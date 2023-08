Como siempre me he levantado pronto para escribir este artículo semanal. Tras la ducha y el café mientras veía un informativo en la tele escucho la voz de la señora ama que me dice: “Tienes que ir a la compra porque ayer se te olvidó traer dos o tres cosas que me hacen falta…”. Por mis adentros se me empezaron a retorcer las tripas al tiempo que por mi cabeza, tres palabras me golpeaban repetidamente igual que sucedía con el martiellu del ferreru que estuvo en el Mercau Tradicional de Oles hace unos días… Luis ¡eres un inútil, eres un inútil…! Tres palabras, tres.

A las nueve y cuarto de la mañana me subo al coche y ya de camino a la Villa circulando por la recta del Centro de Interpretación de la Ría me “deslumbra” el faro intermitente… ¡de una bicicleta! Sí. He dicho bien. De una bicicleta que venía de frente hacia mí emitiendo unos muy potentes destellos (como si viniera con “las luces largas” o alumbrado intensivo), que si no lo veo no lo creo.

Al Pogacar de turno -uniformado con casco y maillot rojo esta vez- le respondo lanzando mis destellos desde el todo terreno de casa. Al cruzarse conmigo ni se inmuta. Como si no pasase nada o lo que es peor, sin imaginarse lo que puede conllevar la luz que porta en su bicicleta con una potencia que no la tienen ni las torres de cualquier prisión de alta seguridad. Y el caso es que (aunque nadie hace nada), todos los días nos dicen que el precio de la luz está por las nubes. ¡No señor! Está por abajo. A la altura de los coches y yo lo reafirmo… Me pregunto si acaso sería una bici eléctrica. La luz era LED pero pienso que esos destellos no los puede generar una antigua dynamo activada al roce con la rueda como la que yo tenía de pequeño en mi bici. Y mucho menos que te vendan la historia de que sólo son 6 watios de potencia y que no molestan. Les prometo que me deslumbró (y no bebo nada).

Llego por fin al súper a las 9:36 h. Hace seis minutos que el establecimiento ha abierto al público… y ya hay más de medio aparcamiento ocupado. A partir de aquí y tras coger el carrito el resto se lo imaginan… Ambiente de verano, muchas parejas sin niños (es muy pronto), y mucho “tráfico” por todos los pasillos e isletas.

Como siempre vas a por tres cosas y sin darte cuenta hasta que la tarjeta de crédito se te “dobla” con el importe de la factura al pasar por caja, el carro se va llenando sin perderlo de vista porque el viernes también me tocó ir y por no haber, no había ni un solo carro disponible en dicho supermercado. Después de cantar durante unos minutos a lo Manolo Escobar eso de “dónde estará mi carro” debí darle pena a una señora que gentilmente se acercó y me dijo: “No se disguste. Aquí tiene el mío que yo ya he terminado…”

¿Crisis? ¿Qué crisis? Estoy seguro de que el señor Juan Roig -que solo tiene un año más que yo- vive bastante más tranquilo que quien escribe esto a pesar de lo difícil y complicado que debe ser tener semejante imperio repartido entre España y Portugal con cerca de 100.000 trabajadores… El viernes no cabía un alfiler en ese supermercado y ayer sábado, a las 10:03 horas ya había colas para pagar en la línea de “Cajas”. Atravesando Villaviciosa de un sitio a otro te quedas asustado al ver el gentío que ha llegado hasta esta Capital Manzanera de España que ya ha presentado un precioso cartel de Las Fiestas del Portal 2023. El joven Alejandro Rodríguez Simón ha sido su autor rindiendo homenaje no solo a la Danza del Portal sino también a Ana María González, alma máter y directora de la misma desde hace muchos años. Personalmente me ha encantado y me da cierta pena que en redes sociales no se sepa valorar la belleza y lo que representa el cartel llevándose todo a ese continuo rifirrafe que existe y se da entre distintas ideologías políticas. Disfruten y sean felices con las fiestas de la patrona de Villaviciosa y olviden (aunque sea momentáneamente), las disputas y recelos. Quienes me conocen bien saben que me presenté a la alcaldía de Villaviciosa hace doce años y sigo fiel a aquellas siglas y a aquél partido en compañía de muy pocos tras el fallecimiento de Don Sergio Marqués, ex presidente del Principado de Asturias, el 8 de mayo de 2012.

Cambiando de tercio ahora que ha finalizado la recuperada Feria de Begoña en Gijón… Llegar hasta La Rasa, cerca de la frontera con Colunga y que un buen amigo que lleva toda la vida allí con un camping te confirme que “nunca he visto tanta gente como este año” da idea de lo que está pasando con Villaviciosa. No sé si hay o no hay crisis pero los ciudadanos de este país están deseando disfrutar y ser felices después de unos años en los que casi todos tenemos la sensación de que nos han apagado la alegría. Todo son malas noticias: volcanes, incendios, sequías, violencia de género, guerras, hambre, desempleo, cambio climático, lobos, ganadería, agricultores…, y el reiterado enfrentamiento entre unos y otros a todos los niveles.

El pueblo ha decidido “veranear” y venirse para aquí arriba. Olvidarse de tantas pandemias, covid, desgracias y sin sabores. Apenas hace cuarenta y ocho horas que hice "la prueba del algodón" (que dicen no engaña), llamando a cuatro restaurantes y sidrerías para reservar mesa para dos adultos y dos niños y fue imposible a pesar de que los hosteleros son amigos. Todos se disculparon y me respondieron lo mismo: “Lo siento mucho Luis. Pero es imposible. Hoy hasta las cinco y media no te podría dar de comer…”.

Esto que les acabo de contar es absolutamente verídico y cobra más valor cuando llevo varios días escuchando la misma cantinela a varios vecinos: “los supermercados y las tiendas de alimentación de la Villa están a tope este mes. La gente no sale al restaurante. Come donde se aloja, en sus apartamentos. No te creas, la hostelería sí está notando el bajón….”. Pero yo tengo mis dudas. Miren: vivo a cincuenta metros de un hotel rural en la Ría de Villaviciosa y lógicamente desde casa veo hasta el parque de coches que se estacionan en él. El establecimiento está completo. Hasta arriba. No cabe ni un coche más (y eso que ya ha pasado el santo 15 de agosto que es cuando se va “casi” todo el mundo, según dicen los expertos de la zona). Sorprende también el "nivelazo" de los autos. Grandes marcas, tamaño (SUV y familiares), potencia y “full equip”… De verdad ¿Hay crisis? ¿Qué crisis?

Villaviciosa de Asturias, como dicen los políticos, tiene su agenda a tope hasta finales de mes. Aparte de todas las actividades que ya hemos ido avanzando en semanas anteriores (La Folixa Estival I y II), dentro de una semana nos visitará el mismísimo Carlos V de Alemania (para nosotros, su Alteza Real Carlos I de España), que viene a tomar posesión de su reino, recreando tal y como sucedió el 19 de Septiembre de 1517 en el Puerto marinero de Tazones, tan insigne acontecimiento.

Allí les veré y hoy les pido perdón por ser más breve de lo habitual. Hoy tengo a todos mis hijos y nietos conmigo y les prometo que deseo abrazarlos con todas mis fuerzas. Con crisis o sin crisis nos vemos en siete días. Disfruten.