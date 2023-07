Fueron más de tres años teniendo de amigo y vecino en Madrid a un hombre dedicado en cuerpo y alma a la música con la que había conseguido importantes éxitos. Un hombre con quién daba gusto charlar por el profundo contenido de sus comentarios arropados y aderezados por palabras claras y sencillas de "un malagueño nacido en Madrid" a las que aplicaba una entonación suave y difícil de igualar. Con él, con Pepe Robles, compartí muchos momentos diurnos y también largas veladas en las que ninguno de los dos teníamos excesiva prisa ya que ambos, por aquél entonces, vivíamos solos y sin compromiso.

Pepe era pausado -y posiblemente mucho más- a raíz de un muy fuerte accidente de tráfico que sufrió en un amanecer (entre dos luces), cuando regresaba de una actuación con su flamante Renault Alpine. Un accidente que le pudo costar la vida. Tras su paso por "Los Arlequines" y "Los Ángeles", Pepe Robles creó en 1969 un grupo de referencia en la discografía española: “Los Módulos”. Él y Juan Antonio García Reyzábal (batería), fueron los autores de esa balada que todos los jóvenes de aquellos tiempos cantamos, bailamos y seguimos recordando…

“Todo tiene su fin” se convirtió en santo y seña de aquellos comienzos de los ’70 y cuyo título nos viene de maravilla para que hoy pueda darles mi opinión y crítica constructiva, tratando de resolver de una santa vez el caos existente que ofrecen los vetustos equipos informáticos de la oficina de Correos de Villaviciosa.

A modo de aviso y antes que nada me dirijo a todas aquellas personas que al leer esto puedan molestarse, disgustarse o enfadarse ya que, bajo ningún concepto, quiero ni intento perjudicar a ninguno y ninguna de los trabajadores de dicha oficina. Es más, para tranquilidad de todos y para que reine la cordura y el sentido común, escribir este artículo fue planteado y apoyado por la totalidad de usuarios y clientes que allí estábamos en la mañana del pasado 27 de Junio a las 13:15 horas que fue cuando entré por la puerta de dicha oficina. Al ser un día laborable no me esperaba que hubiese “cola” a esa hora. Aparte también había dos señoras de cierta edad esperando su turno sentadas. Lo mío era una cosa rápida y sencilla: simplemente enviar dos cartas, una de ellas certificada. Por otro lado decir también que los tres puestos de trabajo estaban atendidos por Ángeles y dos personas nuevas (una mujer y un joven llamado Héctor según escuché). También “entre bambalinas” observé a otra mujer joven y desconocida para mí que hablaba con personal de almacén y reparto. Una vez que les he presentado el escenario y sus principales actores vayamos ahora al llamado nudo o trama de la historia que se resume con tan sólo dos palabras: “No Funcionan”… o si lo prefieren, con sólo cuatro para que sea más fácil de entender: “No Funcionan los Ordenadores”.

El servicio estaba interrumpido y por lo que escuchaba de los clientes el asunto venía de largo esa mañana de martes. Todo estaba quieto y parado. Ordenadores, impresoras, terminales de firma electrónica y resto de equipos estaban de huelga. Se negaban a trabajar. Si acaso, lo único que se movía era “la cola” que ya había crecido llegando hasta la calle. Fue en este momento cuando empecé a pensar que el asunto era un buen tema para darlo a conocer públicamente en este primer domingo de Julio con la esperanza de que mejore el servicio postal.

Queridos lectores y queridos vecinos pienso con total sinceridad que no podemos seguir así bajo ningún concepto. Llevamos mucho tiempo dependiendo de equipos que, tal y como nos dicen, son obsoletos y necesitan ser reemplazados o sustituidos urgentemente. Villaviciosa de Asturias no se merece esto. Y les hablo de una situación que lleva enquistada desde hace años que llevo sufriendo como muchos usuarios y clientes de esta oficina de Correos.

Por la actividad profesional que desarrollé a lo largo de cuarenta años me considero un buen cliente de la entidad. De esta empresa pública del Gobierno de España cuya razón social es Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. con la que empecé a operar regularmente desde los comienzos de 1990 al tener que realizar múltiples envíos a nivel nacional cada doce días aproximadamente. El alto precio por envío que ofrecían las mensajerías urgentes no lo podían asumir nuestros clientes. “Costaba más el collar que el perro”. Era más caro el envío que el propio reportaje de video en VHS con su sobre acolchado…

Lo más barato era Correos y en mi afán por atender de la mejor manera a nuestra clientela traté de buscar la mayor agilidad posible en el servicio postal conociendo distintas oficinas de la Comarca de la Sidra y Piloña como las de Nava (en la calle Colegiata y posteriormente en la Avenida de la Constitución), y la de Infiesto (en la calle del Quesu y hoy en Martínez Agosti), ya que eran las dos más próximas a mi domicilio de entonces hasta que me instalé en Villaviciosa hace trece años.

No les miento si les digo que la oficina de la Villa ubicada en la calle Manuel Álvarez Miranda nº 3 me sorprendió por el magnífico trato que me ofreció su personal desde el primer momento. Ello facilitó mucho la relación comercial puesto que pude explicar toda nuestra dinámica de funcionamiento con los envíos que periódicamente tendríamos que realizar para muchos lugares de España.

A base de visitas y envíos nuestra relación comercial se convirtió en una buena y sana amistad que nunca se deterioró a pesar de que empezaron a detectarse problemas técnicos e informáticos que ralentizaban todo cuando aún no había comenzado la crisis de la pandemia por la Covid. Entonces sí que eran largas las colas que o bien terminaban casi a la altura del Ambulatorio o bien se prolongaban por toda la fachada de Correos (calle Flor del Agua), en dirección a la calle Los Peruyales.

Justo desde ahí hice una foto de aquella larguísima cola una mañana en la que tuve que esperar más de una hora. La foto la subí al Facebook y mi sorpresa es que contestaron de muchos puntos de Asturias donde me llegaron a decir - entre otras cosas- que lo de la Villa no era nada comparado con Avilés donde solían esperar más de hora y media para que les atendiesen... Y volviendo al pasado martes ¿quieren saber cuánto tardé en enviar mi carta certificada Solamente ¡30 minutos! Si necesitas documentos acreditativos de tu envío, certificado, contra-reembolso, etc. y las máquinas no funcionan, estás perdido. No puedes hacer nada.

¿A ustedes les parece normal tener que esperar media hora para enviar una simple carta certificada? A medida que pasaban los minutos el nerviosismo se fue apoderando de quienes esperaban para ser atendidos. La gente no daba crédito a lo que sucedía y por supuesto tampoco yo que soy veterano en estas lides. Me consta que desde la dirección de esta oficina maliayesa, siempre se informó de todos estos problemas a la superioridad con la esperanza de que se pusiera remedio a la situación y después de tanto tiempo somos muchos los que creemos que, por las “alturas”, no quieren saber nada. Y recuerdo ahora que hace tres años, en 2020, me despedí la víspera de Reyes de Josefina, Ana Belén y Ángeles diciéndoles que ojalá los Magos de Oriente "nos" trajesen unos ordenadores nuevos para acabar con este desastre que es toda una vergüenza para una empresa estatal.

Al final y tras mi larga espera pude depositar mis dos cartas y justo al despedirme supe que la joven desconocida que se encontraba en el interior era una "jefa" que venía a analizar la problemática de la sucursal así como para dar ánimo a los dos nuevos trabajadores que se incorporaban ese mismo día en Villaviciosa. Cuando se acercó al mostrador de dio cuenta de que el patio de operaciones estaba revuelto con comentarios y quejas de los usuarios. Y reconozco que fue valiente porque decidió intervenir dando la razón a los clientes. Los ordenadores llevan fallando toda la mañana pero el problema es "que aquí no tenemos fibra" y eso es lo que produce los fallos… No tuve más remedio que responderle: “Estamos en pleno centro de la Villa a 300 metros del Ayuntamiento. En este edificio viven exconcejales y vecinos que no sé si tienen o no tienen fibra porque yo vivo en el campo. Aquí al lado de esta oficina se encuentran el Centro de Salud, la notaría y dos de los mejores restaurantes de la Villa, etc. y espero que lo solucionen de una vez por todas. El caos no viene de ahora. Ya existía cuando no se sabía ni lo que era la fibra óptica”... Y ya subido en mi coche cuando me marchaba se me acercó una señora que había estado esperando como yo para decirme: "Por favor, escriba de todo esto. No lo deje. Y muchas gracias".