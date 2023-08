Se hacía totalmente necesario salir de Fort Apache en compañía de John Wayne (Capitán Kirby), y de Henry Fonda (Teniente Coronel Owen), para otear el horizonte y comprobar in situ cuantos colonos y diligencias habían llegado a nuestros alrededores con eso del agradable y fresquito verano que tenemos en Asturias en relación al resto del país.

Javier López “Owen”, me pasó a recoger por San Martín del Mar en su carruaje poniendo rumbo al poblado manzanero en donde aguardaba paciente Don José Ortega “Kirby”, ante el que nos cuadramos que para eso es el capitán de la avanzadilla exploradora del “Séptimo de la Villa”. Ambientazo vacacional en un día con sol espléndido y terrazas muy concurridas y animadas al ser la hora del vermú para todos aquellos que no quieren saber de playa en días de calor, pues suponen que se encontrarían como en levante y en el sur, es decir, sin espacio para extender la toallita o discutiendo con el vecino porque les ha ocupado su “parcela” y no pueden clavar la sombrilla que compraron aprovechando las rebajas…

Ante la ausencia a simple vista de cuatreros y malhechores o de algún que otro ‘sioux’ por el verde valle, regado con buena sidra de La Espuncia, mi amigo Javier López “Owen” (Henri Fonda), no forzó mucho a sus jamelgos. Su Audi ya tiene unos cuantos años y nos llevó al trote camino del descanso soñado que se encuentra junto al “Río Grande” (la playa de Rodiles), y el “Missouri” (la ría de Villaviciosa). Dejando atrás El Olivar y el desvío de Misiego quedamos impresionados al llegar al alto desde donde se divisaba todo el arenal playero que, por la cantidad de público que albergaba, parecía más bien el Estadio Santiago Bernabéu en una final de copa entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona. Las monturas necesitaban su merecido descanso y avanzamos en busca de sombra y alimento que encontramos en un lugar con nombre muy villaviciosino como es “Miravalles” en el que bajo su entoldado soplaba una muy agradable brisa que fue muy bien recibida por todos. John Wayne (perdón), el Capitán José Ortega “Kirby” había reservado sitio en dicha sidrería. Al principio pensé que habíamos tenido mucha suerte por eso de “llegar y besar el santo” que debe ser algo parecido a lo que dice mi amiga Julia Morán (a la que no entiendo muchas veces), pues ella todo lo basa en la teoría de “tener o no tener los astros alineados” que, para mí, ya es… ¡lo que me faltaba por escuchar!

Pues allí, cerca de la ría y el mar, los tres casacas azules (esta vez de “paisano” porque nos habían dado permiso en el cuartel), empezamos a arreglar el mundo que nos toca vivir con plena coincidencia y quórum total en temas como… lo mucho que han cambiado los tiempos hasta para comprarse un coche si encima eres “jubilata” o… “renting-bilizarlo” mensualmente si eres mileurista y encima vives solo. Por supuesto que también hablamos de política y de los extraños compañeros de viaje que te tienes que buscar para no bajarte del carro o para conseguir subirte a él... Y también del desorbitado precio de la fruta, del pescado y, en general, de toda la cesta de la compra.

Acuerdo total asimismo al ser conscientes de que ya tenemos una edad en la que notienes ganas de dar más explicaciones pues ha llegado la hora de llevar y vivir tu vida sin ataduras ni reproches de ninguna clase. Es el momento de vivir el tiempo que te quede siendo todo lo feliz que puedas ser tal y como eres. Es decir, manteniendo tus convicciones y no todo lo que se está pariendo en la actualidad que en ocasiones te hace sentirte como si fueras un bicho raro. De nuevo, quorum total entre los tres al defender la buena educación y los valores que nos dieron e inculcaron nuestros padres. Eso no significa que seamos retrógrados, carcamales o incluso, dinosaurios del jurásico como llegué a escuchar en una ocasión. Honestamente creo que, a partir de los setenta, ya tienes todo el derecho para vivir y cantar al mundo con plena y total libertad ese himno que nos dejó Frank Sinatra, un hombre al que se le relacionó con la mafia, pero que cautivó a todos con su “My Way” (“A mi manera”). Fue una comida rica y prestosa en casa de Adrián y Miriam que son vecinos del Capitán Kirby. Tras los cafés llegó una larga y agradable sobremesa en la que se propuso institucionalizar este encuentro “gastroamigo” con carácter mensual.

Posteriormente y ya cuando el sol empezaba a decir adiós desde lo alto de la colina de Pelapotros, en Bedriñana, el Teniente Coronel Owen nos invitó nuevamente a subir al carro devolviéndonos a nuestros aposentos. Cuando llegué a Forth Apache todo seguía en calma, al menos, aparentemente. Reconozco que esa noche dormí plácidamente. Como un lirón. En compañía de mis dos amigos “Jota” (Javier y José), había refrendado que no estoy solo en cuanto a mis dudas y extrañezas. Hay más personas que viven y piensan como yo. Somos gente pacífica que no busca ninguna polémica pero que dice las cosas tal y como las sentimos y si es preciso, hasta “con pelos y señales”, guste o no guste, como es mi caso.

Al día siguiente (ayer), me sentí como cuando regresaba de aquellos ejercicios espirituales del colegio: suave y relajado como una malva. Fue entonces cuando reaccioné y me di cuenta de que el verano te permite pensar en un montón de cosas. La verdad es que llevo varios meses encerrado tratando de terminar definitivamente mi segundo libro tras haberlo reescrito hasta en cinco ocasiones desde 2015 por eso de “suavizarlo”. Eso demuestra que quiero vivir en paz y feliz el tiempo que me quede. Quiero vivir “My way”.

El ordenador me proporciona el primer disgusto del día al anunciarme la muerte de un buen amigo como Desiderio Díaz con el que grabé un montón de videos de bolos durante muchos años. Nos conocimos en 1985 y me animó y apoyó desde el primer momento. Tal y como me confesó, se había llevado una alegría al saber que era sobrino de Gonzalo Rivaya (Rivaya e Hijos), quien le había ayudado económicamente para la construcción de muchas boleras por Asturias. Desiderio fue capaz de sacar adelante aquella campaña de “Bolos en la Calle” que yo grababa todos los años en la Villa en ‘Plaza del Güevu’, hoy del Plaza del Ayuntamiento. Descansa en paz amigo Desiderio.

Por cierto que la Villa sigue a tope. Las calles rebosan esplendor con esa “Semana del Comercio” al tiempo que empieza el movimiento de un grupo social bajo el lema “Protejamos la Ría” que considera está absolutamente desatendida. Una Ría de Villaviciosa de la que ya hablé hace varios meses y que va alcanzar su cénit de altísima calidad musical en este mes de agosto con su ya conocido y tradicional “Festival de la Ría”, cita ineludible del verano maliayés. Por otro lado se nos informa de que son muchos los veraneantes que tenemos procedentes de Andalucía y Madrid (algo ya habitual). También me ha encantado leer la noticia de esa familia que ha encontrado aquí su “Refugio Climático”… aunque por otro lado pienso que este boom turístico se nos puede venir abajo en un futuro no muy lejano pues cada día se habla más de nuevos tipos de turismo que se desarrollarán a muchos miles de kilómetros de Villaviciosa. Sin ir más lejos, el Turismo Lunar. Pienso y me pregunto que con todo lo que hay que resolver en la Tierra… ¿Qué se les ha perdido en la Luna a los macromagnates y multi-multimillonarios Jeff Bezos y Richard Branson? No son la NASA ni ninguna Agencia Espacial que para eso, ya existen en muchos países. Entonces ¿no les parece vergonzoso que esa gente esté programando viajes para el año 2025 a 400.000 euros/persona? De acuerdo que cada uno con su dinero puede hacer lo que le venga en gana siendo libre de invertirlo o gastarlo como quiera pero… ¿Por qué no se invierte -con rentabilidad- en la lucha contra el hambre de tantas zonas del globo terráqueo? ¿o en la investigación contra enfermedades como el cáncer, por ejemplo? ¿o en acabar con las guerras y el narcotráfico?

Rusia está en guerra con Ucrania y en vez de buscar soluciones para alcanzar la paz, acaba de lanzar una sonda robótica hacia los hielos del polo Sur de la Luna mientras sigue bombardeando Kiev, Odessa y cualquier hospital, incluso infantil, que se ponga por delante. ¿Y en la India? ¿Quién no ha visto imágenes del Río Ganges y como viven los miles y miles de personas en los suburbios de allí?... Pues también la India acaba de lanzar una sonda a la Luna (que seguro que cuesta una pasta), aunque gran parte de su población se muera de hambre y viva en pobreza extrema… Estamos en pleno verano y creo que me estoy metiendo en demasiados sembrados. Es época de descanso y relajación en la que con toda seguridad, es mejor no pensar tanto. Disfruten. Nos vemos en una semana.