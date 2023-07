Cada mes y medio aproximadamente me desplazo hasta Sotrondio en la cuenca minera para pasar la obligada ITV de mi peso y gordura, es decir, el control de mis kilos y grasa, una vez que decidí asumir el reto definitivo del conocido hashtag #estavezsí. La Dra. Liliana Cabo me recibió en su consulta el pasado miércoles al regreso de un rápido viaje que había hecho a la costa levantina para ver a su familia. Aunque el verano empezó oficialmente el pasado 21 de junio sobre las cinco de la tarde (16:58 p.m.), aquí en Asturias tuvimos la sensación durante varios días de que o se había perdido el solsticio por algún sitio o la nueva estación no había llegado todavía. Eran muchas nubes grises y muy grises, como en los cuadros de Andrés Vidau. Luego la aparición de l’orbayu al tiempo que soplaba el ‘nordeste’ con fuerza desde el Cantábrico lo mismo arriba en Oles que en el puerto de Tazones. Tampoco puedo olvidar alguna que otra niebla esporádica que nos ocultaba la Ría y que echaba por tierra nuestras primeras ilusiones veraniegas como eran empezar con los baños playeros y lucir el ‘body’ de una vez, algo deseado por muchos y cuanto antes mejor.

Pero antes de hablar de los magníficos arenales y enclaves que ofrece la costa de Villaviciosa quiero terminar con el viaje de mi dietista a la llamada Costa Blanca que siempre es valorada por su clima, por la placidez de sus aguas y por todos sus recursos e infraestructuras turísticas. Sin embargo mi “doc” no regresó muy contenta… “Fui en avión para aprovechar al máximo los únicos cinco días libres que tenía. Los dos primeros no pude pisar la playa a causa de la lluvia y una tormenta que se desató más tarde. El tercer día tuve suerte y pude bañarme con sol y buena temperatura… pero al día siguiente prohibieron el baño durante 48 horas ante la presencia de dos ‘medusas gigantes’ que obligaron a cerrar la playa. Total que de cinco días, sólo pude aprovechar uno”.

Cuando escuchas relatos así te das aún más cuenta de que eres un auténtico privilegiado viviendo en un paraíso de verdad. No sé si ‘ye’ el de Adán y Eva, pero es todo un lujo que debemos amar, cuidar, mimar y también “explotar y rentabilizar” de manera sostenible para que nuestra Asturias del alma mejore para todos sus ciudadanos… ¡gobierne quien gobierne!

Lo de mi doctora ocurría por el este de España y mientras yo, con ese clima incierto que nos mostraba el principio del verano astur, me escapé hasta las playas de Rodiles y Misiego en donde lucía un sol espléndido que la niebla no me había dejado ver desde mi vivienda en la orilla de enfrente. Tras pasar por Selorio, bajar hasta El Olivar y llegar al último alto desde donde divisé el arenal y horizonte de una de las mejores playas del norte de España, sentí algo así como si me devolvieran a la vida. (Nunca he fumado un “puerro” y sin embargo ya sé lo que es alucinar con solo mirar el azul del mar bajando hacia aquél pub “La Burla Negra”, hoy reconvertido a restaurante).

Recorrí la carretera hasta el final con la playa a mi derecha y quedé impresionado viendo la cantidad de vehículos estacionados a ambos lados teniendo en cuenta que era lunes. Tras el paso del eucaliptal (allí aparcaban los coches cuando yo era pequeño), llegué a la ría en la última parte de su recorrido teniendo El Puntal justo enfrente…

Y un poco más adelante la “otra” playa. Un espacio tranquilo y sin olas pero con un gran ambiente en merenderos, restaurantes y campings que me sorprendía en estos albores estivales cuando pensaba que la gente de fuera todavía no había venido. Hacía calor y el sol seguía luciendo con fuerza. Algunos críos jugaban por la arena y los más mayorinos nos tomábamos un algo en la terraza de un restaurante desde el que veía Villa Misiego (la casa de los “Conciertos sobre la Hierba” de cada verano), la isla de El Bornizal y los atardeceres más bellos que se puedan imaginar con el sol y el agua jugando entre reflejos sobre la espectacular Ría de Villaviciosa.

Todo era paz, calma, descanso y con magnífica temperatura. Y les prometo que estaba en Asturias y no en la Costa Blanca. Estaba en la Costa Verde (mi nostalgia me puede), que me pilla muy cerca de casa y no tengo necesidad alguna de viajar en ningún avión.

Por unas horas había salido de mi búnker en dónde estoy concentrado y/o encerrado muchas horas cada día durante estos últimos meses. Escribo el que será mi segundo libro que recoge las aventuras y desventuras de un reportero de video y televisión por los rallyes españoles durante 40 años. Como diría el desaparecido Francisco Umbral, ya es hora de que les hable de mi libro “La Cuneta al Desnudo”…

Esa salida para despejar me vino fenomenal. Fue, literalmente, todo un soplo de aire fresco que además me permitió ver de cerca el buen color que tenían muchos bañistas, lo bien que se lo pasaban por el agua, tomando el sol o paseando a orillas de un mar que no tenía ninguna medusa gigante. La guinda a ese rato maravilloso me llegó cuando estrené un banco de madera con tres “manzanas pequeñas” talladas en su lado derecho desde donde divisas todo el arenal de Rodiles con el Faro de Tazones al fondo. Un pequeño gran banco de madera que se convierte en todo un atractivo más para esta playa casi única que, sin darme cuenta, me invitó a acercarme a otra de nuestras playas: la de Merón, en Argüeru.

Me llevé una alegría bajando hasta la Playa de Merón al ver toda aquella carretera reparada de un montón de baches y argayos. Recuerdo que en diciembre de 2007 grabé una exposición fotográfica titulada “Una playa, un pueblo”, de Berto Ordieres, con paneles y fotografía gigantes expuestos sobre la arena al cumplirse el quinto aniversario del hundimiento de aquel buque llamado “Prestige”.

Merón es playa de arena y piedras. Rocas y verde. Pequeña, guapa, afayadiza y también estrenó su banco-mirador que, en vez de manzanas, nos presenta un molusco cefalópodo -para los profanos- “pulpo” que le pega mucho. Es una playa que hay que visitar. Para no perdérsela. Saliendo de Argüeru y siguiendo hacia el oeste por la AS-256 llegaremos al desvío de Careñes-Villaverde desde donde accederemos a otro enclave para disfrutar: Playa España.

Está bien comunicada y la carretera tiene entrada y salida en la propia playa. También es el arenal de mayor superficie de esta zona y en verano cuenta con aparcamientos habilitados… “y mucha marcha”. Aquí el mirador está a la izquierda y el banco incorpora “dos manzanas” con la leyenda ‘Villaviciosa’ dejando claro que estamos en la ‘Capital Manzanera de España’.

Supongo que su nombre le viene porque en ella desemboca el Río España que nace en el Alto de La Fumarea perteneciente al concejo de Sariego. Arena, piedras y rocas juguetean entre el agua del río que dice adiós a su paso por la tierra camino del mar. Es una delicia en cualquier época del año y tengo constancia de lo que digo pues cada vez que vienen a verme mis hijos y amigos de Madrid, consideran Playa España como punto de encuentro obligatorio e ideal para evadirse por dentro y por fuera de la tensión, las prisas y angustias, entre las que conviven durante todo el año.

No olviden esto último. En Playa España se respira aire mágico pudiendo además dejar su impronta artística al jugar con las piedras que se encuentran por doquier. De hecho la playa tiene expuestas muchas ‘obras de arte’ creadas por los visitantes y bañistas.

Y finalmente en dirección Gijón y entrando por Quintueles: la Playa de La Ñora. Un arenal precioso rodeado de acantilados y bosques por el que también discurre en dirección al mar un pequeño arroyo. En la parte izquierda, te encuentras un mirador en altura al que se llega subiendo por un camino escalonado y abajo, a la derecha, encontrarán el banco de madera con su manzana tallada. Un lugar de descanso desde el que puedes ver toda la costa hasta la capital gijonesa. Además la Playa de La Ñora tiene otros atractivos como son las rutas y paseos por sendas entre árboles y río que van desde el arenal hasta las inmediaciones de La Lloreda, en Gijón.

Como vecino de San Martín del Mar, en la margen izquierda de la Ría de Villaviciosa, les pido que tampoco renuncien a escaparse hasta El Puntal y la Playa de Bonhome que está situada a la entrada de la dársena del puerto deportivo al que algunos conocen por “nuestro pequeño Puerto Banús”. Les recomiendo pasear por el bosque de eucaliptos centenarios junto a la ría (que es un canal de navegación y no está permitido el baño), y disfrutar con los peques en la “Playina del Puntal”, sin peligro alguno. Sin olas y como les digo, ideal para los críos y toda la familia.

El banco de madera de El Puntal se encuentra situado en el área recreativa del antiguo Palacio de los Peón-Cavanilles. Está orientado hacia Villaviciosa e incorpora una manzana. Por ello y antes de decirles adiós por esta semana, me veo en la obligación de repetir nuevamente que los atardeceres con sol desde este emplazamiento teniendo a la Playa de Bonhome en primer término y detrás toda la inmensidad de la Ría te llevan al auténtico paraíso natural de Adán y Eva. Al de verdad. El de Asturias.