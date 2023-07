Para un villaviciosín de cierta edad, nada hay más placentero y nostálgico que un paseo por las calles de la Villa, de la Villa vieya, cuando están desiertas. Las primeras horas de la mañana, cuando la actividad humana, las imágenes, sonidos, olores y colores empiezan a despertar, y las de la noche, cuando aparentemente todo duerme y se esconde en sombras, son mis preferidas. Los recuerdos brotan, se asoman a ventanas y balcones, salen de portales, entran en comercios, asisten a las tertulias de cafés, bares y chigres, doblan las esquinas, se amontonan, luego transitan por las calles de mi memoria de uno en uno y hablo con ellos. Les aseguro que es una chifladura extraordinaria.

Me pasó pasando por delante de La Rosa, la nostalgia está llena de sabores y olores casi olvidados, el olfato y el gusto me abrieron la puerta de la sidrería y entré. No sé quién, ni cuándo, ni dónde se inventó el cachopo, pero si puedo asegurar que a finales de los años cincuenta del siglo pasado, Hortensia ya los preparaba con un gusto y emplatado soberbio en La Rosa, y que con su hija Rosita alcanzan su coronamiento y perfección durante la época en la que llevó la cocina de El Roxu.

Casi al lado de La Rosa, estaba La Perla -el nombre oficial era La Nueva Perla, antigua Casa de Güerres-, de Enrique Fidalgo, donde al decir de su hija Carmina, su madre preparaba una cocina casera insuperable. Y en la esquina de más arriba, La Ballera, con varias regencias a lo largo del último siglo, dando de comer una cocina tradicional gobernada siempre por mujeres, alguna capaz de hacer comestibles extravagantes y resistentes carnes -raposu, gatu, burrín, melandru…-. Desde la época de Luz y Manolo, el escaparate de Casa Milagros los miércoles y festivos lucía una gran fuente con uno de los guisos más tradicionales y sabrosos de la cocina asturiana: carne de vaca gobernada sobre una cama de patatas fritas, de reñón, y adornada con pimientos rojos, o una bandeja de arroz con pollu – de los de antes, claro-, un espectáculo. Frente a Casa Milagros, el Hotel Comercio, regentado por dos hermanas, los domingos preparaba excelentes callos, y avisando con anticipación hacía precios convencionales para bodas, bautizos, banquetes y excursionistas. En La Mariñana, Irene y Mina, siguieron la tradición familiar de cocina honesta con los ingredientes y sabores de siempre, y al igual que El Manquín, con Maruja y Fermín -posteriormente las mujeres de la familia Trovado-, y El Congreso de la familia Meana, además de degustar excelentes pescados y mariscos eran acreditados lugares de hospedaje. Tere, en El Nalón sirvió la excelente cocina que luego continuaron sus hijas en El Valloveru. El Ciclón de Pura y Pano un rincón popular con aquella cocina sincera y afable. Margarita en El Peonesu, buena cocina y de variada elaboración - ¡ay, aquellas angulas!-. El viejo Roxu del hígado al ajillo o encebollao. La Espicha de Otilia y Mari, los mejores callos y cocina mariñana. Pili en Casa Marcelo, solomillo al cabrales. Casa Atilano, muergos encebollaos, pulpu con patatines, elaborados por una cocinera nacida a la vera de la ría. Pilar en El Lecio, aquellas patatas con salmón y salmón a la papillote… Seguro que me queda por esas calles de la memoria alguna más, y todas las de las parroquias del concejo, que son otras tantas. A todos ellos era habitual que muchachas jóvenes de la Villa y la aldea fueran enviadas por su familia a trabajar con el fin de aprender comportamientos, fórmulas y elaboraciones nuevas, instruirse en la forma de servir y elaborar buena repostería, como preparación al matrimonio. Vamos, auténticas escuelas de hostelería.

La buena cocina y mujer han estado unidas por siglos. En nuestra memoria platos, olores de guisos lentos, sin prisa, despiertan en nuestros recuerdos más queridos las de nuestras madres y abuelas. En la sociedad actual las mujeres adquieren por derecho, justicia y valía el reconocimiento que les corresponde y permite equipararse en la cocina a laureados cocineros. Y pienso en todas aquellas cocineras, pegadas a las barras de latón de aquellas cocinas de chapa de hierro atizadas con leña o carbón, madres de la acreditada cocina local y nunca bien reconocidas, todas ellas mujeres anónimas, fieles a la cocina aprendida de sus madres, tías, abuelas, que daban de comer una comida sencilla y siempre bien elaborada, en una taberna que pasó de ser un espacio denostado a otro donde se desarrolló la sociabilidad popular y la restauración de la Villa contemporánea.