¿Les gustan los arándanos? Si es así… ¿a qué esperan?... Desde este viernes el 8º Festival del Arándano y Frutos Rojos de Asturias se está celebrando en Villaviciosa siendo hoy domingo su tercera y última jornada. Sin duda un buen plan porque no está el día para muchas filigranas playeras aunque, pensándolo bien, tampoco se pasa nada mal con sólo pasear cerca de este mar que tenemos tan cerca aunque tenga que ser bajo un paraguas para protegernos del orbayu o lluvia eventual.

Se acaba julio con las carreteras petadas de coches. Hablan de nueve millones de desplazamientos para este finde en el que ya no hay elecciones y cuando entramos de lleno en el mes de agosto que equivale a decir que es el mes donde se desata la “folixa” estival asturiana en su máxima expresión. Es época de alegría para olvidar los problemas, las tristezas y las angustias cotidianas que sufrimos casi todos. Con agosto toca romper con la rutina y la monotonía de muchos meses enclaustrados viendo y escuchando casi siempre lo mismo. Tenemos que plantearnos seriamente que ha llegado el momento de olvidar todo eso tan cansino que viene de atrás y nos tiene atenazados.

Es como si desde el último Carnaval (“Antroxu” para los asturianos), o la belleza y esplendor de las procesiones de la Semana Santa de la Villa con su belleza y esplendor nos los hubiera escondido en “El baúl de los recuerdos” - seguro que sin mala intención- aquella famosa cantante llamada Karina que encima nos remataba con sus flechas del amor cuando éramos más jóvenes. Pero vayamos al grano. Hoy ya es tarde para disfrutar del Festival Folklórico Internacional de la Villa que se celebró ayer. Pero no deben olvidar que estamos en época de música seria y buena pues ya han comenzado el Ciclo de Órgano de Villaviciosa (días 4 y 11 de agosto), y los denominados Atardeceres Musicales en Valdediós (programados para los días 5,19, 21 y 26). También hoy y hasta las 9 de la noche, pueden darse una vuelta por la Feria de la Cerámica Creativa ubicada en el remozado Parque de la Ballina, detrás del Ayuntamiento.

Quienes nos siguen recordarán que la pasada semana les formulé una pregunta a propósito del 23-J. Una pregunta con tan sólo una palabra: ¿Acertaremos? Pues bien. Si les tuviera que dar mi respuesta tendría que decirles que hoy,siete días después, no tengo ni la menor idea de sí he acertado o no. Durante la semana he tenido tiempo para ver y escuchar absolutamente de todo. Todo desde el centro, desde la derecha y la izquierda. Y de personas de mi entorno como familiares, amigos, y vecinos. También casi todo lo publicado en prensa y emitido por radio y televisión.

Es más. No me he perdido ni las ‘chispas y perlitas’ de nuestros políticos y hasta las tesis doctorales -sin laude- de bastantes bautizados o autobautizados politólogos que aprovechan el boom y repercusión de los Tik Tok, Instagram, WhatsApp o Twiter (ahora “X”), con eso que llaman ‘postureo’ para ‘petar’ las RR.SS. y de paso darse a conocer justificando lo que llaman su trabajo “Por un puñado de dólares”, perdón, de euros… Echen el cierre todos, por favor. Llega agosto. Vacaciones, descanso y ‘folixa’ (fiesta, juerga, jolgorio…en el Diccionario General de la Lengua Asturiana). Olviden o traten de olvidar aunque sólo sea por unos días todo eso que les ha acompañado hasta hoy en estos últimos meses. Echen el cierre porque ha llegado el momento de descansar y disfrutar de nuestra Asturias. Y no dejen de reír. Agárrense con todas sus fuerzas a la risoterapia y ríanse todo lo que puedan desde ya pues dicen que es sano y muy bueno para nuestro organismo y estado de ánimo.

Yo creo que hay cosas que tendrían que tomarse muy en serio en la vida… En la jornada electoral del pasado domingo hubo gente que fue a votar hasta con su “patito o cisne” flotador o vestido de submarinista sin pararse a pensar que se trataba de elegir al próximo gobierno de España. Creo que para bromas o venganzas hay otros momentos aunque nuestros políticos nos sigan sorprendiendo a diario con sus buenas palabras y promesas que se suele llevar el viento.

Seamos realistas. El coste de la vida es cada día más caro por mucho que nos digan desde la Comunidad Económica Europea o desde EE.UU. Supongo que para motivarnos nos insisten en que España va bien y crece. Según los expertos, “crece” cuando precisamente yo intento “descrecer” (palabreja que escuché recientemente y que viene a ser como el adelgazar de toda la vida). Les contaré una experiencia personal que avala el “crecimiento” ya desde la misma puerta de casa.

Ayer fui a la tiendina de proximidad y compré ocho (8), naranjas de mesa que me costaron 11€. Quedé asustado porque cada naranja salió á 1,37 €. Les prometo que no sé por qué, tengo la puñetera manía de echar la vista atrás retornando a las viejas pesetas como aún siguen haciendo muchos. Total que cada naranja me costó 230 de aquellas antiguas pesetas…y dos casi quinientas. Mi desilusión alcanzó el paroxismo que casi me hace perder el sentido al ponerme a multiplicar con la calculadora del móvil 11x167, es decir, queriendo saber cuántas pesetas me habían costado las once naranjas. Me entró un escalofrío al leer en la pantalla: ¡2.530 pesetas!... No hay más preguntas, señoría.

La gente está de vacaciones pero siguen llegando noticias tristes al menos para mí que toqué la batería y me encanta la música. Por eso, ahora mismo y en su memoria, me iría a pasar unos días al “Hotel California” con el grupo estadounidense The Eagles que compuso esa que es una de las mejores canciones de la historia de la música que ayer perdió a Randy Meisner, el cofundador y bajista de la formación.

Tras este lapsus intento retornar al meollo de la cuestión sin todavía poderme quitar de la cabeza el precio de las naranjas. Como terapia me aplicaré un tema de Marie Laforêt de los años ’60 cuya letra decía algo así como “Olvidemos el pasado, olvidemos el pasado y volvamos al amor…” o mejor aprovecharé para recorrer con un/una guía el Itinerario Ornitológico por la Ría de Villaviciosa entre Rodiles y Misiego que se realiza todos los sábados y domingos de 10:30 á 12:30 horas hasta finales de agosto sin inscripción previa.

La folixa estival maliayesa ya empezó con las fiestas de Bedriñana, Santa Eugenia y varias más. La orquesta “Panorama” volvió a San Justo con llenazo total el pasado día 22 al tiempo que Argüero se prepara para recibir el 5 de agosto (fiestas de San Mamés), a “Kubo” de Pontevedra, con el mayor camión escenario que hay en España acompañados por “Los Satelites”, otra orquesta

de A Coruña. No tengo más remedio que barrer un poco para casa pues el año pasado tuve el honor y privilegio de ser pregonero del Mercau Tradicional de Oles que llega a su decimonovena edición desde que empezó en 2003. La cita es para los días 5 y 6 (próximo fin de semana), con apertura a las 11:00 horas. Serán dos días en los que artesanos venidos de muchos lugares mostrarán sus oficios cara al público como son ceramista, cesteru, madreñeru, filandera, ferreru, cueru, facines, etc. en medio de la ambientación musical de gaites, tambores y bandines musicales sin que falte el humor, el Circo La Luna per los guajes ni el chigre con buena sidra para matar la sed y comer muy bien aparte de otras muchas cosas.

Tampoco olviden aprovechar el servicio de Bus Lanzadera que hay a la Playa de Rodiles. Evitarán muchos problemas de tráfico y aparcamiento especialmente en esos días de sol y calor que se esperan. Un servicio de ida y vuelta que estará operativo hasta el próximo 15 de septiembre.

También fiestas populares, exposiciones, música y conciertos… Cine al Aire Libre (3 y 10), Bus del Románico (5-12-19-26 agosto), y un próximo domingo día 6 que aparte de todo lo dicho propone más motivos para venir a Villaviciosa con o sin sus ya famosas chanclas. Les esperan el Certamen de Pintura “Puertu de Tazones”, el Festival del Corderu a la Estaca de Fuentes y la 33ª Regata Internacional Ría de Villaviciosa (entre El Puntal y la Villa), a partir de las 17:30 horas de ese domingo.

Prometo que les seguiré informando porque, de momento, no me han dado vacaciones. Nos espera y les deseo un verano maravilloso con la mejor folixa estival. Si se animan a venir hasta Villaviciosa de Asturias les puedo asegurar que esta vez sí que acertaremos todos.