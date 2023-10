Aquél cuarto curso del bachillerato que me tocó lidiar en Madrid con los PP. Agustinos, me planteó la primera de mis grandes dudas con respecto al futuro más o menos incierto que me esperaba. Para pasar a quinto no tenía más remedio que aprobar la llamada “Reválida” que era una prueba adicional posterior al aprobado del curso. Para aquellos jovenzuelos que empezábamos a descubrir que nos gustaban las chicas del colegio de al lado, el aprobar la reválida era un plus de cara a ellas que siempre iban juntas de cuatro en cuatro cuando nos miraban y se reían desde la acera de enfrente al salir de nuestro colegio “San Agustín” en la calle Padre Damián, junto al Bernabéu.

Aparentemente y tal y como estaba planteado, de aquél nuevo examen dependía lo que íbamos a ser de mayores. Llegaba el momento de adoptar la decisión de elegir “Ciencias o Letras” y lógicamente y ante las dudas y falta de madurez para afrontar un paso tan importante, tuve que recurrir a mi padre que era abogado e hijo de notario, es decir, todo un “letrado” porque además, también había aprobado el acceso a la judicatura para haber sido todo un señor juez. “Hijo mío, dedícate a las ciencias. La ciencia es el futuro definitivamente y en donde ganarás más dinero y estarás mejor valorado…”. Le había escuchado con suma atención y aunque no era el brillante estudiante que a él le hubiera gustado, creo que era (y lo digo sin rubor), un buen rapaz en general además de obediente con mis padres.

Aprobé. Aprobé la puñetera reválida que por su dureza llegó a rompernos la pandilla de amigos porque dos de ellos no pudieron superarla y tendrían que repetir curso. Yo tuve la suerte de ser de aquellos que llegaban al tablón del cole temblando hasta leer la lista de aprobados en una hoja de papel que estaba clavada con chinchetas a un corcho. Al ver que allí aparecía mi nombre y apellidos pude por fin respirar y dar un salto de alegría.

Escoger la rama de ciencias me lanzaba a la ingeniería, arquitectura, medicina, tecnología y cuanto deparase el futuro. Ello significaba estudiar matemáticas y también física y química. Ninguna de las tres me seducían lo más mínimo. Y esa fue mi primera aproximación a esa especie de mundo de los signos positivo y negativo, al más y al menos que dan título a mi pequeña historia de hoy. Con el señor Ramírez (“mates”), y con el químico señor Núñez me estrellé. En apenas un mes y llevando la contraria a mi padre llegué a la conclusión de que no me importaba ganar dinero. Necesitaba hacer algo que me llenase, que me ilusionase y que me hiciera sentirme vivo por dentro. Por eso al finalizar el sexto curso con una “segunda” reválida (y que el cielo me perdone pero creo que estudiábamos mucho más que las actuales generaciones), decidí regresar al campo de las letras que eran las que realmente me ilusionaban.

El señor Morón me ponía “nueves” en los exámenes de Literatura y monsieur Du Pas, que tenía un gran parecido con el actor Alain Delon, “dieces” porque el idioma Francés se me daba bien. Era feliz y estaba tranquilo, seguro y centrado, a pesar de tener que superar finalmente el entonces llamado “Preuniversitario” prueba que me daría el acceso a la Facultad de Derecho. Fue ahí cuando empecé a descubrir que el “menos es más”, algo que me ha acompañado toda mi vida.

Casi todos mis amigos o al menos la inmensa mayoría se habían decantado por las carreras de ciencias. Sin embargo yo aposté por las letras contrariando los consejos y la memoria de mi difunto padre que había fallecido tres años antes a causa de un error médico como así nos aseguraron a mi madre y a mí (soy el hijo mayor), el director del equipo que había operado a mi padre unos días antes. Posiblemente haya quien me pregunte por qué no reclamamos ninguna indemnización (millonaria), como hace todo el mundo hoy en día. En este asunto mi respuesta siempre ha sido la misma: Habíamos perdido a nuestro padre y ya nunca volvería a nuestro lado. Su ausencia, tan inesperada como injusta y terrible, ya no había dinero que la pudiera pagar. Había estado en las mejores manos. En una clínica privada atendido por uno de los mejores equipos médicos que había entonces y que incluso, había asistido al mismísimo Jefe de Estado de entonces aquejado de una tromboflebitis que sufrió unos meses antes de su muerte. Pero el destino de mi padre estaba marcado. Un desgraciado error humano terminó con su vida al recibir una inyección que no era para él.

Fue a partir de ahí cuando cambié definitivamente mi forma de pensar decidiendo ser lo más feliz que pudiera aunque, en determinados momentos y porque la vida es así, fue totalmente imposible. Con cada palo recibido se reafirmaba más mi convicción de valorar el menos sobre el más. Mejor dos buenos amigos de verdad que siete u ocho ‘palmeros’ por mucho que te jaleen. Mejor un video bien grabado y editado que cuatro audiovisuales malos. La teoría del “menos es más” se fue imponiendo a medida que pasaban los años.

Recuerdo al entrenador de fútbol Helenio Herrera que acuñó la célebre frase de que “con diez jugadores se juega mejor que con once” y solía acertar cuando le expulsaban perdía a algún futbolista por lesión. Y mucho más atrás, fueron tan sólo los dos primeros habitantes de la faz de la tierra, Adán y Eva, quienes disfrutaron y fueron mucho más felices que nadie en aquél paraíso que tuvieron solo para ellos dos. Un paraíso terrenal que se fue deteriorando paulatinamente hasta llegar a la situación y estado actual de nuestro planeta con la degradación ambiental, los residuos tóxicos y la destrucción y mal uso de los recursos naturales o la pérdida de especies animales y vegetales, etc. etc.

Los “menos” son los que mandan “más”. He llegado a escuchar que el mundo está en manos de cuatro personas y el caso es que en mi paso por la rama de ciencias el “más” (+), era superior al “menos” (-). Y parece ser que ahora no. Que es al revés. Si las matemáticas no fallan y “dos más dos son cuatro”… ¿de qué sirven las elecciones generales si un partido obtiene más votos que otro y al final es este el que, tal vez, vaya a gobernar apoyándose en todo lo apoyable aunque sus avales y trayectorias metan miedo? ¿Cómo es posible que una minoría de la población de nuestro país pueda exigir e imponer a más de cuarenta millones de personas que hay que aceptar sus pretensiones y partir o trocear el territorio español? Todo viene a darme la razón y el “menos es más”.

Nuestra actitud generalizada ante muchas de las cosas que están pasando nos convierte en el título de una gran película, “El silencio de los corderos” frase que fue utilizada esta misma semana durante la larga charla mantenida entre los aletargados clientes de Correos Villaviciosa aburridos de que sigan sin funcionar el internet y los ordenadores de dicha oficina por más rebotes, cabreos y esperas que haya que soportar.

Les prometo que es de admirar lo educados que somos todos porque “no rechista ni el tato” a pesar de que nos vayamos consumiendo por dentro. Espero que Don Juan Manuel Serrano, presidente de Correos y amigo personal del presidente del Gobierno en funciones Don Pedro Sánchez, lea esta humilde y respetuosa súplica para que los Reyes Magos de Oriente (aunque ahora “la cosa està fotuda” por allí), traigan a la Villa las máquinas solicitadas desde hace mucho tiempo y ya de paso, que por lo menos nos ponga un “hilo musical” para que las esperas sean más llevaderas en la cola que se forma en muchos momentos (y ya no hay pandemia).

Tal vez en alguna ocasión tenga que escribirles sobre estos “Encuentros en Correos Villaviciosa” en los que los pacientes clientes hablamos de todo como sucedió esta semana al surgir en la espera una charla- debate sobre el incremento del paro en Asturias una vez finalizado el verano. Estuvo animado. Una señora y sus dos hijos (los tres del gremio de hostelería), estaban en la calle… Realmente los clientes de Correos creo que somos buena gente y desde luego capacitada y avalada para solicitar (como hacen otros ciudadanos), la amnistía para toda la plantilla de trabajadores de dicha oficina.

Es un problema de máquinas obsoletas, deficiente inversión y también de falta de personal en el patio de operaciones para una plaza como Villaviciosa en continuo crecimiento, lo admitan o no quienes sean responsables. O sea que y como se suele decir, menos lobos y más pastores. Menos inversión o menos personal producen más espera y más clientes angustiados. Por eso no siempre queda claro que menos es más -salvo para Correos- por eso de “menos gastos… más rentabilidad”.