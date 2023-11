A quien le diga que hace diez días estábamos con treinta grados de temperatura y que cuando escribo esto el termómetro de mi despacho, a la vera de la Ría de Villaviciosa, apenas marca nueve…, seguro que no se lo cree. Y sin embargo es cierto. Todos estos vaivenes del frío al calor o del sol a la lluvia en muy poco tiempo, se han convertido en algo cotidiano y cada vez más acentuado en estos últimos tiempos.

Piensen por un instante: ¿No se han fijado en que todos los días leemos, escuchamos y vemos noticias alertando de los desastres naturales que se están produciendo? ¿Acaso no quieren admitir que nuestro nuevo vecino -nos guste o no- se llama “Don Cambio Climático”? Sin duda es una realidad contrastada día tras día que además está refrendada por una frase que ya es todo un tópico: “¡Que mal hemos hecho las cosas!”. Pues les aseguro que somos muchísimos los ciudadanos de a pie y contribuyentes quienes hemos seguido con honradez y a base de aprendizaje, la práctica totalidad de las normas e instrucciones que se nos iban dando. Unas nuevas conductas muy diferentes a nuestros hábitos que, especialmente para quienes ya somos talluditos en años, no nos han resultado fáciles de digerir después de ‘toda una vida’ (como cantaba Antonio Machín), haciendo las cosas de otra manera totalmente diferente.

La basura de todo tipo iba al mismo sitio. A ninguno se nos ocurrió pensar entonces que llegaría un día en que los plásticos tendrían que depositarse en recipientes de color amarillo y las botellas vacías y los vidrios en contenedores de color verde… o el papel y el cartón, en los de color azul, que disponen de una ranura imposible que te obliga a hacer virguerías para introducir las cajas que previamente tienes que pisar, romper y machacar. Queda claro. El mundo está en continua evolución y por ello las normas y las leyes tienen cada vez una vida más corta cuando, antiguamente y ante la falta de las mismas o de normas expresas en el ordenamiento jurídico, la costumbre del lugar adquiría el rango de ley. Se consideraba ley.

A propósito de esto último y como recuerdo de mi paso por la Facultad de Derecho de la Complutense madrileña, todavía pulula por mi cabeza la definición tomista de la ley que nos enseñó el profesor D. Juan Vivancos Gallego: “Ley es toda norma de acción razonable, justa y estable, ordenada al bien común y promulgada por la autoridad competente”. ¿Lo han leído bien? ¿No les parece que actualmente hay muchas leyes que casi no cumplen nada de lo que estudié y de lo que me tuve que examinar? “Vayamos por partes” como decía Jack El Destripador. ¿No creen que muchas leyes son hoy poco “razonables”? Les pongo un ejemplo facilón: “El Pera” (por llamarle de alguna manera), es un tipo experto haciendo “el puente” a los coches de una determinada marca que, además, roba con asombrosa facilidad y que muchos de ellos termina abandonando en descampados con pronóstico próximo al siniestro total, verbigracia, desguace. Este elemento ha sido detenido en 23 ocasiones y puesto en libertad otras tantas.

Le trae al pairo el castigo de su delictiva conducta porque sabe que no le pasa nada y sigue con su dinámica que a veces piensas si será un hobbye. “El Pera” sigue en sus trece y dura, dura y dura como las pilas del conejito Duracell. Prosigamos: ¿Son todas la leyes “justas y estables”? Pues como que no. ¿Les parece justo que ese individuo robe y robe sin tener su merecido castigo? ¿Qué opinan de que tal y como está la justicia “El Pera” por delinquir entre por una puerta de la comisaría y salga por la otra hablando coloquialmente? Por otro lado y a diferencia del mencionado conejo de las pilas me pregunto: ¿Dónde está la “estabilidad” de algunas normas que duran menos que un caramelo a la puerta del colegio y se cambian con frecuencia?

Cuando en algunos países de Europa se empieza a hablar de subir los límites de velocidad en autopista hasta los 150 kms/h. aquí se cuestiona que circulamos muy rápidos todavía con lo cual la velocidad de carreteras nacionales con límite en los 110 se pasaron a 90 e incluso algunos lugares a 70 u 80 kms/h. cuando cualquier coche, por pequeño que sea y a pesar de disponer de pocos caballos (hp), puede circular sin problema a más de 140 kms/h. Y no hablemos del resto de disposiciones que llevan aparejado el “rascarse el bolsillo” con cierta frecuencia: las sillitas bebés y sus anclajes, los triángulos sí (ahora los triángulos no), la red para que el perrito no salga disparado y la última novedad llamada “dispositivo luminoso V-16”, etc. y esto sin hablar todavía de la nueva ley que afecta a todo lo que hay que tener en cuenta si tienes animalitos por casa…

Finalmente y sin hablar de con carnet o sin él, de multas y radares, todo nos conduce a otro invitado cotidiano como es el eurótico “Don Dinero”. Y si sigo con las frases finales de aquella definición para la ley, les vuelvo a preguntar: De verdad ¿creen que las leyes están “ordenadas al bien común”, al bien de todos? Y ¿no se plantean dudas sobre quien las dicta y promulga? ¿Creen de verdad en la “autoridad competente”? Miren… yo personalmente, discrepo. Si estuvieran ordenadas al bien común no habría ni la mitad de los plantes, huelgas y manifestaciones que se ven ahora. El paro, la inestabilidad en el empleo o el empleo precario…

Al tiempo que se prolonga la edad de jubilación resulta que hay personas mayores de cuarenta años que perdieron su empleo y no tienen la más mínima posibilidad de acceso a ningún puesto de trabajo precisamente por eso, porque “son mayores”. Y mientras todo esto pasa hay países metidos en unas guerras que todo el mundo censura pero que nadie hace nada por detenerlas. También se dice que hay hambruna en países subdesarrollados… Pero también empieza a haberla en España pues hay (aparte de los sin techo), es bastante la gente que lo está pasando mal al tiempo que otros (incluso con poca preparación académica y laboral), disponen de sueldos muy bien remunerados. Harían falta muchos más Padre’s Ángel y muchos más José Andrés en nuestro país para que las cosas fueran de otra manera...

Y si hace una semana hablaba del encogimiento de hombros de los españoles y me acercaba al título de la película “El silencio de los corderos”, en esta y tal y cómo está el patio, me viene de perlas el título de la serie televisiva “La que se avecina” porque no sé si admiro o repudio la hemeroteca al ver y escuchar lo que se dijo y ver lo que se está sucediendo ante el cómplice e inconcebible silencio de un pueblo adormecido o sofronizado “que no dice ni mú” ante nada. Nada de nada. Les prometo y juro que nunca me han gustado los extremos. Que siempre me he considerado un hombre de centro. Una persona centrada. A un paso de la derecha y a un paso de la izquierda porque desde pequeño me enseñaron que “en el punto medio está la virtud”. Tal vez hoy esté decepcionando a los lectores que pueda tener mi opinión semanal desde Villaviciosa. Y tengo un sentimiento de pena y profunda tristeza porque no acierto a saber de qué manera podría aportar algo positivo y totalmente pacífico como ciudadano asturiano y español para que todo fuese mejor para todos.

A estas alturas y con más de setenta años ya cumplidos me he dado cuenta por fin de lo que realmente significa “predicar en el desierto”. Y que nadie me malinterprete porque jamás he sido ni seré activista pero creo que no es normal lo que está pasando. Estamos mudos y no contamos para nada. Somos como muñecos de nieve y no precisamente porque haya pueblos y cotas altas del Principado de Asturias ya cubiertas por un manto blanco que nos ha traído la borrasca “Ciarán” en estos últimos días.

Una semana en la que nuestra Princesa Leonor juró la Constitución al alcanzar su mayoría de edad. Creo que (si se me permite), estaba guapísima y que estuvo muy bien. Y que no se me enfade nuestro Rey Felipe VI pues creo que su heredera estuvo casi mejor que él hace treinta y ocho años. Fue un acto sobrio y brillante por parte de muchos aunque me queda la tristeza de esas sillas vacías, de esas ausencias señaladas con nombre y apellidos que sí o sí (y no sólo porque les va en el sueldo), pienso que tenían la obligación moral y personal de haber comparecido a un acto histórico. Como en teatro debieron hacer “mutis por el foro”. A muchos asturianos, a muchos españoles, nos dejaron helados. Una vez más como muñecos de nieve.