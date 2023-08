El smartphone se ha colado en nuestro día a día de tal modo que ya no recordamos cómo se vivía antes de su llegada. Sin duda trajo ventanas, pero también inconvenientes.

La incorporación en nuestras vidas de dispositivos electrónicos está dando lugar a la paulatina disminución y a la desaparición, en el peor de los casos, de capacidades con las que contábamos y que jamás pensamos que fuesen a verse comprometidas por la falta de previsión y la indiscriminación con que usamos el teléfono móvil.

Los expertos en neurociencia aseguran que el correcto funcionamiento de las conexiones neuronales viene determinado por la frecuencia de uso. La conclusión es simple, las que no usamos las perdemos.

Aseguran que la dependencia de la tecnología nos está costando algo más que dinero. De continuar esta escalada, dentro de poco no sabremos multiplicar dos por dos sin usar la calculadora integrada en nuestro dispositivo móvil.

Se observa con creciente preocupación que la capacidad intelectiva se va reduciendo en la misma medida y proporción en que aumenta la de nuestros teléfonos.

El fácil acceso a “Google”, por ejemplo, le está haciendo un flaco favor a la zona de nuestro cerebro conocida como hipocampo. Si no nos preocupamos por retener datos, nuestra memoria va a funcionar cada vez peor. Si siempre usamos google maps para encontrar una ubicación, acabaremos perdiendo la capacidad de orientarnos. Y cuando ya no quede ningún área del cerebro “activa”, porque la falta de uso las ha desactivado, seremos nosotros quienes dependeremos de la tecnología y no a la inversa.

Uno de los efectos más preocupantes es la incapacidad para mantener la atención. Una sociedad que vive hiper-estimulada por constantes sensaciones y emociones y que ya no es capaz de conectar con algo determinado a nivel sensorial, tampoco lo es de gestionar el aburrimiento, que es la cuna de la creatividad y del asombro, porque nuestra corteza prefrontal funciona cada vez peor a causa el uso constante de una pantalla de por medio.

Pero no todo está perdido. Si conseguimos trabajar para recuperar la capacidad de prestar atención, fomentar nuestra orientación y fomentar nuestra memoria, vamos mejorando la neuro-plasticidad cerebral. Se sabe que hay mecanismos para mejorar las conexiones neuronales, pero pasan por tener menor o ninguna dependencia de los dispositivos electrónicos.

Tampoco sería el fin, ni un retroceso, como vaticinan algunos agoreros. Hasta hace unas décadas no los conocíamos y fuimos capaces de sobrevivir.