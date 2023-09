¿A quién creer? ¿Será una cuestión de los tiempos que vivimos? o ¿será por nuestra propia edad al llegar a un número de años que te acerca hacia el final? Les confieso que me asedian muchas dudas. Esta semana ha sido mi cumpleaños y sin ánimo de petulancia alguna, empiezo a creerme que debo ser un personajillo público cuando veo que, sólo en una red social (Facebook), tengo más de quinientas felicitaciones para contestar. Siempre he dicho -en plan de broma- que nací en Oviedo un jueves 20 de septiembre y al día siguiente… ¡hicieron fiesta! Pues bien, a raíz de lo acontecido el pasado miércoles y mucho antes de que soplase las velas de la tarta (lo hice al atardecer debajo de ‘la panera’ de casa), volvía a hacerme la santa pregunta que titula mi opinión de hoy y que me agobia últimamente: ¿A quién creer?

Lo primero que me vino a la cabeza fue pensar que quienes me felicitaron lo hicieron con su mejor intención aunque creo con total sinceridad, que casi todos exageraron en sus mensajes y les cuento algunos como: “…que estás hecho un chaval”, “que no aparentas los años que cumples”, “que deje de decir que pronto seré octogenario” o “que soy un cacho más joven que tú y no me queda ni la mitad de pelo que a ti”… Y por si fuera poco, el súmmum, el máximo aliento con remate final: “Luisín, tienes todavía toda la vida por delante…” ¡Manda huevos! (con perdón y esta soez malsonante se la explico enseguida).

No amigos lectores. Eso no es verdad porque a estas alturas ya no tengo toda la vida por delante. Soy una persona mayor que bastante tiene con tratar de entender muchas teorías, comportamientos y actitudes que se están produciendo a diario con declaraciones, hechos y comentarios que me han llevado a este laberinto de dudas en el que -creo además- que no estoy solo pues lo sufren otros muchos españoles. ¿Que tengo toda la vida por delante? Antes les he pedido perdón por utilizar esa vulgar expresión que se hizo mucho más coloquial desde que la pronunció el señor Presidente del Congreso de los Diputados, Don Federico Trillo, antes de iniciar la votación de la Ley de Televisión Digital el 17 de abril de 1997. Al presidente se le olvidó “cerrar” (apagar, poner en off), su micrófono algo que ocurre con cierta frecuencia y que ya ha dejado en cueros a más de uno de ‘los que mandan’ y ahora, no hablo de huevos. Si el señor Trillo tras ese desliz fonético llegó a ser posteriormente Ministro de Defensa y Embajador español en el Reino Unido, supongo que el uso por mi parte de esas dos palabras no acarrean ninguna sanción para este ‘juntaletras’ y aprendiz de escritor a punto de presentar su segundo libro.

Dejando aparte ese episodio tuve la suerte como muchos villaviciosinos, de conocer personalmente a Don Federico Trillo (que, por cierto, tiene dos años menos que yo). Fue con motivo de la entrega de premios de la revista dedicada al mundo de la sidra “El Llagar de Sobigañu”, dirigida y editada por el vecino Adolfo Sánchez Venta. El acto se celebró el 4 de mayo de 2007 en la Sidrería El Roxu de la calle Cervantes (N-632). El ex ministro, al que tuve frente a mi cámara durante su intervención, me enseñó a “dosificar” el tiempo de los discursos pues, al llegar al atril, lo primero que hizo fue quitarse el reloj de pulsera para controlar la duración de su oratoria. Ello debe ser frecuente entre políticos y conferenciantes porque muchos años atrás, en el Hotel Marsol de Candás, el Secretario General de la UGT Don Nicolás Redondo Urbieta se comportó de la misma forma en el inicio de aquella comparecencia ante los medios de comunicación. De aquella, en 1985, yo era reportero gráfico (cámara), en el centro territorial de TVE Asturias.

Para quienes no me conocen les diré que siempre he intentado ser justo y ecuánime con todo. Sin embargo, ahora, cada día me choca más lo que está pasando y no sé cómo abordarlo o calificarlo. A propósito de la alusión al desaparecido Nicolás Redondo, todos somos testigos de que su hijo, Nicolás Redondo Terreros, está de plena actualidad a raíz de su expulsión del partido en el que militaba por “falta grave” Personalmente me cuesta aceptar que se expulse a una persona que siempre - y es mi humilde opinión- me ha parecido un hombre templado, coherente, pacífico y amigable para todos. Al menos desde fuera o para quienes no le conocemos en la distancia corta. Parece ser que ha obrado en contra de su formación y ese ha sido el detonante para su salida. De nada le ha servido ser hijo de quién es ni el compromiso y la efectividad de toda su trayectoria avalada por su talante democrático y dialogante… ¿A quién creer? ¿Al partido o al expulsado? ¿Quién tiene la razón? Si la expulsión se basa en los estatutos y reglamentos ¿por qué entonces no se aplican para todos en otros muchos casos flagrantes?

Hoy, a la vuelta de la esquina y en cualquier rincón tenemos en primera plana temas similares al de este político o ya expolítico vasco. Siempre se ha dicho que “el pez grande se come al chico” y un partido siempre estará por encima de cualquiera de sus militantes pero… ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué está pasando incluso con personas que forman parte de la más reciente historia de España? Creo que existe una clara falta de respeto por ambas partes. Por ello, contemplo atónito a estas nuevas generaciones de políticos y políticas a quienes -por mi edad- conocí vitoreando y aplaudiendo a rabiar y sin desmayo, enardecidas, a Don Felipe González Márquez y a Don Alfonso Guerra González que ahora parecen denostados... ¿Acaso nadie recuerda el estilo y la dureza verbal del señor Guerra en muchos momentos cuando era Vicepresidente del país?

Tengo la sensación de que el ser humano ha perdido el rumbo. Se ha perdido el respeto en casi todo. Al parecer el quid de la cuestión o estrategia actual, consiste en atacar, sin que te tiemble el pulso, a propios y adversarios por todos los sitios y a cualquier hora. Debe ser un síntoma de fortaleza (falsa). Ello desgraciadamente nos seguirá llevando a las luchas partidistas entre compañeros y a ese ya famoso, “y tú más”, que ha hecho que los ciudadanos de a pie nos vayamos alejando alarmantemente de la llamada clase política. Las luchas fratricidas se dan en todos los ámbitos, estamentos, partidos políticos y… ¡hasta en la Real Federación Española de Fútbol! que ha tenido paralizado al país desde hace un mes. Se ataca a todo el mundo y casi siempre y como si estuviéramos en las antípodas, con ‘efecto boomerang’ pues “das y recibes”. Nunca conocí esta falta de rigor, seriedad, educación y falta de preparación entre los políticos españoles.

Quizás esta semana me he dejado llevar por mi nueva edad tras celebrar el cumpleaños y también por el cúmulo de dudas que me asedian. Está a punto de nacer Marc, mi octavo nieto, y aunque estoy muy ilusionado por su llegada también tengo cierta preocupación viendo los derroteros por los que camina nuestro mundo. Como otros muchos abuelos de Villaviciosa (y supongo que de todo nuestro país), comparto algo que siempre sale en nuestras conversaciones contando con ese quórum o mayoría absoluta que con tanto anhelo buscan los políticos: Nosotros los abuelos ya hemos llegado hasta aquí pero viendo como está esto… ¿qué pasará con ellos? ¿Qué va a ser de nuestros nietos?

No se trata de derechas ni de izquierdas. Por lo que estamos viendo en la actualidad, todos dan y reciben palos. Por una u otra razón siempre hay algún motivo o justificación para atacar a quienes lideran y son protagonistas de la política española como son Sánchez, Núñez Feijóo, Abascal, Díaz y Belarra… Por eso una vez más me vuelvo a hacer la pregunta con la que empecé: ¿A quién creer?