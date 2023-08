Érase una vez un matrimoniu que vivía en Maoxu, un barrio de la parroquia de Grases, cerca de Villaviciosa de Asturies. Un matrimoniu que tuvo cuatro fíos a cual más trabayador pues con el pasu de los años, demostraron a esti mundu tecnolóxicu que se puede vivir felizmente en una pequeña aldea situada en pleno paraíso astur, criando, mimando y queriendo a vaques, cabres y cualquier animal domésticu tal y como hacían sus antepasados allá en los albores del pasado siglo XX. (Con este primer párrafo creo que ya he demostrado que no domino nuestra llingua

pero estoy más que seguro de que me han entendido perfectamente).

Prosigo: al bisabuelo de los cuatro guajes le empezaron a llamar “El Caserín” porque cuidaba vaques en la casería en la que trabajaba y además era bajito de estatura. Sería su hijo Ángel -hacia el año 1910- quien diera el primer paso para crear una ganadería que sería origen de la actual explotación ganadera y quesería que ya ha alcanzado un reconocido prestigio incluso, a nivel internacional.

Aunque eran tiempos en los que no se hablaba ni se sabía lo que era o no “ecológico”, natural y saludable, la saga de “Los Caserinos” había arrancado con fuerza y Gonzalo (hijo de Ángel), en compañía de Mary, su mujer, decidió reconvertir la ganadería familiar en una empresa que se dedicase a la cría de vacas en las mejores condiciones a fin de no alterar la calidad de la leche. A medida que avanzaban los tiempos la familia siguió creciendo y no sólo con sus cuatro hijos varones (Ángel, Alberto, Rubén y Fernando). Se podría decir que Gonzalo y Mary fueron también pioneros en la puesta en marcha de lo que bien podría denominarse un “supermercado rural” ya que a la venta de leche fresca de alta calidad, se unieron otros productos como patatas, fabas, huevos y conejos…

La marcha positiva de su actividad empresarial en plena naturaleza exigía trabajar muy duro obligando a continuas mejoras e inversiones de todo tipo. Así, en 1975 se compra la primera máquina de ordeñar. Nueve años después, en 1984, Gonzalo construye una nave para 16 vacas que, en la actualidad, es la fábrica de la empresa. A base de tesón, lucha y esfuerzo la marcha del negocio era imparable hasta que una enfermedad acaba con la vida de Gonzalo Amandi, el padre de familia, el 16 de agosto de 1993. Su viuda Mary y sus cuatro hijos (más unidos que nunca), se conjuran para que la explotación siga adelante por encima de todo.

Con el paso de los años “Los Caserinos” se convierte en una quesería asturiana totalmente familiar con amplia tradición ganadera que llega a reunir hasta 160 cabezas de ganado. En 2013, al entrar en vigor la llamada “Cuota Láctea” (que limitaba la producción de leche), deciden cambiar el tipo de explotación dejando en sesenta el número de vacas e incorporando cabras para centrarse de lleno en la quesería y en otros productos derivados de la leche.

Debo reconocer que siempre me llamó la atención esta familia. Sentía cierta envidia sana al ver a todos sus miembros unidos tirando por el negocio que habían iniciado sus abuelos Ángel e Isabel y que hicieron crecer sus padres Gonzalo y Mary. Me sorprendía que en estos tiempos en los que cada uno va a lo suyo, los cuatro hermanos se volcasen en este proyecto familiar.

Admiraba asimismo ver a la matriarca trabajando en “toes les feries y mercaos astures” con el puestín de la empresa ofreciendo sus quesos (que en estos momentos ofrecen ocho o diez variedades distintas). También sus yogures ecológicos BIO (con y sin azúcar), y ese postre tan asturiano como es el “Arroz con leche”. Van por la cuarta- quinta generación de la familia y hasta los más pequeñines ya acarician y juegan con los animalinos respirando los aires de Maoxu. Está claro: creo que esto va en los genes y la saga de los Amandi es imparable.

Profesionalmente y como les cuento he coincidido con ellos en multitud de eventos pero, salvo en una ocasión que tuve que ir hasta sus instalaciones para cubrir una noticia de la tele, nunca había asistido como “público” a una de sus visitas guiadas hasta este pasado viernes 25 que, además, era mi santo: San Luis, Rey de Francia. En compañía de nuestros amigos cordobeses Jesús Camargo y Rafi Capilla nos acercamos hasta las instalaciones. Junto al aparcamiento para visitantes, en el punto de encuentro donde comienza la visita guiada, pastaba plácidamente “Nube”, una vaca grande y preciosa de color blanco, que según nos dirían más adelante era hija de “Nana” que estaba en las inmediaciones con…¡su cría “Nata”! que había nacido la noche anterior y que sólo contaba diez horas de vida. Grandes y chicos estábamos entusiasmados.

Al momento me llevo una segunda sorpresa. Llega la guía y resulta que es Rosana Sánchez, amiga de Bimenes e hija de Jorge y Carmita a quienes conozco prácticamente desde que llegué a Asturias a mediados de los años ’80. Ella nos indicó por donde comenzaría el paseo en plena naturaleza y con todos los animales que conviven en la finca de Los Caserinos. Me sorprendió también la cantidad de personas que nos habíamos reunido en ese primer turno de las once de la mañana. Gente veraneante de todas las edades procedentes de multitud de sitios. Había madrileños, andaluces, catalanes, levantinos y hasta vascos (como Jone, Gorka y Leire), que hablaban en euskera.

A mí de pequeño me llevaban al Campo San Francisco de Oviedo que estaba cerca de casa. Y sí recuerdo muchas tardes de ir con “la señora Nieves” a ver la jaula donde estaban “Petra y Perico”, los osos pardos. Dicho espacio está hoy reconvertido en zona para juegos infantiles. Reconozco que algo de miedo pasaba con mis siete u ocho años pero los peques de hoy me dejaron impactados por su valentía y decisión para todo. Les prometo que no tenían miedo a nada. Comprendo que no es lo mismo un oso pardo que una gallina (por ejemplo, la “pita pinta” asturiana), o un kiko o un pavo por muy cabreado que esté “sacando el moquillo” y cambiando el cuello de color… Pero es que los niños y niñas de este viernes se acercaban a los caballos, les vaques, los cerdos astur-celtas, ovejas, cabras y carneros etc. sin arrugarse para nada.

Les acariciaban, les daban de comer con la mano extendida siguiendo atentamente las instrucciones de nuestra guía Rosana (por cierto, un portento casi informático por toda la información que nos transmitió acompañada por una voz alta, clara y nítida, que nos llegaba a todos los asistentes). De verdad, absolutamente impresionado con las nuevas generaciones que llegan al menos con esta edad tan tierna porque (y seguro que muchos de nosotros no nos hubiéramos atrevido), fueron capaces de acercarse a la vaca “Nube” que les duplicaba su altura e incluso le agarraron una teta y fueron capaces de ordeñarla ante el asombro de padres, madres, abuelos y abuelas….

Tras fotografiarnos con “Nata” y su cría recién nacida, saludamos a los conejos antes de entrar en la fábrica y ver en directo el “ordeño automático”. Hasta este viernes no me había parado a pensar que una vaca proporciona de 22 a 25 litros diarios de leche en dos ordeños. Más tarde avanzamos hasta la sala de elaboración de quesos para pasar finalmente a otra dependencia en la que la guía se despedía del grupo tras una hora y cinco minutos de haber ilustrado a nuestro grupo.

La proyección de un video con la historia de Los Caserinos y la degustación de varios de sus productos concluía nuestro recorrido por las instalaciones de esta joven y modélica empresa asentada en el concejo de Villaviciosa. Fernando Amandi, el menor de los hijos de Mary (que recibió el aplauso de todos), fue el encargado de despedirnos deseando a todos una feliz estancia en nuestra tierra y dejando abiertas de par en par, las puertas de su explotación ganadera y quesería para una próxima visita.

Creo que todos salimos encantados de esta experiencia perfectamente organizada en la que todos los miembros de la familia se mostraron totalmente cariñosos con cuantos habíamos acudido “a su casa”. Era el comentario alegre y positivo que se escuchaba por el aparcamiento cuando nos subíamos a los coches y comenzaba a orbayar… He tardado muchos años en volver a sentirme como un niño y les prometo que estoy encantado. Sin duda es una visita obligada y que recomiendo para todos cuantos tienen niños y niñas por casa. Marchan todos felices.