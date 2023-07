“¿Quién ye `l tu hermanu?, el vecín más cercanu”, dice el refrán asturiano. La andecha es un ejemplo de ello, una institución propia de Asturias en la que los vecinos de una comunidad se unen para ayudar, gratis et emore, a otro que lo necesita, principalmente en las labores agrícolas o de mantenimiento de la casería. Hubo un tiempo, no muy lejano, en los que la seguridad social no existía en los pueblos y aldeas y eran los vecinos quienes ayudaban en las desgracias e infortunios de sus paisanos. Recuerdo siendo niño en casa de mis abuelos, que alguna vez llegaba gente del pueblo o de las parroquias vecinas, con una caballería con las alforjas cargadas de carne de una vaca o animal que por accidente o enfermedad había muerto, los vecinos compraban algunos kilos de aquel despiece como ayuda y con ello aminorar la pérdida sufrida – aquella carne, mi abuela, la cocía y la daba a comer a los perros de la casa, porque, decía, no sabía de qué había muerto el animal, y se compraba no para comer sino como ayuda-.

Son muchas las maneras de ayudar a los demás en momentos de penuria, enfermedad, vulnerabilidad o escasos recursos, en Villaviciosa la solidaridad fue siempre una virtud compartida en forma de teatro o espectáculos, en los que unos vecinos organizan el acto, otros actúan en él y resto, de forma anónima, aporta el costo de la entrada. De esta manera se resolvieron las dificultades económicas, en los años difíciles, de nuestra Semana Santa, del asilo de ancianos y hospitalillo, familias que habían sufrido un incendio y perdido la casa o pasaban por una grave o larga enfermedad que no podían afrontar económicamente. En los años treinta del pasado siglo, la actriz de una compañía de teatro que actuaba en Villaviciosa, enfermó, la compañía tuvo que continuar su gira y la actriz quedó en la Villa con ninguno o muy escasos recursos económicos, el pueblo de Villaviciosa organizó un festival y con el dinero recaudado aquella mujer pudo afrontar una operación y tratamiento. Y hay tantos ejemplos y casos de esta verdad en la Villa, que igual que en las consideraciones de don Quijote a Sancho Panza antes de que fuese a gobernar la ínsula, se pudieran traer tantos ejemplos que nos cansaran. Celebrose en el patio del Ateneo Obrero el pasado viernes día 21 un Festival de la Tonada y canciones ligeras, que organiza Gabriel González y en el que participaron, de forma totalmente altruista y desinteresada, una serie de artistas locales: Águeda Riera, Andrés Cueli, Jesús Casielles, Jose Ramón Valle que también acompañó con la guitarra a algunos artistas, Rubén Barredo, Luis Estrada, que con su proverbial humor también hizo de presentador, y acompañaban Vicente Prado “El Pravianu” a la gaita, Simón San José al tambor, Luisa Cambiella al teclado, y L’ Algara Pandereteres que cerraban la primera parte y final del acto. La gala y recaudación de donativos se hizo a favor de la Asociación Raitana y en ella colaboró también la Banda de Gaitas “El Gaitero” de Villaviciosa, el Ateneo y el voluntariado de la Asociación. La Asociación Raitana, es una agrupación maliayesa de padres de hijos con discapacidad, y un referente en la atención integral de personas con diversidad funcional de la Villa y su comarca, y en ella, además de los padres, tienen un papel importante los voluntarios. Los voluntarios dan una respuesta a la pena, al dolor o al padecimiento de las personas y familias que lo necesitan, y con su experiencia al realizar esa actividad solidaria se enriquecen y abren un espacio y un camino de compromiso en sus vidas. La Asociación Raitana que preside actualmente Emi Agustín de Miguel, quiere hacer un llamamiento a jóvenes, y no tan jóvenes, que quieran conocer de primera mano la vida y funcionamiento de la asociación, en la que podrán comprobar que la naturalidad y la sonrisa de las personas con discapacidad elimina el miedo o inseguridad que puedan tener para acercarse a ellas. Quizás la forma más básica de fomentar actualmente la solidaridad en nuestro entorno va dirigida a los niños, educándolos en las familias y centros educativos a ser receptivos ante el dolor ajeno, pero posiblemente una experiencia de unas horas o una jornada de los que ya no somos tan niños en la Asociación Raitana, nos de la oportunidad de asomarnos al mundo de las personas que allí van y se acogen, y de sus familias, de entender sus problemas y retos, y de ayudarles. En el Facebook o en asociaciónraitana@gmail.com, podemos obtener una información más amplia sobre su hacer y modo de ayuda. .