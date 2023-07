Como muchos otros españoles llevo días dándole vueltas y más vueltas a la cabeza preguntándome a modo de duda existencial: ¿Acertaremos el próximo domingo? El sentir interior me aconseja dejar los nervios y la presión a un lado. Quiero vivir en paz y tranquilo con mis setenta años cumplidos y empiezo a estar harto de este embrollo -y mal rollo- en que se ha convertido la política española en los últimos tiempos.

Pensándolo fríamente aunque estemos en verano, creo que no debo confundir la palabra “política” (que es la ciencia y el arte de gobernar a una sociedad), con el esperpéntico “politiqueo” que nada tiene que ver con la ciencia y el arte pero que es al que nos tienen acostumbrados estas nuevas generaciones de quienes (y son muchos) viven bastante mejor que otros españoles (asturianos incluidos), que dentro de una semana iremos -o no- a votarles para que nos sigan ofreciendo lo que les interesa decir y vender con tal de seguir disfrutando de su status de privilegio.

¿Acertaremos los ciudadanos españoles el 23J? ¿Acertaremos? Sin duda esta es la pregunta del millón cuando solo faltan siete días para saberlo y eso será en la tarde- noche del próximo domingo. Mientras tanto y a falta de nuevas sorpresas y algún que otro “numerito” de última hora con el que nos puedan sorprender los implicados en esta nueva “trilogía” (los de izquierdas, derechas y otros que son de todos los sitios y colores pero que también suman), nos tendrán a todos más inquietos, intranquilos e irritables que son sinónimos de nerviosos.

Nos esperan siete días de máxima tensión para los de un lado, para los del otro y también para los que son de todos los sitios. Habrá nervios para muchos incluso para los que no son funcionarios de Correos que, desbordados, ya están saboreando una doble o triple ración de ellos por culpa de los votos.

Esta espera que no sé si será angustiosa o no debe ser muy parecida a una cuenta atrás, por ejemplo, a la del lanzamiento de un satélite desde Huelva o cuenta atrás como la utilizada en automovilismo deportivo (rallyes y montaña), para dar la salida a los participantes. Pero también podría ser de otro estilo como la llamada cuenta “sanferminera” que es la de los grandes almacenes y que se produce con la apertura de la temporada de rebajas ante sus puertas (toriles), con toda la muchedumbre (mozos y mozas, corredores), dispuesta a entrar en el establecimiento (por la Cuesta de Santo Domingo, Estafeta, etc.), y colarse por cualquier resquicio a base de empujones, codazos y pisotones (igual que nuestro “polítiqueo”), con tal de hacerse con las mejores prendas (los votos), al precio más barato.

Pienso y sigo creyendo firmemente que la política es algo mucho más serio y formal que debería exigir a sus aspirantes la preparación suficiente si se van a dedicar a ella. Para ser polític@ hay que ser un poco “JASP” como decía aquél antiguo anuncio televisivo del Renault Clío (ser Joven Aunque Suficientemente Preparado), pero también con una cierta veteranía y experiencia de vida real. Y digo real para que, quienes quieran vivir de la política, se ajusten a la realidad social pues muchos que ocupan puestos de responsabilidad es como si viviesen en otro mundo diferente al de todos nosotros; al de la gran mayoría.

Supongo que muchos de ustedes vieron ese especial en televisión que llamaron “Cara a Cara” hace unos días. Pero no se preocupen porque no voy a preguntarles cuál es su opinión sobre el programa. Les cuento la mía. De salida me sentí anímicamente bien porque hace 21 años emitía desde NTV Comarca de la Sidra, en Nava, un espacio que se titulaba literalmente así, “Cara a Cara”. Por ello mi primer pensamiento fue de enorme alegría al sentirme pionero del nombre y también por convencerme de que las nuevas generaciones tampoco se han roto mucho la cabeza buscando un nombre para titular ese “medio debate” a dos, por llamarlo de alguna manera.

En el año 2002 nuestro debate estaba protagonizado por el/la invitado/a y un servidor que preguntaba y medio provocaba a la otra persona pero sin lanzar dardos ni flechas envenenadas. En tres palabras: sin mala leche. Aquella era la televisión de un pueblo, de una comarca sidrera y hacíamos el programa pensando en mejorar cosas para la comunidad vecinal. Los dos interlocutores participantes hablábamos con respeto y sobre todo, con la verdad. Quizás con nuestra verdad. Pero hablábamos con el corazón aunque hubiese temas en los que no coincidiésemos por tener opiniones distintas.

La opuesta ideología de los moderadores, Ana Pastor y Vicente Vallés, me garantizaba a priori que el llamado debate podría ser más que interesante confiando en su buen hacer profesional por si en algún momento de la velada y como en el boxeo, tuvieran que separar y apaciguar a los contrincantes. Pero al poco de comenzar y tras la salida en tromba de uno de ellos con continuas interrupciones que motivaba el otro hablando sin parar para que no se escuchara a su rival, empecé a decepcionarme. Inútil resultó que tocase la ficticia campana del ring del salón de mi casa, esperando que Pastor o Vallés apareciesen e hiciesen de árbitros.

Los ánimos de los dos púgiles estaban muy encendidos y ninguno de los dos presentadores/moderadores se atrevió a abrir la boca; a decir ni una sola palabra (coloquialmente, no decir ni mu). Comprendo que es ‘very fuck’ decirle al Presidente de tu país que se calle. Vicente Vallés estaba ausente; como en otro planeta y Ana Pastor, tan valiente, dura y entrometida como suele ser… ni rechistaba. (Más adelante lo hizo pero muy tímidamente). El debate o “Cara a Cara” para mí se había terminado a pesar de que fue subiendo de tono en los momentos en que el rival acosado intentó salir de las cuerdas donde le tenía metido el aspirante.

Confieso que al día siguiente leí mucha prensa, escuché radio y seguí unos cuantos informativos y telediarios de distintas cadenas sobre este último programa con el Presidente Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que también es Secretario General del PSOE y el aspirante Presidente del PP, Don Alberto Núñez Feijóo, también Senador en las Cortes Generales.

Mi sorpresa fue escuchar que prácticamente en todos los medios, con independencia del lado para el que barren, se comentaba que uno y otro habían mentido en varios pasajes… o que no era cierto lo que dijo tal o cuál en aquél momento. Y me vuelvo a preguntar: ¿Es necesario mentir o no decir la verdad bien sea para mantenerse en La Moncloa o para tratar de llegar a ella? Si me responden afirmativamente, me hunden. Se acabó el escribir. Lo dejo de manera definitiva. ¿Acaso es mentir el arte o la ciencia de la política?

Esto es lo que hay y por eso esta semana les hago la pregunta del millón: ¿Acertaremos? ¿Qué pasará el próximo domingo?

Desde el debate de esa noche del 11 de julio he tenido tiempo para charlar con personas residentes en Madrid, Cantabria y también de aquí. Todas prácticamente, coinciden con lo que acabo de expresarles. Ninguno de mis entrevistados ha mostrado tranquilidad y satisfacción tras lo visto. Es más, en todos ellos he notado su desilusión con el rumbo de la política en nuestro país.

El madrileño y a modo de resumen apostaba por un cambio radical con todo lo que se lleva viendo en los últimos años mientras que el cántabro no entendía por qué no se hacía un cribado serio y profundo para reducir el número de vividores que tiene nuestra política. También planteaba hacerles pasar a todos los aspirantes un “examen” como le ocurre a cualquier persona en cualquier entrevista de trabajo cuando busca empleo. Por su parte el asturiano hacía hincapié en el bipartidismo. Que se nos quiere hacer creer que ya no existe y por supuesto que lo hay aunque esté disfrazado. Ese debate entre “ sólo 2” ya deja muestra de ello.

Se vuelve a escuchar eso tan manido de “más de lo mismo”. Se habla de ultraderecha y sanchismo. Los dos grandes partidos quieren la hegemonía. Y por parte y parte (no nos engañemos), ambas formaciones pactan y pactarán con quien les interese con tal de lograr sus objetivos. Si lo niegan, mienten.

De la misma manera que un globo se desinfla al perder el aire, la burbuja o el globo de la política española está mostrando demasiados poros que son antesala de peligrosos agujeros. Al tiempo que a muchos les resbala todo (“ni creo ni confío en ninguno; digan lo que digan siempre hacen lo mismo”), también hay otros que mantienen una cierta esperanza en que mejore la situación y a pesar de la gran y generalizada desilusión que existe, confían en que España pueda ir mejor en muchas cosas a partir del próximo 23J.

No sé si acertaremos o no. Ojalá sí. Les prometo que no sé responder a la pregunta del millón. Soy mayor y veo muchas cosas que no me gustan nada ni por un lado ni por el otro. Ni tampoco por el conglomerado de grupos varios que se prestarán a cualquier negociación o acuerdo con tal de seguir en sus poltronas de contratos casi indefinidos porque cada vez, dichas poltronas, son menos efímeras y más duraderas. Para ellos no es más que una forma de vida y muchos ya tienen el pelo blanco.