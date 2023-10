Me escapé hasta Oviedo para visitar la exposición de los Premios Princesa de Asturias que se había inaugurado en las instalaciones de la Fábrica de Armas de La Vega. Allí, bajo el orbayu y caminando por las calles del viejo complejo industrial, me adentré en el mundo del cine, del séptimo arte, llegando a sentirme como el mismísimo Robert Redford sentado junto a ella en larecreación del campamento selvático de la película “Memorias de África” teniendo al fondo mi avioneta.

Eran varios los sets y escenarios que mostraban la grandeza de Mary Louise Streep (Meryl Streep), la actriz estadounidense de cine, teatro y televisión galardonada este año con el Premio de las Artes que, tal vez, se haya quedado corto (en mi humilde y atrevida opinión), por lo que he visto y he sentido como convencido ovetense de su grandísima calidad como ser humano. En algunos pasajes de su estancia en la capital asturiana, la premiada me ha hecho emocionarme e incluso obligado a verter alguna que otra lágrima.

Al escribir esto reconozco que no soy capaz de explicarles con mis letras y palabras la magia, el encanto y la sencillez que tienen sus saludos a los cientos y cientos de personas que la esperaban y aclamaban por las calles de Oviedo. Y seguro que también me quedo corto para reflejar en el papel todo lo que se respiraba en el encuentro que tuvo con los actores asturianos de teatro. Les aseguro que Meryl Streep me impactó sin tener que interpretar ningún papel. Simplemente siendo ella misma. Tan sólo con su presencia y atenta mirada hacia aquél escenario. Sus lágrimas y sus emociones la delataron como una mujer sensible.

Meryl Streep me cautivó con las sentidas palabras de su discurso de agradecimiento, sincero y de corazón, que dirigió a cuantos la aplaudían en el Teatro Campoamor el pasado viernes. Resulta que “La dama de hierro” rebosa y desprende sensibilidad a pesar de todo lo que tuvo que afrontar tras sobrevivir en aquél campo de concentración nazi del que saldría hacia New York como ocurrió en “La decisión de Sophie”, película por la que también obtuvo un óscar. Viviendo entre nosotros durante estos días ha protagonizado pequeñas secuencias cinematográficas llenas de espontaneidad y sencillez. Esta mujer, quién sabe si musa y leyenda viva del cine, no tiene nada de diva. Desborda alegría, ilusión, emoción y agradecimiento al ser una persona muy cercana a todos. Alguien comentó que a pesar de haber conseguido tres Óscars de Hollywood, nueve Globos de Oro y otros muchos premios más, era una persona “normal sin presumir de nada”. La actriz reside en Connecticut (ciudad parecida a Oviedo según sus propias palabras), y también es cantante lo cual implica saber llevar el ritmo como demostró a las puertas del Hotel de La Reconquista al ser recibida con los sones de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo.

Me encantó todo de ella y reconozco que una de las cosas que más me va a costar olvidar de estos lluviosos días asturianos van a ser los minutos que compartió con un crío llamado Juan, pequeño admirador suyo cuando se encontró frente a ella. Sus nervios y la emoción le hicieron temblar y casi no poder articular palabra. Meryl se acercó a él y se acurrucó junto al guaje como si fuera la madre separada de aquel niño en otra de sus películas inolvidables, “Kramer contra Kramer”, en la que trabajó junto a ese “Little big man” llamado Dustin Hoffman. Que no se me enfade nadie pero creo que la gran dama de los premiados en esta ocasión ha sido sin duda alguna, la actriz Meryl Streep, que ha desbancado al actor, director, dramaturgo, músico clarinetista -y casi ovetense- Woody Allen…

Pese al mal tiempo regresé a San Martín del Mar con buen sabor de boca y eso que no estuve invitado en ninguna cena ni ágape oficial. No obstante había tomado mis precauciones y este año, junto a la catedral, aproveché para degustar un exquisito “Menú del Desarme” que me daría las fuerzas necesarias para afrontar una nueva jornada histórica en el concejo en el que resido y donde cada día soy más feliz. Como dicen que “no hay dos sin tres” en este 2023 ha llegado al concejo de Villaviciosa el tercer Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias que ha recaído en la candidatura conjunta de tres de nuestras parroquias como son ARROES, PEÓN y CANDANAL, tras los conseguidos por la Asociación Amigos del Paisaje de Villaviciosa CUBERA en el año 1991 y POREÑU en 2017.

Acompañando a la documentación de cada candidatura aspirante al premio se suele incluir un audiovisual. Y la verdad es que casi nunca he explotado lo que les voy a decir si exceptuamos en mi pregón del pasado año en el Mercau Tradicional de Oles que quizás, fuese premonitorio con lo sucedido ayer en nuestro concejo al ser visitado por el Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa de Asturias Leonor y su hermana la infanta Sofía. Por vez primera los cuatro miembros principales de la familia real llegan juntos a Villaviciosa para entregar este premio que goza de gran prestigio y repercute muy positivamente en los pueblos galardonados.

Les decía que apenas había explotado mi implicación y aportación a estos premios pues fui el autor de los videos que acompañaron a varias candidaturas que lograron este preciado galardón. Hablo de las Comunidades Vecinales de Nava en 1996 y de Sariego en 2006 así como el conseguido en Cabranes por Torazu en 2008 y el ya mencionado de Poreñu en 2017. Pues efectivamente parece que “no hay dos sin tres”. Nuestros vecinos de Arroes, Peón y Candanal han seguido ese viejo lema de “la unión hace la fuerza”. La manzana y los pumares, los llagares y la sidra, los bosques y su madera, la agricultura y el campo en general, una magnífica y premiada ganadería, el crecimiento sostenible, el empuje de las nuevas generaciones y la tecnología de futuro tienen cabida en los premiados.

Sin duda y sin quitar méritos a nadie, ha sido un premio justo y merecido. Me alegro enormemente por mi buen amigo Javier Díaz, para todos, “Javier de Arroes” que fue nombrado Hijo Predilecto de Villaviciosa en 2019 y que ha tenido la oportunidad de vivir muy de cerca la presencia del Rey Felipe VI y de Leonor, la Princesa de Asturias que le han saludado. Y me alegro también por otros muchos amigos como el maderista Eliseo Vallina que ha estado serio y atento a todo en su tarea de anfitrión. Pero contento y alegre en general por todo el vecindario y de todas las edades que se ha volcado con el magno acontecimiento. Las ‘sestaferias’ de los pueblos merecieron muy mucho la pena y hasta el buen tiempo decidió unirse a esta jornada histórica para nuestro concejo después de unos días lluviosos, ventosos y tremendamente desapacibles. Concluido todo, creo que mañana lunes se vuelve a estropear la climatología y nos daremos cuenta de que estamos en otoño y que en pocos días habrá que cambiar de hora nuestros relojes.

Queda claro: “No hay dos sin tres”. A Cubera y Poreñu se han unido los premiados de este año Arroes, Peón y Candanal. Villaviciosa es líder entre los pueblos ejemplares de Asturias y tras esta alegría estoy seguro de que esta próxima semana voy a dormir a pierna suelta. Con un poco de suerte hasta… ¡soñando con Meryl Streep!