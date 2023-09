He empezado a escribir estas líneas el viernes 8 en plena conmemoración del Día de Asturias en el que nuevamente los servicios televisivos de meteorología nos mantienen en vilo al pronosticarnos sol, nubes, lluvias y tormentas desde entonces hasta hoy domingo… Lo que se dice, “un completo”. Así no fallo ni yo.

El caso es que hasta hace relativamente poco yo echaba la culpa a los hombres y mujeres del tiempo que vivían lejos de nuestra Asturias, al no conocer de verdad nuestra climatología y sin saber todo lo bueno que se estaban perdiendo por no residir aquí. Fue entonces cuando no tuve más remedio que empezar a hablar con mis vecinos del concejo para saber si mis comentarios eran acertados o no. La experiencia fue más que gratificante porque salieron a relucir muchas cosas en las que coincidíamos casi todos.

Hubo comentarios técnicos como “No tienen ni idea. De qué les sirven tantos satélites, tantos ordenadores y tanta tecnología punta si no aciertan una…”. Pero también los hubo de marcado cariz político al que muchos se apuntaron: “Les obligan a decir eso para que la gente no venga a Asturias y los dineros se vayan a otros lugares de nuestro país. Así están de bien las costas levantinas y andaluzas con ocupación permanente del 90 por ciento... Y a nosotros que nos den”. Ni quito ni pongo coma. Así se expresaron. Textual y comentado por varios.

Me viene a la mente un viejo recuerdo. Ya han pasado muchos años y espero que no se me enfade nadie al contarles una anécdota que viví con mi compañero Fernando Losada (senior), que no sólo daba noticias deportivas en “Panorama Regional” cuando yo trabajé de reportero gráfico y operador de cámara en TVE Asturias.

Al gran Fernando Losada (sportinguista y buen amigo aunque yo sea del Real Oviedo) le tocó sustituir durante unos días a Ángeles Caso que había debutado como presentadora el 1 de marzo de 1984, justo el mismo día que yo. En la parte final del informativo llegaba el pronóstico del tiempo que Fernando despachó con un escueto comentario: “Para mañana se esperan nubes y claros en el Principado…”.

Hasta ahí todo bien… Pero, tras varios días cerrando la información con la misma cantinela, no tuve más remedio que preguntarle al término del programa por qué siempre decía lo mismo. Seguramente aprovechó mi bisoñez (era todo un novato), respondiéndome: “Porque así no me equivoco y no fallo. Si llueve he dicho 'nubes' y si sale el sol también he dicho 'claros'. Y como todavía era joven pues me lo creí. Ojalá fueran todos tan sinceros como Fernando Losada. Es algo que echo de menos en la inmensa mayoría de presentadores y comunicadores que tenemos en la actualidad.

Cambiando de tercio. El Día de Asturias madrugué y me desplacé hasta la Villa en busca de una farmacia de guardia. El “paseo” desde San Martín del Mar era plácido con bastantes nubes por arriba aunque con poco agua por la ría al estar bajando la marea. Y pese a la lluvia y tormenta que habíamos tenido de noche, la temperatura exterior era de 22 grados. Un viaje pues, placentero y sin tráfico hasta que en pocos minutos, empecé a encontrarme con varios peregrinos (¿a Santiago?), en dirección a la capital aunque, al parecer, ese no era su destino. Un poco más adelante y como si fuera por arte de magia aparecieron otros grupos de caminantes por la vieja carretera de Gijón y Venta Les Ranes así como por los cruces de San Andrés de Bedriñana y La Peruyera que salían hacia el Riaño.

Como es tradición y al ser 8 de septiembre no iban a Compostela ninguno de ellos. Todos se dirigían hacia el Santuario de Nuestra Señora de Lugás (ó Llugás), para asistir a la misa solemne y la posterior procesión a la que acuden peregrinos de toda Asturias. Les confieso que he estado presente muchos años aunque esta vez, por un tema de salud en la familia, no he podido hacerlo. Llegando a la Plaza de la Manzana aparqué el coche junto al parque de La Barquerina y pude hablar brevemente con algunos de los andarines, incluso, caminando junto a ellos mientras proseguían su marcha. Iban contentos y muy animados llamándome la atención que, en esta ocasión, les acompañase mucha más gente menuda que en años anteriores.

Por resumir les diré que todos, absolutamente todos con los que hablé, solo tenían buenas palabras hacia esa fiestina asturiana que les esperaba a pocos kilómetros de Villaviciosa. Una fiesta como las de antes que además está muy arraigada entre romeros y caminantes. Una fiestina tradicional en el entorno de un Santuario que tiene sus orígenes a finales del siglo XII y que en 1994 fue declarado Bien de Interés Cultural. (Para los interesados comentarles que el padre Don Agustín Hevia Ballina, hijo predilecto de Villaviciosa y cura nacido en Lugás en 1938, sabe mucho de ello...).

A pie, en bicicleta, a caballo y en coche… A la salida de Amandi y en fila como “hormiguitas” vi a la gente muy animada siguiendo la ruta en busca de Santa María de Lugás que “es una Virgen muy milagrosa” como me dijeron y aseguraron varias personas de edades bien distintas. Tres señoras y una joven que llegaban desde la zona de Quintes me dijeron: “Venimos todos los años porque tenemos mucha fe en esta nuestra Santina…”. Y la chavala añadió: “Además curó a mi güela cuando estuvo muy malina y hay que dar les gracies”.

Me acerqué con el auto hasta el cruce que indica Lugás donde como si se tratara de la una etapa de la Vuelta a España, empieza como quien dice la parte más dura del recorrido. Llega la montaña y la meta está en la cima para cuantos visitan anualmente esta parroquia de Villaviciosa. La cita es casi obligatoria para muchos de los asistentes que acuden a rezar, a agradecer y a seguir pidiendo por el bienestar y la salud de toda la familia.

Es una fiesta que como también me apuntaron va a perdurar “por los siglos de los siglos” ya que se sigue transmitiendo de abuelos a padres y de padres a hijos. De generación en generación siendo además antesala de las Fiestas de Nuestra Señora del Portal de Belén, las Fiestas patronales de Villaviciosa, que comenzaban precisamente ese mismo viernes con el pregón a cargo de Pedro Sainz de Baranda Riva, presidente de la Asociación Asturias Patria Querida (APQ), y con la presentación y toma de posesión de las Reinas y Reyes de estas Fiestas y también del próximo Festival de la Manzana que tendrá lugar entre los días 12 y 15 del próximo mes de octubre que, como muchos saben, se celebra bianualmente. En los años impares.

Muchísimo público en este acto institucional que afortunadamente pudo celebrarse al aire libre en la Plaza del Ayuntamiento pese a esos preocupantes avisos de la llegada de tormentas a media tarde. La velada estuvo conducida por un buen amigo y gran profesional como es Juan Luis Mas. La parte musical corrió a cargo de la Banda de Gaites Villaviciosa - El Gaitero, el vecino y cantante de tonada Gabriel González Tuya, La Coral Capilla de la Torre y la Banda de Música de Villaviciosa.

Un espectáculo de fuegos artificiales puso el broche final a este acto inaugural del programa festivo 2023. Más tarde llegaría la primera verbena.

También esta semana tuve oportunidad de hablar con varios amigos sobre las fiestas de la Villa de este año que hoy domingo está celebrando su día grande. Desde les Escueles Graduaes el ramu parte hacia la iglesia parroquial acompañado por el Grupo Folclórico Villaviciosa - Aires de Asturias. Tras la misa y procesión hasta el centro de la Villa llegará esa tan querida y esperada ‘Danza del Portal’ en la Plaza del Ayuntamiento en torno a las 13.30 horas. Crucemos los dedos para que la lluvia y la tormenta esperen a la tarde tal y como nos han pronosticado.

En materia de programación hay opiniones distintas. Unos me dicen que “hasta varios pueblos maliayeses superan con mucho la calidad de los grupos y orquestas anunciados para la Villa…”. “Dónde están Panorama, Assia, Kubo o Tekila… ¿Acaso es que San Justo y Arguerü tienen más dinero?...". La verdad es que traté de apaciguarlos intentando que diferenciasen un ayuntamiento y una comisión de fiestas (que en Villaviciosa seguimos sin ella). Faltan voluntarios.

Hubo quien exponía su tesis en base a las dificultades de negociación de un organismo oficial en relación a una asociación o sociedad de festejos… A unos les parecía bien el programa de este año y a otros no les convencía nada. La verdad es que debe ser complicado tener contentos a todos. El caso es que si no hay comisión para las Fiestas del Portal es porque tampoco existe un grupo de personas vecinas de la Villa que se decidan a crearla. Alguien apuntó que “lo que sí sabemos hacer casi todos es atecharnos y esperar a que lo hagan o resuelvan otros. Es decir, escurrir el bulto y si sale mal, echarle la culpa a quién lo hizo…”.

Fue para mí como quienes buscan esos cuatro votos que les hacen falta para gobernar. El tema estaba duro y con opiniones muy dispares. Por eso y en vista del poco éxito que tuve en ese último encuentro con amigos y vecinos lo mejor que hice fue “cerrar el parlamento” e invitarles a unos buenos culines de sidra. Se les pasó todo y al cabo de un rato hasta empezaron con unos muy animados ‘cancios de chigre’ con los que, decididamente, todos comenzamos muy animaos y contentos estes Fiestes del Portal 2023 (con o sin comisión).