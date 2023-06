Sin darme cuenta estas letras de hoy surgieron de improviso el pasado lunes a raíz de la caída de dos árboles vecinos sobre el asfalto por causa de la tormenta y el viento huracanado de ese día que obligaron a cerrar la carretera que nos lleva a San Martin del Mar y El Puntal desde Villaviciosa. Para muchos de los que tenían que utilizar esa vía o circular por dicha zona, el incidente ponía su mundo “patas arriba” de la misma forma que nos podría pasar al resto de los mortales en caso de perder el móvil o simplemente por quedarnos sin internet durante un espacio de tiempo por corto que sea.

Corren nuevos tiempos y todo ha cambiado mucho. Las cosas ahora ya no son distintas por un simple cambio generacional de padres a hijos. Los cambios no se producen por la llegada de una nueva generación. Son otros muchos factores los que influyen y me lo confirma hablar con la gente y escribir cada semana en este espacio de lne.es que me posibilita estar más cerca de muchos de ustedes (conocidos o no), agradeciéndoles de antemano que algunos contacten conmigo para darme su opinión y poderla contrastar con la mía que, según me confesó un lector de nuestro periódico en Avilés, no es nada distinta a la que tiene su grupo de amigos sesentones. Gracias, Ángel Vega.

Estamos en un mundo veloz e imparable que Soledad Giménez y el grupo “Presuntos Implicados” ya nos anticipaban hace más de veinte años con aquél tema titulado “Cómo hemos cambiado”. La verdad es que antiguamente nos resignábamos ante la inesperada caída de un árbol que impedía continuar nuestro camino y quedábamos a la espera de que se resolviese la situación. Sin embargo… ¡Hoy no! Hoy o mejor el pasado lunes, Alba una vecina de la Villa que iba a trabajar se desesperaba porque no podría llegar a tiempo a la casa donde la esperaban. Al tiempo, un repartidor de productos de hostelería se echaba las manos a la cabeza cuando los agentes del orden, ante la imposibilidad de pasar, le recomendaron desplazarse por una ruta alternativa a través de El Gobernador en dirección a Oles y Les Mestres para poder llegar hasta Tazones.

A aquél hombre se le rompían todos sus esquemas y el mundo se le venía encima manifestando que no le daría tiempo a realizar toda la ruta prevista para esa jornada. También, por dicha parada obligada aparecería otro vehículo con un matrimonio de la zona que regresaba de hacer la compra con la intención de llegar a casa lo antes posible… La simple caída de un viejo tronco que quedó atravesado en la carretera paralizaba el tráfico rodado hasta la llegada de un camión amarillo y la furgoneta con el “Equipo A” previsto de moto-sierras y demás enseres para devolver la normalidad a la VV-5. Ya no tenemos paciencia. Hemos perdido toda la calma.

Estamos estresados. En otro mundo; en otro rollo. Cada vez somos más exigentes y nos preocupamos por cosas que pueden suceder cuando menos se esperan mientras que, por otro lado, apenas nos preocupamos de lo que es realmente serio e importante para nuestras vidas. Estamos en un mundo nuevo que vive al sprint. Se acabó todo aquello de “Tienes más paciencia que el santo Job” o que “Las prisas son malas consejeras”. Ya casi nadie usa el antiguo consejo que decía “Vísteme despacio que tengo prisa”.

Pues precisamente hoy nuestro mundo se rige por la prisa. Por la velocidad e inmediatez. Desaparecen los cables analógicos y hablamos de mini- submarinos para recorrer fosas marinas abismales aunque los finales sean trágicos. Lo digital estará obsoleto en poco tiempo. Y los robots parece que entrarán en nuestra vida en la que, cada día más, se nos habla de la “inteligencia artificial”… Que Dios y el cielo me perdonen por tanto atrevimiento y barbaridad pero creo que la inteligencia que se entregó al hombre parece que ya no tiene mucho futuro, en opinión de los expertos actuales. Más completa y mejor “la artificial” (¡?).

Hasta no hace mucho el quid de la cuestión nos lo proporcionaba el alabado refranero español aunque ahora eso de “español” parece que también está tocado y puesto en entredicho por bastantes voces. Y llegado a este punto no me queda más remedio que volver a rebobinar hasta nuestro acontecer de

unos años atrás. ¿Se acuerdan que sucedió cuando España ganó el mundial de fútbol celebrado en Sudáfrica 2010? ¿Recuerdan la celebración con miles y miles de aficionados españoles en la Plaza de Colón y aledaños en Madrid? Aquella tarde todo estaba repleto de banderas españolas. Aquél día no había más que colorido rojo y gualda, alegría, felicidad, música y los chistes del “camarero” con los que Pepe Reina hacía reír a compañeros y aficionados. Pese a ser una celebración futbolística a nivel mundial aquél día no hubo “partidos” ni política por ningún lado. Ni tampoco se habló de banderas ni fachas. Nadie, absolutamente nadie criticó a quienes llevaban sus caras, piernas y brazos pintados con los colores rojo y amarillo de la bandera de España. De la enseña nacional como se decía antiguamente.

Fue una manifestación totalmente popular y no sólo de madrileños puesto que también había gente llegada de otros muchos rincones de nuestro país. Y de aquel día recuerdo también haber escuchado las palabras que pronunció un buen amigo mío: “Tengo la sensación de que sólo nos sentimos españoles, de que sólo somos España, un gran país y una gran nación, cuando ganamos algo en el fútbol”.

Creo que desgraciadamente y no quiero se derrotista, hemos cambiado para peor incluso hasta en las nuevas celebraciones futboleras en las que surgen las nuevas conductas de nuestro mundo, sin mediar provocación alguna. Muchos recordarán que hace un mes mi artículo semanal se tituló “Ni tan malos ni racistas”. En aquél momento me sentía abochornado por lo que había visto en televisión e intentaba transmitir que no todos éramos así. Un futbolista del Real Madrid se bajó del autobús del equipo que llegaba al Estadio de Mestalla en Valencia con los auriculares puestos sobre su cabeza mientras las hordas ultras y no tan ultras del exterior le insultaban llamándole de todo. El jugador brasileño no había provocado ni faltado al respeto a nadie mientras cruzaba hacia el edificio como sus compañeros. Luego sí. En el campo y ya harto y muy ofendido, señaló con su dedo a algún espectador reprochándole sus gestos y comportamiento.

Pues nuevamente ha existido otro caso similar en Madrid y en esta ocasión con un jugador del F.C. Barcelona de baloncesto como objetivo. A la llegada de la expedición blaugrana al WiZink Center, los aficionados allí concentrados insultaron gravemente al joven jugador blaugrana James Nnaji cuyo club puso el hecho en conocimiento de la ACB al considerarlo como abuso racial y verbal de carácter muy grave.

Me da pena decirlo pero son las nuevas -y vergonzosas- conductas que empiezan a repetirse por lugares muy dispares. Algo así como si los partidos se jugasen antes de iniciarlos en el campo o en la cancha y sé que no soy nadie para decirlo pero si lo escribo es porque me indigna que a nadie le importe ni le preocupen estas cosas. Empiezo a sentirme como quien vive en un país lleno de pasotas en el que vale todo. A estas alturas ¿alguien sabe decirme dónde están esos castigos ejemplares sobre los infractores?... Ni una palabra al respecto. “Silence is golden”, “El silencio es oro” que cantaban The Tremeloes en 1967. Y vuelvo al refranero con tristeza… “Ojos que no ven, corazón que no siente”.

Confieso que soy feliz en Villaviciosa y que me siento muy asturiano y muy español sin compartir todas esas malas formas, esas nuevas conductas que por el bien de todos, deberíamos erradicar lo antes posible. Este domingo en Villaviciosa tendremos un acto castrense con Jura de Bandera y desfile militar. Y supongo que con muchas banderas de nuestro gran país. No soy alcalde ni concejal pero quiero que sepan que todos ustedes están invitados.