Para los católicos el 8 de diciembre es una fecha importante. Se celebra el Día de la Inmaculada Concepción que antiguamente, era el Día de la Madre. Pero hay mucho más porque la Inmaculada es también Patrona de España y en el ámbito militar de Patrona de Infantería, del Estado Mayor y de los Cuerpos de Farmacia, Jurídico y Eclesiástico. Llegados a este punto tal vez se pregunten a dónde quiero llegar. Pues, sin rizar el rizo, trataré de explicarlo.

El tradicional “puente de la Inmaculada” prácticamente ya no existe. La España en que me eduqué dejó de ser un estado confesionalmente católico convirtiéndose en laico. El puente de la Inmaculada ha pasado a ser el “puente de la Constitución” y hace unos días se me ocurrió decir que este año la semana de ambas celebraciones convertía dicho puente en todo un “acueducto de la Constitución y la Inmaculada” que alguien no lo admitió al replicarme que simplemente, era el de la Constitución y… ¡adiós Inmaculada!

Lo primero que me vino a la cabeza fue que, día a día, intentan borrarnos hasta los más mínimos resquicios de nuestra creencia personal, voluntaria y privada. Yo soy pecador pero creo en el arrepentimiento, en el perdón de los pecados y en la misericordia de Dios. Pienso que tengo derecho a ello al vivir en un estado democrático y de progreso como dicen quienes ostentan el poder. Y además, no me meto con ni contra nadie.

Estoy convencido de que moriré tranquilo puesto que mi conciencia lo está aunque reconozco que no llevo del todo bien que se esté ninguneando a la patrona de las Inmas, las Conchas y Conchitas como festividad religiosa y sin embargo los no creyentes, laicos, ateos y de otras creencias si aprovechen la fecha católica para dedicarse al ocio, la fiesta, el descanso y el no trabajar.

Parece ser que para muchos la religión católica es mala, retrógrada y hasta de derechas que es algo que no suelo escuchar de otras. Sin embargo “sí es buena” para disfrutar con sus santos, fiestas y celebraciones. Las próximas navidades van a permitir a muchos viajar, disfrutar y cuanto apetezca pero tengo la casi plena seguridad de que pocos se acordarán de que Jesús, un neñu, nació en Belén de Judá viniendo al mundo para entregar su vida por todos nosotros.

Otro caso lo tendremos en marzo cuando llegue la Semana Santa en la que pasará lo mismo. Para la inmensa mayoría será una semana vacacional. Para viajar e ir a la playa si está bueno o para subir hasta la nieve y aprovechar los últimos días de manto blanco que tiene cada temporada. Vamos como dice el refranero español: “Por el interés te quiero Andrés”.

La realidad es que me harto de contarles, semana tras semana, que el mundo de nuestros días está lleno de contrasentidos. Me interesa la religión no por lo que significa y me enriquece por dentro sino que me atrae por lo que conlleva de descanso, folixa y placer.

En relación a esto último y sin faltar el respeto a nadie les voy a poner unos ejemplos que vienen que ni pintados. Les ruego no se los tomen a mal pero creo que son muy ilustrativos para entender lo que trato de expresarles.

Remontándonos hacia atrás entendí en mi juventud -y a la primera- que el presidente Don Adolfo Suárez les gustase a casi todas las mujeres de nuestro país por su físico, por su seriedad, aplomo,…, y valentía. Fue junto al general Gutiérrez Mellado de los que se mantuvo en su escaño sin agacharse ni esconderse aquél 23 de febrero de 1981. Gustaba a todas las señoras (hasta las de izquierda), a pesar de que hubiera sido un hombre del llamado “Movimiento”. Sin embargo me costó entender más que el también presidente Don Felipe González volviese locas hasta las de derechas con aquella chaqueta de pana que tenía unas ‘coderas’ que adoptamos todos, hasta los que son de centro-Marqués-asturiano, como es mi caso.

A finales de 1982 todavía vivía en Madrid y les prometo que llegué a escuchar a unas señoras VIP en pleno barrio de Salamanca, que “Felipe será del partido que sea pero es un tío guapo, muy atractivo y la mar de interesante…”. Pues al parecer hoy, se han invertido las tendencias y ahora es Doña Isabel Díaz Ayuso (pese a todos los comentarios que recibe en su contra), quien “digan lo que digan” como cantaba Raphael, tiene un montón de seguidores, enamorados y también locos por ella en las filas del presidente Sánchez.

En estos comienzos de diciembre los vecinos de Villaviciosa salieron a la calle para acercarse a la Feria de Coleccionistas instalada hasta hoy domingo en la Plaza Cubierta y recorrer la 8ª Ruta de los Belenes. También para disfrutar del “Brindis de Sidra” y la posterior “Chocolatada” celebrada en la Plaza del Ayuntamiento. Fue una fiesta multitudinaria en medio de un ambiente fantástico. La verdad es que no sé si se debió al frío o a las ganas de jolgorio y alegría a los que invita la llegada de la próxima navidad.

En la tarde-noche de ayer sábado el Teatro Riera acogió por séptimo año consecutivo el Festival de Navidad y Gala de la Cruz Roja que contó con una importante presencia de público a pesar de ser día festivo con mucha gente fuera de la Villa. Gabriel González, el cantante de tonada y alma máter de este festival, me pidió la presentación de un espectáculo que fue de gran calidad tal y como nos manifestaron al final muchos de los asistentes.

El frío de estos últimos días me jugó una mala pasada dejándome casi afónico la víspera. Pero no le podía fallar después de todo lo que ha trabajado el bueno de Gabriel... Hay que colaborar siempre en causas justas y la Cruz Roja es todo un ejemplo de ello estando al servicio de las personas más necesitadas. Establecida en Villaviciosa desde 1991 en el ejercicio del año 2022 atendieron a 905 personas con 56 voluntarios. Cuenta en la actualidad con 607 socios y 15 empresas colaboradoras. Tras mi bienvenida e introducción invité a Alejandro Marcos para que en nombre de Cruz Roja se dirigiera al auditorio recogiendo el primer gran aplauso de la tarde-noche.

Seguidamente sonaron la gaita y el tambor con dos grandes instrumentistas como son René Suárez y Simón San José que dieron paso a Gabriel González quién cantó tres canciones compuestas por él mismo siendo la última (“Cubera de fiesta”), la que sería acompañada por un audiovisual realizado por Cholo Parajón que se proyectó en pantalla siguiendo al gran cantante de tonada.

El “Dúo Clarín” integrado por José Valle y Toni Cabal fue largamente aplaudido con su música romántica (“Historia de un amor”, “Un sorbito de champagne” y “Campanitas”), que precedieron de nuevo a Gabriel González con su villancico “Neñu” en el que estuvo acompañado por el gaitero René Suárez.

El triunfador del programa televisivo OP Siglo XXI del pasado año Goyo Suárez dejó impresionados a todos los asistentes con la demostración de su prodigiosa voz en “Ave María” y un tema muy difícil de cantar como es “Un sueño imposible”. Su sobresaliente actuación también tuvo su toque navideño al cantar “En el portalín de piedra”, del asturiano Víctor Manuel.

El programa lo cerraba la Coral Capilla de la Torre con su director Don José Antonio Fernández Fernández a la cabeza interpretando ocho piezas de su repertorio que se inició con “O Sanctissima”, un himno siciliano del siglo XVIII, seguido a continuación por “O Sacrum Convivium”, del organista y compositor italiano Luigi Molfino.

Puerto Rico (“En mi viejo San Juan”), Argentina (“Cañaveral”), y España con “Paloma mensajera” una habanera del alicantino José Ruiz Gasch, también estuvieron representadas antes de llegar a nuestra Asturias con la tradicional “Como la Flor” de Eduardo Martínez Torner para finalizar con dos bellos villancicos como “Oh que precioso niño”, de Wolfgang Amadeus Mozart y “Una rosa ha brotado” de Michael Praetorius. La Coral Capilla de la Torre fue asimismo muy aplaudida dedicando unas palabras de felicitación navideña a cuantos asistieron a este Festival con una pequeña aportación económica que superó la del pasado año.

Finalmente y desde el escenario todos los artistas participantes en este Festival de Navidad 2023 cantaron conjuntamente (con el público puesto en pie), el himno de Asturias con el que concluyó el acto poco antes de las nueve de la noche.

En nombre de la organización les doy las gracias a cuantos acudieron y recuerden que una pequeña aportación económica puede ayudar a personas vulnerables que son atendidas por la Cruz Roja.