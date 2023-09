Gran pena al recibir este último viernes la noticia de la muerte del pintor y escultor colombiano Fernando Botero a quien artística, que no personalmente, conocí en Madrid hace casi treinta años. Fue en 1994 con motivo de la magnífica muestra de su obra expuesta en el Paseo de Recoletos, entre la Fuente de Cibeles (sede de los triunfos madridistas), y la Plaza de Colón en donde mi padre había tenido el despacho hasta su fallecimiento.

A mí como a todos nos llamó poderosamente la atención el gran tamaño, el volumen y hasta lo “exagerado” de las formas de aquellas enormes figuras que durante la exposición llegaron a modificar el paisaje urbano del entorno entre el Palacio de Linares y el viejo Café Gijón en el que se reunían la flor y nata de los escritores, pensadores, artistas y políticos desde su inauguración a finales del siglo XIX. En 1996, apenas dos años después de aquella magna exposición, la Plaza de la Escandalera, en pleno corazón de Oviedo, acogió “La Maternidad” de Botero. Era una escultura urbana que causó sensación desde el primer momento.

A bote pronto (y no es un chiste fácil por eso de Bote-ro), los ovetenses y visitantes de Vetusta empezaron a llamar “gorda” a aquella figura femenina que tenía a un crío sentado en su muslo izquierdo. La escultura había sido creada siete años antes por el artista colombiano y no se rían pero, creo que hay ‘un antes y un después’ en el tema de la obesidad de los asturianos, desde que la obra fue instalada en la capital siendo alcalde Don Gabino de Lorenzo.

¿No se han parado a pensar que hasta entonces casi nadie hablaba de hacer régimen, de dietistas y nutricionistas, de perder kilos o lo malo que es el exceso de peso para la salud? Y… ¿qué me dicen de esas citas y palabras que ya se saben hasta los guajes como son “alimentación saludable”, comer verduritas y mucha fruta, nada de pan y mucho ejercicio? Pues recapaciten como he hecho yo que, de alguna manera, me sentía hasta “protegido” por el escultor colombiano al ver que comiendo lo mismo de siempre, cada vez iba pesando más como sus aplaudidas esculturas. Ahora tengo setenta años y descubro que llevo desde los cuarenta queriendo adelgazar.

Pienso que todo va por modas. El bañador de siempre derivó en bikini y luego pasó a ser trikini. Más tarde llegaría el tanga sustituyendo a las braguitas de toda la vida para terminar en el top-less que ya, en 1998, obligaría al entonces alcalde de Villaviciosa Don Asensio Martínez Cobián a realizar en prensa unas polémicas declaraciones tras las quejas de unas vecinas de la Villa denunciando que en la Playa de Rodiles había mujeres “enseñándolo todo” y que, como regidor, tenía que parar aquello a toda costa… (No me atrevo a escribir lo que nos dijo el veterano alcalde al resto de titulares de Nava, Sariego, Bimenes, Cabranes y yo mismo cuando estábamos reunidos en el “Enol” tratando de cómo debería ser la TV. de la Comarca de la Sidra cuando todavía no se había incorporado Colunga a la Mancomunidad, antes MASCOAS).

Y tras la pérdida de Fernando Botero voy a centrarme en el título de este artículo de hoy “Hora de Mayar”.

Este año se espera una “cosechona” de manzanas y así lo expresan desde productores hasta llagareros. En realidad todos los implicados en el mundo de la sidra. Esto se debe a un fenómeno llamado “vecería” que hace que determinadas especies de árboles (como los pumares), generen distinta producción de fruto de un año a otro. Alternativamente las pumaradas dan gran cantidad de manzanas un año y muchas menos al siguiente.

Desde que empezó la floración allá por el mes de mayo llega ahora el momento de la recogida del fruto con la que se va a elaborar nuestra preciada y admirada bebida regional que esperamos consiga de una santa vez (todo apunta a 2024), ser considerada Patrimonio Mundial Inmaterial de la UNESCO.

Estos días de atrás he recorrido muchas carreteras del concejo maliayés obligado por la preparación y búsqueda de posibles itinerarios para una concentración de coches clásicos y deportivos (Alavera de la Ría), que llevamos celebrando desde el año 2011 y que parte de San Martin del Mar. Puedo asegurarles que desde El Pedrosu a Quintueles, desde la Villa a La Rasa y desde Agüelle a Santa Eugenia o desde Amandi hasta el Cordal de Peón… ¡hay millones de manzanas! Eso de la “cosechona” ye verdad.

En este 2023, año impar, Villaviciosa va a celebrar una nueva edición del evento creado en 1960 por Don Sergio Álvarez Requejo entonces Director de la Estación Pomológica, hoy SERIDA. Se va a llegar al XXXIV Festival de la Manzana que se celebrará del 12 al 15 del próximo mes de octubre. Es una fiesta que ofrece multitud de actividades en torno a la manzana y sus derivados y que además está considerada de Interés Turístico Regional desde el año 1992.

Pero antes de llegar al Festival debo comentarles algo que tiene preocupado a más de uno: Hay dificultades en diversas explotaciones agrarias para encontrar ‘mano de obra’ para la recogida del fruto. Parece ser que hay bastante gente que ya no está por la labor de ‘doblar el espinazu y apañar manzanes’. Tal vez las contrataciones en precario (por horas y días), hayan influido en este posible contratiempo que se avecina y precisamente en un año de máxima producción. Es más, se me ha llegado a decir que… “Muchas manzanas van a quedar sin recoger porque al precio que se pagan en la actualidad no tienes ni para pagar al personal. Como quien dice sales lo comido por lo servido y entonces te preguntas ¿Qué gano yo que soy el dueño?”.

Si esto realmente es así se hará realidad ese conocido dicho popular de que “no es oro todo lo que reluce”. Ojalá no sea cierto. Es hora de mayar.

Y en otro orden de cosas y tal vez a colación del problema que acecha a la recogida de manzana (ampliable a algunos llagares que tampoco encuentran gente ni para mayar), tradicionalmente el fin de las Fiestas del Portal en Villaviciosa acarrea una especie de desbandada hostelera que ya no sorprende a ninguno de los que vivimos aquí. Como si saltara un resorte, de golpe y porrazo, al día siguiente del miércoles del Portal llega un casi general “Cerrado por Vacaciones” que me dicen está basado en dos razones fundamentales:

La primera de ellas debida al cansancio, desgaste, agotamiento y un “no puedo más” tal y como me han manifestado varios amigos y conocidos que trabajan en ese sector que, de por sí y desde siempre, exige al trabajador una entrega física y mental de muchísimas horas de esfuerzo y dedicación (y en muchos casos no bien retribuidas económicamente).

La segunda porque, aparte de la falta de camareros, ha sido un verano de “lleno total” con muchísima clientela venida de todos los puntos de España además del turismo extranjero. A todo esto habría que añadirle las condiciones impuestas por el llamado “cambio climático” con un calor que, a lo largo de varios días, fue de auténtico bochorno con temperaturas altísimas para la Asturias que todos conocemos. A la hotelería y hostelería les toca descansar que bien merecido se lo tienen. Ellos ya han “apañado” lo suyo y “mayado” más de la cuenta desde el mes de junio hasta septiembre.

(Tengo la sensación de que si sigo así algunos me van a nombrar Delegado Sindical justo ahora que ya estoy jubilado).