La próxima semana cumpliré un año en esta sección de lne.es dedicada básica y fundamentalmente a Villaviciosa, el concejo en el que resido desde hace más de doce años. Digamos que, como decía Danny Daniel un año antes de aprobarse la Constitución Española de 1978, llegué hasta aquí “Por el amor de una mujer” y la verdad es que el tiempo se me ha pasado volando, en un abrir y cerrar de ojos pese a todos los proyectos y aventuras en los que he estado metido por esa mi adicción al trabajo que, pese a un infarto, me mantiene joven y vivo dispuesto a seguir con un lema que tengo grabado a fuego desde que era bien joven: “Nunca… ni quieto ni parado”.

Parece mentira que pese a todas las promesas y buenas palabras de los políticos asturianos de que seguiríamos emitiendo con la llegada de la TDT, el 3 de abril de 2010 se apagase NTV (y casi mi vida), al desaparecer la televisión comarcal con la que había iniciado sus emisiones desde Nava el 21 de diciembre de 1996 de manera totalmente “privada y personal”. Y entrecomillo estas dos palabras para que quede muy claro (y lo sabían todos ellos), que sin ninguna aportación oficial, “con cero pesetas municipales ni subvención pública alguna”. Aquél tristísimo final significó dejar sin empleo a ocho trabajadores a los que había que liquidar sus finiquitos amén de tener que atender el resto de compromisos con proveedores y varios.

Pese al S.O.S. lanzado no hubo respuesta alguna por ningún sitio. Tenía como se suele decir, ‘el suelo abajo (cerca del infierno), y el cielo arriba’, pero nada más. Tuve que desprenderme de la casa rehipotecada varias veces que había comprado ventisiete años atrás y que había sido mi aval y garantía permanente para la compra de aquellos equipos profesionales que se precisaban. Ello me permitió crear una pequeña empresa familiar dedicada al mundo audiovisual y por ende, a la citada televisión.

A nivel local, en la Villa de la Sidra y sin comerlo ni beberlo, me vi involucrado desde el principio en la lucha fratricida que mantenían los dos grandes partidos PSOE y PP, de Nava. De hecho se me llegó a acusar de ser adjudicatario “a dedo” de un servicio televisivo que no existía e incluso de haber recibido a fondo perdido una inyección económica que llegaba hasta los treinta millones de pesetas. Un terrible bulo que empezó a circular por la zona cuando en realidad ninguna de las dos formaciones se hubiera reunido conmigo y ni tan siquiera me hubiese preguntado algo sobre el proyecto que había presentado al entonces alcalde naveto del PAS, Xulián Fernández Montes, que de apoyar al PSOE en 1991 pasó a hacerlo al PP en la siguiente legislatura a cambio de convertirse en Alcalde. El proyecto nació entre Maribel (mi esposa), y yo que habíamos pensado que en Carancos-Ceceda (Nava), podría existir una televisión en el medio rural como ya ocurría con Tele Gijón y Tele Oviedo a las que luego se sumaron otras diez.

Conservo toda la prensa de aquellos tiempos. Hasta los artículos de LA NUEVA ESPAÑA a quien recurrí pidiendo ayuda y una rectificación pública en el medio puesto que lo publicado no era verdad y me afectaba gravemente a nivel personal y profesional. Aquél enfrentamiento atroz y sin ningún tipo de escrúpulos que hace más de un cuarto de siglo sumía a los dos partidos mayoritarios en la Villa de la Sidra es el mismo que me ha traído a la memoria el espectáculo dantesco y casi irreal que han protagonizado esta misma semana en el Congreso de los Diputados de la madrileña Carrera de San Jerónimo.

Noto en el ambiente el cabreo y la frustración de muchos ciudadanos españoles. Las tensiones generadas en muchas familias donde conviven diferentes pensamientos e ideologías. Y especialmente, el disgusto y la preocupación que nos han generado una gran parte de los actuales “servidores públicos” elegidos democráticamente en las urnas el 23J que, para muchos, están haciendo un flaco favor a nuestra sociedad. Estamos acostumbrados a escuchar a sus señorías frases tópicas como “no todo vale en política” y precisamente, son ellos mismos quienes demuestran todo lo contrario día tras día, réplica tras réplica. Y el pueblo empieza a estar harto. Las concentraciones masivas de estos últimos tiempos corroboran el agotamiento de los ciudadanos ante todo lo que está pasando. Los más viejos del lugar recuerdan con pena y temor la fragilidad de la memoria que tenemos los españoles… “Así empezó entonces y yo, aunque era muy pequeño, lo viví”.

Hasta ahora muchos miraban para otro lado y “pasaban de la política”. Pero ahora todo empieza a ser diferente. En general creo que a casi nadie le gustan los enfrentamientos entre manifestantes y policía noche tras noche con actos vandálicos y cargas a las puertas de Ferraz. Señoras, señores…esto es muy serio y no para tomárselo a broma. Una broma que se respira entre muchos asientos y sueldos del hemiciclo de esta Cámara que ha acogido la investidura y reelección del Presidente del Gobierno. No sé si tengo derecho o no pero pido respeto y seriedad a muchos denuestr@s diputad@s para quienes somos demócratas convencidos, que amamos la paz y la convivencia entre las personas y no somos -palabra de honor- ni ultras ni fachas ni de ningún lado. No es más que una petición de seriedad y compromiso con el cargo que ocupan quienes fueron elegidos en las urnas para representarnos dignamente, algo que se echa de menos en los últimos tiempos.

Tengo la sensación de que cada vez somos más olvidadizos para las cosas realmente importantes. No entiendo como en apenas veinticuatro horas nadie se hace eco de la noticia ni se vuelve a hablar del atentado del señor Vidal Cuadras ni de su estado de salud tras haber sido tiroteado en plena calle…

Ya apenas se habla de la guerra en Ucrania que en febrero cumplirá dos años y me temo que en breve la guerra entre Israel y Gaza también pasará al fondo de los informativos… Sólo gresca y bulla. La lucha entre las formaciones políticas e incluso sus luchas interiores. Corren tiempos de degradación, de falta de educación en donde se hace viral ver a tres chicas junto a unos grandes almacenes que no saben responder al entrevistador cómo se llama la capital de Cantabria y hablan de Albacete antes de pedir una pista (empieza por “S”), y responder ¡Segovia!

Con todo lo que hay que hacer vivimos en un país en el que parece que lo que importa es quién pone más luces Led a partir de este mes o quién instala el árbol de navidad más alto. Casi se habla más de la crisis de Xavi, el entrenador del Fútbol Club Barcelona que de las pateras y cientos de inmigrantes que tienen colapsada la isla del Hierro por poner un ejemplo. En general somos frágiles de memoria. Y tal y como están las cosas seguimos aceptando que nos sigan tomando el pelo con datos tan contradictorios y opuestos como los publicados ayer sábado a propósito de la concentración contra la amnistía en Cibeles-Madrid al hablarnos de un millón de asistentes por parte de la organización convocante frente a los 170.000 cifrados por la Delegación de Gobierno. Lo que les digo: la fragilidad de la memoria, en catalán, la fragilitat de la memòria. A lo que añado: Estem bons…estem fotuts.