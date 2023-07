A unos 5 kilómetros de la villa de Villaviciosa, siguiendo la carretera AS-332, en una vallina a la izquierda del camino que sube hacia el lugar de Solares, se encuentra la iglesia parroquial de Coru, es iglesia antigua, Ordoño II la incluye en una donación a la catedral de Oviedo en el año 921, quizás tras la muerte aquel año de su esposa Elvira Menéndez, enterrada en la catedral de Oviedo. Posteriormente, la iglesia de Coru debió de tener muchas modificaciones, reformas y reparaciones, pero en tiempos del obispo Gutierre de Toledo, año 1385, ya figura registrada como cabecera de su feligresía dotada con un manso de cuatro días de güés para el cura, de nombre Diego Gómez, que ha decir de Jovellanos era de presentación del convento de Valdedios. Por las características arquitectónicas y la decoración de época medieval que conserva, fechan su fábrica finales del siglo XIII, y su estilo románico tardío. En el arco exterior, a modo de guardapolvo o arquivolta, adornado con bolas, aparecen esculpidos entre ellas, dos personajes de rasgos muy toscos, el de la parte derecha parece una mujer con la barriga abultada a modo de preñez, desgastada en parte por la cuerda de una de las campanas de la espadaña que por allí pasaba, en el mismo arco, en la parte izquierda, se ve una figura parecida y relacionada con la anterior pariendo. La iglesia y los maestros canteros no daban puntada sin hilo, cada figura tenía un significado, representaban y contaban en imágenes el conocimiento y los ejemplos a transmitir para adoctrinar a una feligresía que no sabía leer ni escribir. Una especie de catecismo en piedra. En el arco interior, a la altura de la primera figura, aparece tallada otra, muy deteriorada, que tiene apariencia de un ángel, si estuviera vinculada con la primera podría ser una Anunciación muy tosca y primitiva que culmina con el Nacimiento. Por otra parte, el ángel bien podría estar guardando la puerta de entrada a la igñesia, ¿podría entonces la escena representar una consecuencia del pecado de la concupiscencia y señalar que su liberación y salvación si estás dentro de la iglesia que guarda el ángel?. Las piedras de las dos entradas todavía conservan restos de la pintura que adornaría y ensalzaría el escenario en el que se desarrolla el acontecimiento. La iglesia está declarada Bien de Interés Cultural y consagrada bajo la advocación de Santo Tomás apóstol. Iglesia con un plus de emoción para mí, en ella fui bautizado y en su cementerio y bajo las losas que recubren el suelo del cabildo reposan los restos de muchos de mis antepasados maternos.

Las primeras iglesias estaban dedicadas al Salvador, a María y a los apóstoles. Santo Tomás apóstol, al que llamaban el gemelo, o mellizo, también el incrédulo, por su duda y la terquedad que todos conocemos, es el patrón de jueces, arquitectos, albañiles, teólogos, ciegos y de la iglesia de Coru. A Santo Tomás no se le hacía fiesta en Coru desde hace muchos años, pero una comisión del pueblo decide hacerlo este año honrándole con la celebración de una misa asturiana acompañada de gaita. La misa asturiana de gaita es misa cantada en latín con acompañamiento de gaita, con raíz en la Misa de Angelis, y mezclas de las recibidas de fuentes litúrgicas, música tradicional asturiana y sobretodo de la tonada y la gaita. Fue transmitida y aprendida por tradición oral, principalmente por curas y sacristanes, lo que explica las variantes que se pueden encontrar. Hicieron memoria en el concejo de Villaviciosa las cantadas por don José, cura párroco de Seloriu. Hasta mediados del siglo XX se podía escuchar en muchos concejos asturianos, pero en la actualidad solo en algunas parroquias de muy pocos concejos asturianos pervive milagrosamente, a pesar de las disposiciones de obispos -Ramón Martínez Vigil, obispo de Oviedo, senador, financiador del batallón del Principado en la guerra de Cuba y que algunos involucran con la desaparición de la Cruz de Fuentes, prohíbe el uso de la gaita en las iglesias de su diócesis-, papales y conciliares que las prohibían, de la proliferación de las misas cantadas por coros y la continua secularización de la sociedad. Hay quien lleva su antigüedad al medievo, pero una prudente fecha de su arranque sería la del siglo XVII en algunos ámbitos, con desarrollo y proliferación de la misma a mediados del XVIII, Feijoo -don Benito Jerónimo, claro-, escribe sobre la profanación de los templos por la música y representaciones teatrales, y el propio papa Benedicto XIV en la encíclica “Annus qui”, analiza los abusos de la música en los templos. Las partes que se cantan de la misa son Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei, en algunas partes todavía conservan el Introito. El Entemediu, para el Ofertorio principalmente, y otros tres o cuatro más a lo largo de la misa, son momentos de protagonismo popular, y se permitía, se permite, el lucimiento de la gaita, o gaita y tambor, con algunas piezas del repertorio de los músicos, incluso ritmos bailables de los que se van a tocar a la salida de la misa a la hora de los bailes. En la Consagración era tradición que sonase la Marcha Real, no como homenaje al rey o el papel institucional que pudiera tener la partitura, pues más allá del honor regio era tocada en honor de Dios como Rey de reyes. Durante el período republicano lo gaiteros entendían que el Himno de Riego efectuaba la misma función y lo tocaban en la Consagración y durante la procesión. Y hoy lo hacen con el Asturias Patria Querida. No me hacen falta más motivos para acercarse a Coru a felicitar a la Comisión por la recuperación de la fiesta y por tan buenas decisiones, a escuchar la misa de gaita y a celebrar la fiesta a Santo Tomás, aquel santu neciu, al que dice el cuento que recriminó San Pedro, después de que admitiera su error, con estas palabras que aluden a su terquedad: “Se te diz, se te endiz y entavía”. Y es que los santos también eran humanos.