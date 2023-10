¿Susto o muerte? Seguro que lo han escuchado alguna vez y la respuesta a la pregunta casi siempre es la misma: Susto. ¿Por qué? Pues simplemente porque todos tratamos de huir de lo peor. De lo malo. Y siempre o casi siempre es preferible llevarse un susto que dejar de estar por aquí abajo junto a los tuyos y viviendo entre ellos por muy fastidiado que esté nuestro mundo en estos tiempos.

Tras este rotundo comienzo que tengo en el día de hoy me aventuro en saber la respuesta que me darían si les plantease otra cuestión cómo, por ejemplo: ¿Victoria o derrota? Al tratarse de una pregunta fácil intuyo que de forma inmediata, ya tienen la respuesta. Estoy convencido de que la inmensa mayoría de ustedes me va a responder: Victoria. Victoria por supuesto. Una contestación rotunda basada en algo tan sencillo para todos porque siempre es mucho mejor ganar que perder.

Y llega mi tercera y última pregunta que, a la postre, es la esencia y la médula espinal de lo que escribo hoy… Si queda claro que, en general y salvo excepciones, todos queremos “vivir en paz” ¿por qué dejamos que camine el mundo por los derroteros actuales? Es que ¿no vamos a reaccionar? o tal vez ¿esperamos algún milagro?

A la guerra en Ucrania se unen las masacres, atentados y disturbios en otras zonas de África y extremo oriente añadiéndose ahora un nuevo y sanguinario conflicto bélico entre Israel y Hamás. Dramas universales que causan miles de víctimas civiles (hombres, mujeres y niños totalmente indefensos y vulnerables). Dramas en los que tiene incidencia y responsabilidad directa el ser humano. Los que mandan, las siglas ONU, OTAN, etc. y los hombres y mujeres al frente de sus respectivos gobiernos deberían dejar de mirarse al ombligo, de aferrarse al cargo y de mentir al pueblo así como olvidar sus hegemonías e intereses y ponerse a buscar las siglas de la PAZ, llegando a acuerdos y resoluciones de firme cumplimiento con el fin de mantener el orden mundial.

Pero al tiempo (y contra esos normalmente no se puede hacer nada), existen otros dramas y tragedias producidos u ocasionadas por causas naturales como han sido los recientes terremotos en Afganistán, Australia, Nueva Zelanda o el habido en Marruecos el pasado mes de Septiembre o las terribles inundaciones de Grecia, Nueva York y México.

Son muchos los frentes abiertos que abarcan desde la hambruna en países de casi medio mundo, la migración, la violencia en la más amplia acepción de la palabra. Da miedo asomarse a la ventana del mundo y sin embargo, insisto, somos “todos” los que no queremos saber nada de la muerte (con los sustos ya tenemos bastante), y sólo queremos disfrutar de victorias. Las derrotas para otros.

Es 15 de octubre y con el Concurso de Escanciadores finalizará este 34 Festival de la Manzana de Villaviciosa que quizás no ha tenido la suerte que se merecía por el radical cambio del tiempo justo cuando menos falta hacía. Los actos comenzaron el pasado miércoles con el pregón del periodista José Ribagorda (Informativos Tele5), y el homenaje a Dª. Consuelo Busto, gerente de Sidra Mayador, fallecida el pasado 28 de enero.

Al día siguiente se inauguraba la Exposición de Manzana de Mesa y Sidra de Asturias en la que me queda una duda que aún no he tenido tiempo de aclarar ya que el festival cumple su trigésimo cuarta edición desde su inicio en 1960 y la Exposición aparece en el programa como edición número treinta y seis que puede que sea un simple error en la numeración romana.

Lo que es seguro es que el pasado jueves Día del Pilar, Día de la Hispanidad y segunda jornada del Festival de la Manzana, en Villaviciosa no cabía un alma desde por la mañana y eso que las playas del concejo disfrutaban de una gran afluencia de bañistas que convertían este otoño en un día de verano. Como se dice ahora, “Veroño” total.

Y hablando de festividades y celebraciones en ese día doce, se constata una vez más el arraigo de las tradiciones que han caracterizado a España durante muchísimos años y que parece que algunos quieren hacer desaparecer porque van unidas a la religión y al antiguo régimen preconstitucional. Si me hacen el favor y tienen algún amigo “maño” pregúntenle que le parecería si le quitan la Fiesta del Pilar con su multitudinaria ofrenda floral, los bailes, las jotas y los “cachirulos”, etc. por citar algunas cosas. ¿Saben la respuesta? La respuesta es un “no”. Un “no” más que rotundo aunque la tradición se remonte a tiempos preconstitucionales precisamente, cuando más de uno de los disidentes actuales e independentistas pretende ‘pasarse por el forro’ la Constitución española que es “la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que están sujetos todos los poderes públicos y ciudadanos de España desde su entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978”…

Supongo que lo habrán visto y escuchado por televisión: Este año todos los asistentes han cantado en la explanada de la Basílica, desde la Seo hasta la Fuente de la Hispanidad (allí trabajé en 1987 durante todo un año), el himno del Real Zaragoza con la esperanza de que el club de fútbol de la ciudad retorne en 2024 a la máxima categoría. Si les funciona tal vez deberíamos hacer lo mismo los aficionados del Real Oviedo en la Plaza de América y también los del Sporting junto a la estatua de Pelayo en Cimadevilla.

Con esto último me surge una nueva duda: ¿Dependerá de los cantos de la afición o dependerá de Nuestra Señora del Pilar? Si fuese así creo que lo mejor sería organizar un jubileo conjunto de azules y rojiblancos hasta las inmediaciones de Covadonga y cantarle, juntos y bien afinados, a La Santina.

Ese 12D la Guardia Civil celebraba también su fiesta patronal (creo que ahora, más austera que antes), a la que asistí en muchas ocasiones cuando emitía la Televisión de la Comarca de la Sidra con ágape y celebración posterior a la misa en la Casa Cuartel de Nava con todos los guardias que por aquellos años estaban a las órdenes del Comandante de puesto D. Gonzalo Lorenzo Castelao. Era una fiesta también tradicional que compartían los vecinos sidreros con los miembros de tan benemérito cuerpo.

Un doce de octubre, Día de la Hispanidad, en el que desde hace años y en consecuencia, tradicionalmente, también se celebra el Desfile de las Fuerzas Armadas que cuenta con numerosísimo público venido a Madrid desde todos los rincones de España y en el que en este 2023 ha tenido en nuestra Princesa de Asturias a su principal protagonista vestida con el uniforme militar de gala.

Al verlo por televisión recuerdo viajar de Oviedo a Madrid siendo muy pequeño para asistir con mi abuela Juana, al entonces llamado Desfile de la Victoria. Son muchas las personas que acuden como entonces a presenciar el desfile con sus hijos. Es una jornada de paz y unión entre el pueblo y quienes están dispuestos a entregar sus vidas por protegerle y defenderloTierra, Mar, Aire y aplausos para la Corona. También para la mujer paracaidista, nuestros militares y todas las fuerzas de orden público a quienes acompañaban la UME, Bomberos, Protección Civil, etc. y hasta… ¡la Agencia Tributaria! Una fiesta que no llegó a ser completa a la llegada del Presidente en funciones del Gobierno ni tampoco cuando empezaron unos cánticos y arengas contra quienes tienen causas pendientes con la justicia.

En cualquier caso prácticamente todo resultó un éxito tanto en Madrid como en Zaragoza y hasta en Villaviciosa que tuvo lleno total y un casi imposible aparcar. Dónde sólo hubo algún “pero” fue con quienes se quejaron de que la música festiva de la carpa de la Plaza de la Manzana por la noche duró hasta las cuatro de la madrugada y por enésima vez me pregunto: Si hay personas que se quejan de que la Villa no tiene orquestas ¿en qué quedamos? ¿Susto o muerte? ¿Bailamos o no? ¿Victoria o derrota? Y la ciudadanía responderá siempre… ¡victoria!

La parte menos buena llegaría ayer sábado porque el tiempo cambió radicalmente y llegaron el orbayu y la lluvia… justo siete días después de haber tenido el sábado anterior una temperatura totalmente veraniega que rondó los 32 grados con un sol abrasador que nos permitió disfrutar de una fenomenal concentración de coches clásicos y deportivos a la vera de la Ría de Villaviciosa con una escapada mágica que nos acercó al mirador del paraíso, al “Mirador de Los Gemelos”, en Rovigo-Quintueles, el punto más alto de la costa asturiana que se encuentra en Villaviciosa a 118 metros de altura sobre el mar. Espectacular.