¿Lo pasaron bien? Les prometo que disfrutamos el pasado domingo al acercarnos en familia hasta el parque La Ballina en pleno centro de

Villaviciosa. Nos encantó el ambiente y hasta la climatología pues no me equivoqué mucho al decirles que el día no iba a estar muy de playa y lo cierto es que tuvimos suerte porque llegamos cuando se alejaban las últimas nubes y empezaba a lucir un sol espléndido que además estaba acompañado de una brisita que lo hacía todo mucho más prestosu.

Quedamos impresionados por la cantidad de gente que se veía por la Villa y sabíamos que lo más difícil sería encontrar un lugar para dejar el coche pero "San Aparcacio" se apiadó de nosotros ofreciéndonos plaza a pocos metros de donde se celebraba el Festival del Arándano y los Frutos Rojos de Asturias así como la Feria de la Cerámica Creativa.

Éxito total en la parte de expositores que cultivan arándanos porque éstos se habían vendido de forma vertiginosa según me comentaron varios de ellos que veían como apenas les quedaba fruto para vender. Y enfrente, hacia la calle Cervantes (N-632), volvimos a alucinar con todo un mundo de auténticas preciosidades hechas por los ceramistas de hoy. Piezas maravillosas creadas con diseños vanguardistas y actuales, que llamaban poderosamente la atención de los cientos de visitantes que llenaban el parque y los aledaños de las dos calles que confluyen en la plaza del Ayuntamiento.

A todo ello hay que sumar un ambiente fantástico en todo momento pues nos encontramos con muchos amigos y vecinos que habían tenido la misma idea que nosotros. No era pues extraño que el pequeño circo ambulante estuviese abarrotado en los pases que dio tanto en la fuente y estanque del parque como en la fuente del Toro. Nosotros, entre uno y otro, aprovechamos para escuchar (sentados y a la sombra de los árboles), una parte del concierto que ofreció un quinteto de viento integrado por cinco jóvenes muy buenos músicos. Domingo de ensueño que me obliga a seguir animándoles para que se escapen hasta Villaviciosa de Asturias que tiene muchísimo que ofrecerles en esta folixa estival de 2023.

Hoy domingo estoy por el Mercau Tradicional de Oles que llega a una nueva edición. Como les comenté el pasado año fui pregonero del mismo y en esta ocasión estaré colaborando como un vecino más. Por unas horas he vuelto a echarme una cámara al hombro (lo que he hecho durante cuarenta años), y tras desempolvar uno de mis equipos estoy grabando nuevamente el Mercau como hice en la totalidad de ediciones que ha celebrado desde 2003 ya que así me lo han pedido los organizadores.

Mi obligación es informarles. Animarles a que disfruten del verano en nuestro concejo (municipio, para los de fuera). Por eso y hasta el día 10 en horario de tardes, pueden acercarse a la lonja del Puertu de Tazones y disfrutar con la Exposición de Dibujos Ganadores 1979-1997, de su famoso certamen de pintura.

Les diría también que no se olviden de la programación “Noches de Teatro” los días 8, 9 y 23 con obras atractivas para toda la familia como son “Planeta Joselín”, “Concierto Singular” y “El Jorobado” que serán interpretadas por las compañías teatrales Escenapache, Píscore y Saltantes. Tazones acogerá del 10 al 14 la Feria Monográfica del Azabache que llega a su vigesimoprimera edición. También las Fiestas del Requexu, en San Martín del Mar del día 12 al 15 de este mes con buen yantar, buena música y fuego artificiales como cierre. El martes 15 se celebrará la misa cantada y la procesión desde la Capilla de la Asunción que está situada a la vera de la Ría.

Les Fiestes de Foncaleyu (Cazanes), serán otra realidad los días 14 y 15. Un encuentro familiar y de amigos que se iniciará con una Merienda campestre y el primer Concurso de Tortilles. Al día siguiente los actos litúrgicos (misa y procesión), además de Sesión Vermuth y una magnifica Comida a base de Paella y otras viandas.

No me equivoco tampoco si les digo que son muchísimas las personas que esperan con ansiedad el XII Festival de la Ría “Enrique Correa” del 12 al 16 de este agosto repleto de fiestas y actividades de todo tipo. El Teatro Riera (piano a cuatro manos), la Iglesia de Santa María de la Oliva (cuarteto de cuerda), Misiego (Concierto sobre la Hierba), y de nuevo el Teatro Riera (violín y piano), son las cuatro magníficas propuestas para este año que darán comienzo a las 20:00 horas salvo el concierto de Misiego que tendrá su inicio a las 19:30 y para el que se recomienda acudir con silla propia.

La localidad de Arroes está con nosotros y nos invita a sus fiestas del 11 al 15 con un “Tira p’Arroes que hay Folixa” arrancando con cena gallega y la Orquesta Tango a la que se sumarán en los siguientes días los grupos Assia, Valvulina, el Dúo Eleven y el D.J. BKV. El lunes 14 tendrá lugar la Fiesta de la Espuma.

No cabe duda alguna que a la gente se le ha olvidado ya el paso por las urnas electorales de hace dos semanas. Menos claro parece que lo tienen quienes son aspirantes a regir el gobierno de la nación e incluso algunas comunidades autónomas que parecen no llegar a acuerdos con más o menos cordiales ententes. Tienen un “veranito complicadito” por lo menos, hasta aquí y hasta ahora.

Afortunadamente en Asturias el Presidente Adrián Barbón ya nos ha presentado a su nuevo ejecutivo y con celeridad se ha acometido el tema de

reforzar la seguridad en la carretera que lleva hasta los Lagos tras el desgraciado accidente de hace unos días. Esto y el buen talante demostrado por el diputado Sr. Diego Canga (PP), nos anima a seguir de folixa por nuestra querida Villaviciosa que no va a disminuir su oferta de actividades festeras a lo largo de todo el mes.

Vengan a la “Capital manzanera de España” que les garantizo que no se van a aburrir por la cantidad de Fiestas y eventos que todavía no se han celebrado. Del 18 al 20 habrá Fiestas en Selorio que también celebrará el sábado 26 su primer Motocross “Memorial Cristóbal Estrada”…Pero antes, el domingo 20 en Villaviciosa, la capital del concejo, acogerá el XVI Concurso de “Sidre Casero” en la Plaza del Ayuntamiento… Y el jueves 24, en la Plaza Casa de los Hevia, podremos deleitarnos nuevamente con “La OSPA de cerca”, un programa cultural que tendrá entrada gratuita. La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias ofrecerá un Concierto con obras de G. Rossini y F. Mendelssohn siendo dirigida por Rubén Díez.

Llegará ese otro acontecimiento magno y esperado como es la recreación del “Primer Desembarco de Carlos V” que se desarrollará en Tazones y la capital los días 26 y 27… Y por supuesto, la Fiesta Mayor de Peón del 25 al 28 (entre San Luis -mi santo- y San Agustín), para rematar con el XVI FIG, Festival Internacional de la Gaita que a lo largo de cuatro días (del 31 de Agosto al 3 de Septiembre), dará alma, vida, luz, color y buena música a los últimos retazos de este agosto, mes de folixa estival para anunciarnos la inminente llegada de las Fiestas de Nuestra Señora del Portal, patrona de Villaviciosa.

No tienen excusa. Ponemos a su disposición un montón de atractivas propuestas para ser un poco más felices viniendo a nuestra casa a pesar de que quizás los tiempos no son los mejores. Pero deben saber que entre todos los maliayeses (de nacimiento o adopción), estamos tratando de que el espíritu alegre, pacífico y fiestero de l@s asturian@s se mantenga vivo y esperanzado por encima de todo. Creo humildemente que es lo que necesita la inmensa mayoría de sus vecinos y también de quienes nos visitan… En realidad, más bien creo que toda España.