ni ocho días que en la provincia de Madrid, en la carretera M-608, cuatro jóvenes (tres de ellas menores de edad), fallecieron al amanecer cuando regresaban de las fiestas de Collado Villalba. Fue un accidente terrible que el pasado domingo estuvo en todos los medios de comunicación del país dejando al pueblo de Moralzarzal -donde residían las víctimas- sumido en una profunda tristeza. Tengo la sensación de que en materia de accidentes de tráfico, sólo reaccionamos ante noticias luctuosas como esa o en el caso de que el siniestro se produzca en nuestro entorno o nos afecte directamente. Los coches, motos, camiones y todo tipo de vehículos en general forman parte de nuestras vidas pero viendo lo que ocurre a diario, todos, deberíamos reflexionar muy seriamente para tratar de paliar esta situación. Sin ir más lejos hace unos días en Cabranes y anteayer en Ribadedeva dos nuevos accidentes mortales de motocicletas…

A veces pienso que es maravilloso ser mayor y haber vivido tantas cosas. Recuerdo aquellos años 70 con el carnet de conducir recién estrenado y nuestras correrías por algún que otro descampado en el que no había tráfico alguno aprendiendo a tirar del freno de mano y a hacer los primeros “trompos”. Fueron locuras juveniles que hicimos todos en aquellos años mozos como los jóvenes de todas las épocas. Teníamos una gran ilusión que era cumplir pronto los dieciocho años para poder tener el carnet de conducir. Ahora me dicen que ese sueño, esa ilusión, ya no existe. Al parecer hoy prima la tecnología, los influencers, los tiktokers y youtubers que son creadores digitales. Les preocupa el medio ambiente y la alimentación ética vegana utilizando un léxico en el que se entrecruzan unas palabras nuevas y extrañas que nos empiezan a parecer más que raras para los que ya somos talluditos. Dicen también que estamos en época de ‘Generación Z’, “millennials”, “memes” y “start up”... De verdad, mucho para veteranos como yo.

No quiero parecer ‘carca’ o retrógrado pero nosotros, en aquellos años de juventud, también rompimos esquemas y fuimos pioneros en muchas cosas. Creo que también fuimos más felices que los jóvenes de hoy porque entonces no había tanto y lo que tenías no sólo lo disfrutabas sino que lo adorabas. Y eso es lo que me pasó a mí con el 600 que heredé de mi padre y que muy pronto luciría en su luna trasera (entonces no estaba prohibido), las primeras pegatinas que se vendían en aquellos años por Asturias: “La muyer y la manzana tienen que ser asturianas” y “Con fabes y sidrina nun fai falta gasolina”. Esta última, por cierto, causaba muchas risas por Madrid. En pocos días llega un nuevo verano y desde aquí lanzo un grito a la cordura de todos los conductores de vehículos en general. Seamos prudentes, por favor. Se lo dice un conductor particular y no la DGT.

Son muchos los comportamientos extraños y arriesgados de otros usuarios de la vía pública que veo en mis desplazamientos y viajes. Aunque muchos pueden deberse a distracciones momentáneas que todos podemos tener, creo que otros muchos se realizan con pleno conocimiento de causa. Por más que se avisa veo a muchos conductores hablando por el móvil. Y creo que los¡vemos todos. Ante cosas así pienso que hay muchos conductores (y les ruego me disculpen) que se pasan por el ‘forro’ también conocido como ‘arco del triunfo’ el Reglamento General de Circulación. Que les da lo mismo “so que arre”. Que es una sociedad pasota y en la que algunos deben tener dinero porque no les debe importar pagar las sanciones si es que las pagan. Ahí les van unos cuantos ejemplos:

En la A-8, Autopista del Cantábrico, los túneles de Niévares y Brañaviella circulando en sentido Gijón tienen fijado un límite de velocidad de 90 kms./hora que sólo lo debe respetar un 50% de los usuarios a pesar de que estoy informado de que es uno de los puntos que genera más multas. Esta primavera por un tema familiar he tenido que hacer ese trayecto en muchas ocasiones y circulando a 90 eran casi multitud quienes me adelantaban como una exhalación.

Otro tanto sucede un poco más adelante llegando al desvío de San Miguel de Arroes donde está indicado con un 100 el control de radar al que la gente parece no hacer mucho caso. De hecho dicen que es otro de los sitios con mayor número de sanciones de toda Asturias. En la VV-5 que va desde el alto de El Gobernador hasta Villaviciosa existe un límite de velocidad de 50 desde El Puntal hasta El Calieru, en el entronque con la AS-256. Hay coches que pasan como auténticas balas lo que motivó a varios vecinos a poner “pancartas y reclamos” para velar por su integridad física. Cuesta decirlo pero la norma se respeta bien poco aunque algo se ha mejorado. El 50 por hora se respeta cuando en esta zona de la Ría de Villaviciosa hay presencia de algún vehículo de la Guardia Civil.

Insisto: seamos prudentes. Con la llegada del buen tiempo hay días en esta VV-5 (carretera local de 2º orden que carece de arcenes), en que circulan más ciclistas y bicicletas que en toda la Vuelta a Asturias sin contar a los que entrenan marcha, cross o maratón ni tampoco a los peregrinos algo perdidos que caminan hacia Santiago o a los propios vecinos de la zona que también tienen derecho a pasear hasta que llegue esa famosa senda a la vera de la ría que no sé si llegaré a ver.

De las “colas” y atascos que ya empiezan a formarse estos días de junio para salir de ella a la N-632 y acercarse hasta la Villa o salir hacia El Pedroso y la autopista A-8 ya les hablaré otro día.