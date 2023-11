Comentaba en mi última colaboración como el silencio se había apoderado del intento de asesinato de Alejo Vidal-Quadras, uno de los fundadores de VOX y exdiputado del Parlamento europeo. Me lamentaba y me parecía increíble que un hecho tan brutal y dramático como es atentar y disparar a un político o expolítico de renombre llegase a silenciarse y olvidarse en menos de cuarenta y ocho horas. A los dos días del suceso, prácticamente nadie hablaba de ello.

En general se suele argumentar que dicho silencio es casi de obligado cumplimiento a fin de no interferir en el curso de las investigaciones que se están llevando a cabo para esclarecer los hechos. Lo cierto es que esta semana la noticia ha vuelto a salir en los medios de comunicación al producirse la detención en tierras andaluzas (Málaga y Granada), del cerebro de la operación y dos de sus colaboradores al tiempo que el señor Vidal-Quadras recibía el alta hospitalaria quince días después del atentado sufrido.

La frase que he escogido para el título de hoy tiene su gracia y hasta cierta enjundia pues no en vano me la enseñó un hombre con buen humor como es Don José Camargo, padre de mi amigo Jesús, nacido en Córdoba en el año 1932 y que sigue felizmente casado con su querida Gloria. Si al título le quitamos los puntos suspensivos… la frase completa tiene esa chispa de humor que es algo muy propio de los andaluces: “El jubilao quieto y parao tiene la caja al lao”.

En consecuencia: como “jubilata”, no tengo la más mínima intención de ponerme a ver obras ni edificios en construcción ahora que parece que la crisis del ladrillo se va olvidando lo cual -me temo- nos puede perjudicar de alguna manera a quienes usamos el coche diariamente al impedir el uso de esos solares hasta ahora vacíos y en venta que (me imagino), por gestiones del Ayuntamiento, estaban hasta ahora habilitados como aparcamientos para los vehículos de vecinos y visitantes. Unos espacios bien aprovechados y muy necesarios para Villaviciosa dado el crecimiento que está teniendo nuestro concejo.

Creo que por años ya estoy en la llamada tercera edad aunque confieso sentirme más joven que cuando tenía menos años. Con el paso de los mismos te vas haciendo más sensato y más cabal pues empiezas a ver y valorar las cosas de otra manera y de forma bien distintas. Sin darte cuenta “saboreas” más intensamente los momentos que vives por cortos y efímeros que sean. Además, al -todavía- ser consciente de todo gracias a Dios, no te puedes “dormir en los laureles” viendo todo lo que está pasando aquí y fuera de aquí tras esta semanita, que semanita ha sido de esas que no sabes por dónde empezar.

A las concentraciones multitudinarias celebradas en toda España en contra de la amnistía y la posterior marcha en Madrid a cargo de una parte de los concentrados caminando por la A-6 en dirección al palacio de La Moncloa, el presidente Pedro Sánchez respondía con la lista de los ministros y ministras de su nuevo gobierno de libertad y de progreso como él mismo define.

Tras estas últimas elecciones generales del 23J en nuestro país el PSOE, apoyado en distintas formaciones nacionalistas y de izquierda, seguirá al frente del ejecutivo para tratar de poner freno y candado a la derecha del PP y la ultraderecha de VOX.

Llegada la noche el foco de la noticia se trasladaba a un enclave ya habitual puesto que se viene repitiendo desde hace casi tres semanas. De nuevo en las inmediaciones de la central socialista de la calle Ferraz de Madrid se producen altercados, enfrentamientos y disturbios entre manifestantes y fuerzas policiales. Enfrentamientos que afectan también a los medios de comunicación y que se saldan con varios heridos y detenidos.

Y lejos de aquí, a más de diez mil kilómetros, mayor sorpresa si cabe fue también el desenlace de las elecciones argentinas con el claro triunfo del diputado ultraderechista Javier Milei (“mi ley”, como ya comentan algunos), cuyo apellido que se ajusta perfectamente a sus shows, en vivo y en directo, acompañado por una moto-sierra…

No llores por mí Argentina. Más bien, tiembla. Ya no están Evita ni Juan Domingo Perón. El señor Milei se ha impuesto al peronista Sergio Massa que no ha dudado ni un instante para felicitarle por su victoria en un proceso que se presumía muy igualado según todos los sondeos.

En España, tras la presentación al rey Felipe VI del nuevo gobierno también se ha estado hablando del triunfo conseguido en Holanda por otro ultraderechista (¿qué está pasando?), como es Geert Wilders que no quiere saber nada de refugiados e inmigrantes además de querer abandonar la Unión Europea, olvidarse del euro y volver a su moneda, al “florin”, que era la usada cuando estuve allí de viaje con el Paso de Ecuador de la facultad de Derecho de la Universidad Complutense hace cincuenta años.

Mientras el señor Pedro Sánchez ha tenido tiempo de hablar en Europa y viajar hasta Israel que parece no estar muy de acuerdo con lo dicho por el gobernante español sin que sepamos a ciencia cierta si se enciende otra hoguera con el país dirigido por Netanyahu. Quizás la única noticia buena es que, aunque pocos (apenas 47), la liberación de rehenes ha comenzado en esa zona de guerra hace apenas un día.

(Alguien de casa pasa cerca de mi ordenador y me dice: “No te metas en política. Vivirás más tranquilo”… Creo que tiene razón. Allá voy.)

En estos siete días frenéticos como les he relatado cumplo mi primer año en LNE.es, cuando nos acercamos nuevamente al contenido de aquel artículo con el que me estrené en el periódico: “La Ruta de los Belenes de Villaviciosa”, que este año llega a su octava edición y que se va a inaugurar el próximo sábado 2 de diciembre en la Fundación José Cardin Fernández que albergará la obra belenista de Nicolás Rodríguez.

Serán un total de seis sedes para visitar ocho belenes al contar con la incorporación del Colegio San Rafael cuya muestra estará expuesta en la Casa de los Hevia junto a otros dos. La iglesia parroquial de Santa María, el Museo de la Semana Santa, el convento de Las Clarisas y la Plaza de Abastos serán los otros lugares a visitar en esta Ruta de los Belenes de Villaviciosa 2023-2024 hasta el próximo día 5 de enero.

Salvo en las tardes de Nochebuena y Nochevieja las sedes estarán abiertas al público de 12 á 14 horas y de 17 á 20 horas. Y como en pasadas ediciones con los cupones sellados en todas las sedes se podrá participar en el sorteo de un lote de productos navideños elaborados por las monjas clarisas. El ganador o ganadora se dará a conocer en el transcurso de la Gran Cabalgata de Reyes de Villaviciosa que, Dios mediante y por octavo año consecutivo, me permitirá recibir y saludar personalmente a sus majestades los Magos de Oriente. (No todos los españoles tienen la suerte de ser visitados por “los reyes” una vez al año).

Finalmente, tampoco se deben perder el Festival de Navidad y Gala de la Cruz Roja que va a tener lugar en el Teatro Riera de Villaviciosa el viernes día 8 de diciembre a partir de las 7 de la tarde en la que también la organización ha contado conmigo para la presentación de dicho evento solidario. La próxima semana les adelantaré más detalles...

Ya lo ven. Ni quieto ni parao. Mi “caja” señor Camargo puede esperar. Me siento bien y estoy más contento que esos dos pavos que ha indultado el presidente americano Joe Biden (debe ser algo así como una “amnistía”), de la tradicional y estadounidense comida del Día de Acción de Gracias que celebran el cuarto jueves de cada mes de noviembre.

En España ya han comenzado los encendidos de luces en varias ciudades y pronto llegarán las fiestas. También nuestra Villaviciosa tendrá luz, color y música. Se lo prometo.