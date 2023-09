Ana tenía dieciocho años cuando se casó con Manuel, diez años mayor que ella, porque sus padres, pensando en la seguridad y el bienestar de su hija, le dijeron que era un “buen partido”.

Tras las nupcias se fueron a vivir a casa de los padres de Manuel, que necesitaban ayuda con las tareas de la casa y del campo. Allí nació el único hijo de la pareja.

Todo iba bien hasta que Luis, el más pequeño de los hermanos de Manuel, regresó de Madrid, donde estudiaba ingeniería.

Durante las presentaciones Ana le miró apenas un par de segundos, pero fueron suficientes para que su corazón comenzara a latir a toda prisa. No podía entender por qué, de repente, en su pecho sentía una dicha desconocida que se expandía más allá de ella.

El comportamiento de la joven cambió. Sus ojos brillaban como zafiros y en su rostro se dibujó una amplia sonrisa.

Los cambios en la joven no pasaron inadvertidos para nadie, y fieles a la tradición que impone la decencia y el miedo al qué dirán, prohibieron a Ana pasar ni un minuto a solas con Luis. Le dijeron que cometía pecado si le miraba y dejó de ser bienvenida a compartir sobremesa después de comer.

La joven obedeció porque así lo había aprendido, pero enfermó, y como una lámpara de aceite, se fue consumiendo poco a poco hasta que se apagó.

Bajo el vestido del cuerpo sin vida de Ana, su madre colocó el diario que le había regalado el día en que se prometió con Manuel. Para que puedas expresar por escrito lo que no puedas decir con palabras – le dijo – al entregarle el pequeño librito de pastas azules.

Todas las páginas estaban en blanco excepto la correspondiente al día en que Luis volvió a casa. Ese día Ana escribió: Hoy la vida me ha sonreído y por fin puedo mirar al futuro con alegría. Estoy casada y me debo a mi esposo, pero soy feliz porque “Perseo” se ha mudado a vivir con nosotros y yo, infeliz mortal, puedo contemplar su rostro. Con eso me basta.

Basada en hechos reales acaecidos en otras latitudes y en otro tiempo, la corta narración de las desventuras de Ana tiene como objeto servir de base a la siguiente pregunta:

¿Por qué los mecanismos que ayudaron a Ana a enfrentar situaciones como, cohabitar con un hombre que le habían impuesto, realizar tareas que no deseaba, o aprender a convivir con personas ajenas, que fueron para ella verdaderos desafíos en su vida, fallaron tan miserablemente cuando tuvo que enfrentarse el desamor?

Se dice que mientras dura la situación de, llamémosle, encantamiento, vivimos con los niveles de dopamina disparados. Esto nos llena de euforia, nos hace menos sensibles al dolor, por tanto más valientes e imprudentes. En realidad, nos volvemos dependientes del coctel químico que se organiza en nuestro cerebro. Ahí está la fuente del problema.

Ahora se sabe que el desamor provoca en nuestra mente un tipo de angustia comparable a la que sufren los adictos cuando abandonan el consumo de sustancias estupefacientes. Se pasa por un proceso de abstinencia. La diferencia es que los adictos saben que lo son, mientras que las personas que están viviendo la crisis del “corazón partido” lo desconocen. Por eso es tan difícil de curar.

Pasamos por un periodo en que nos sentimos idiotas porque el dolor afecta a nuestro rendimiento intelectual. En realidad reduce temporalmente nuestro coeficiente. Solo el amor maduro, ese que no espera nada a cambio, saca lo mejor de nosotros y nos vuelven más eficientes.

Superar un desengaño es una lucha. Ninguna explicación resulta satisfactoria y no existen razones que puedan aliviar el malestar que se siente. Enfrentar la pérdida constituye, en realidad, un duelo en toda regla.

Dice la Psicología que para acabar con la adicción mental y emocional, hay que estar dispuesto a soltar.

Prohibido mirar hacia atrás, en ese caso aparecerá el fantasma de la esperanza, que en esta situación es auténticamente destructivo, porque trae de vuelta los recuerdos de los momentos felices y del bonito futuro que en nuestra mente habíamos proyectado para los dos.

Una buena manera de equilibrarlo es empezar a enumerar todo aquello que estaba ahí y no queríamos ver porque las endorfinas que segregaba nuestro cerebro no nos lo permitían.

Hay que enfocarse en todas y cada una de sus malas cualidades, que las tienen, y traer a la mente todas aquellas situaciones que dejamos pasar, pero que nos hubiesen sacado de quicio de haber estado en nuestros cabales.

Es preciso hacer una lista con todas ellas y cada vez que sintamos la tentación de mirar hacia atrás, saquemos la lista y la leamos en alto, si es posible. Aquí empieza el cambio.

Para aquellos que somos acreedores de una buena dosis de libertad aún nos queda el futuro y quizá cometer más veces el mismo error. Pero no todo el mundo tiene la misma suerte. Como en el caso de Ana, sí, también podemos morir de amor. No todas las cosas cuando se rompen hacen ruido, algunas se derrumban por completo en el más absoluto de los silencios.