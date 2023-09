Me topé contigo por primera vez en la esquina Balbín Busto/ Güevu y recuerdo el vuelco que me dio el corazón cuando vi tu flequillo al viento y tus ojos color avellana tirando a turrón. Tenías trece años y ese aire entre inocente y displicente que da el traer un polo de marca y tener un bici nueva. En esa esquina, o en frente, también estaba Teresita con su carrito, que en mi mente es rojo, pero hay quien dice que era azul, cada uno recuerda las cosas como puede. Asomarse al interior de aquellos conos era una grandísima experiencia sensorial, que se lo digan a Aureliano Buendía que, ante el pelotón de fusilamiento, solo recordó la tarde remota en la que su padre le llevó a conocer el hielo. Al levantar el cono, como por obra y gracia de un truco bien pensado, salía un humo frío con olor a fresa y nata o a mantecado. No recuerdo más sabores, la elección era simple, pero el humo frío siempre sorprendía. Un cucurucho con dos bolas y a sentarse en el la Plaza del Güevu a verte pasar. Las pipas de Churruca entretenían, hinchaban los labios y favorecían una conversación ligera y frivolona pero no exenta de interés para el conjunto de aquellos pimpollos que pasábamos las tardes del verano en paz y armonía oyendo la canción de verano en el Royalty. No podía faltar el regaliz con refresco; un clásico, ni los suspiros de Ramos, ahora tan lejos en el tiempo. No conocíamos la palabra estrés sino el deleite de pasar horas con las amigas y tardes sin fin en un estado de mindfulness preadolescente. La nostalgia puede ser peligrosa, pero la vida al lado del carrito de los helados, viendo pasar tu flequillo y riéndonos veinte veces por minuto, es uno de los mejores recuerdos del verano de aquellos inocentes y muy poco torturados trece años.