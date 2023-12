Menuda preguntita me formulo hoy. Y creo que la culpa de todo la tienen las RR.SS., para los que están hartos de siglas, las llamadas redes sociales. En ellas es frecuente encontrar cada vez con más asiduidad algunas frases lapidarias que tienen un tenebroso final para toda la humanidad a la vista de las cosas que están sucediendo y del avance meteórico de los tiempos que corren.

No sé como el ser humano es capaz de parir a diario tantas y tantas cosas a la vez al tiempo que me llama poderosamente la atención, todo lo que tarda y se retrasa para otras que, en mi opinión, son sin duda mucho más importantes. Por ejemplo y por citar alguna, la lucha contra enfermedades como el maldito cáncer que asola y rompe a familias día tras día.

Aunque muchos lo siguen poniendo en duda el hombre llegó a la luna -según nos mostraron- hace ya más de cincuenta años. Ahora quiere viajar a Marte y son varios los millonarios que empiezan a ejercer de tour-operadores pensando en organizar viajes turísticos por el espacio sideral a un precio que sólo unos pocos pueden o podrían pagar.

Todo va a una gran velocidad sin casi poder asimilarlo y por eso cada vez existen más personas que se apuntan como norma de vida a la conocida frase del entrenador y exfutbolista Diego Pablo Simeone: “Vivir partido a partido” lo que conlleva no hacer planes de ningún tipo. Hay que vivir el día a día porque mañana no se sabe lo que puede ocurrir.

No les engaño si les digo que durante casi dos meses he tenido la sensación de que la guerra en Ucrania había finalizado. ¿No se han dado cuenta de que nadie hablaba de ella y sí de la existente entre Israel y Gaza? ¿No interesa ya lo que suceda entre ucranianos y rusos? ¿A qué razón se debe?

Pues bien: esta semana reaparece el presidente Zelenski que, visite a quien visite por todo el mundo, pide compromiso, armas y dinero a fin de acabar con una guerra que se encamina hacia su tercer año de tragedia y muerte. Una enésima solicitud de ayuda que ahora detiene el Senado norteamericano de Estados Unidos y que la Comunidad Económica Europea parece ser que resolverá en el próximo mes de Enero. Sin embargo el drama en el que vive dicho país es una realidad y sé de lo que hablo pues no en vano acogimos en casa durante tres meses a doce mujeres y niños de Ucrania. Además -por si fuera poco- parece ser que la locura y desesperación se ha llegado a apoderar hasta de algún concejal ucraniano que ha sido capaz de atentar contra sus propios vecinos haciendo explosionar tres granadas que han causado varios heridos, algunos muy graves.

Está claro. Al paso que vamos… nos extinguimos. Da lo mismo que la Navidad esté a la vuelta de la esquina. Las bombas y los drones han acabado con las vidas de miles de palestinos en la franja de Gaza siendo niños la inmensa mayoría de las víctimas. ¿Ha vuelto Herodes Netanyahu? ¿Qué culpa tienen esas criaturas de las locuras de los mayores? Se ha perdido casi todo el respeto… ¡¡“a todo”!!. No solo en nuestro país sino a nivel mundial y estoy convencido que la clase política ha influido desgraciadamente en todo ello.

Como seres humanos hemos perdido el rumbo. Ya no sabes a quien creer ni de quien fiarte. Cada día te debates entre la duda y el temor porque has ido perdiendo la confianza y la credibilidad entre todos nosotros. A veces no sabes bien si quien se acerca es “Un monstruo que viene a verme” como el creado en 2016 por nuestro director de cine Juan Antonio Bayona que resultó ser un monstruo “bueno” o si es el mismísimo lobo feroz disfrazado de abuelita de Caperucita Roja que, en cuanto pueda, tratará de devorarte.

A todo ello contribuye la increíble velocidad del paso del tiempo. A veces me parece imposible que hayan pasado tantos años de cosas que para mí siguen siendo muy cercanas. Quizás es que no quiere envejecer o no me hago a la idea de que la vida se pase tan deprisa a causa de tanto sobresalto.

Todo cambia. El mundo en movimiento contínuo y me alegro mucho por el golfista Jon Rahm y su encantadora familia que nos muestran las televisiones cada vez que vence en algún torneo pero… ¿Creen que el ser humano está en su sano juicio al pagar a un jugador (por meter la bola en un agujero), la friolera de casi 566 millones de dólares? El joven deportista vasco, “El león de Barrika”, ha cumplido recientemente sus primeros 29 años de edad…

Con ese contrato de la nueva liga saudí “Rahmbo” (que es otro de sus apódos), se convertía en el deportista mejor pagado de todos los tiempos y sin embargo, tan sólo cuarenta y ocho horas después, la cifra era superada por el contrato de otro deportista, en este caso jugador de beisbol en Los Ángeles Dodgers, Shohei Ohtani, lanzador y bateador de la liga americana. Pagar esas cifras con las necesidades que hay por el mundo ¿es o no para hacérselo mirar?

Siguen las luchas entre hermanos, la hambruna, la inmigración, el terrorismo y las matanzas indiscriminadas, las pandemias, el cambio climático y la violencia machista al tiempo que los humanos “de a pie” estamos y seguimos desorientados. Ya no sabemos ni por dónde ir ni a quién creer y lógicamente, quienes vivimos en nuestro país tampoco íbamos a ser menos.

El mundo está revuelto y cada uno va a lo suyo. No hay acuerdos, falta consenso, se improvisa con frecuencia y son pocos los que están contentos. Se emiten noticias falsas, se multiplican las estafas en internet… ¿Qué está pasando? ¿Qué me altera o ha alterado esta semana para que me muestre tan pesimista? En general y por lo que voy hablando con mucha gente conocida o no, los ciudadanos somos un valor residual cuya opinión apenas cuenta para nada en ningún sitio.

Hace unos días fui a pagar una factura en la cuenta bancaria de un proveedor. Pues hasta para ingresar en metálico el importe de dicha factura en su banco y si no tienes cuenta en dicha entidad, sólo puedes hacerlo “un día” a la semana en horario de nueve a once de la mañana. Cuando llegué había dos empleados en caja y otra empleada en una mesa más el director en su despacho. Cuatro personas para atender a una señora que había entrado antes que yo. Les prometo que esperé doce minutos para terminar siendo atendido por la misma persona y en la misma caja donde atendieron a dicha señora… A pesar de ser un banco importante yo no daba crédito y sin rechistar esperé con resignación.

Y “como éramos pocos, parió la abuela”. Ahora llega la inteligencia artificial que sirve para todo e incluso, para hablar, se empieza a utilizar cada vez más una especie de léxico especial muy técnico que utilizan las nuevas generaciones de influencers, youtubers, tictokers, CEO (director ejecutivo) y Community Manager (creador, director y distribuidor de toda la comunidad on line que genera una marca en internet…), etc. cuando -insisto- hay jóvenes que no saben que río pasa por Zaragoza ni como se llama la capital de Cantabria (que no es Albacete).

Nos extinguimos seguro por ley de vida. Pero nos estamos extinguiendo en plena vida por la velocidad de los tiempos. Les confieso que hasta mediados de esta semana me consideraba una persona medianamente preparada para estar al día en los tiempos actuales a pesar de que hay multitud de palabras desconocidas para mí algunas de las cuales me cuesta pronunciar, aprender o memorizar. Lo repito: al margen de idiomas, lenguas, dialectos o como lo queramos llamar de lo que no cabe ninguna duda es que nos encontramos ante una nueva jerga, utilizada cada vez más por una élite futurista que empieza a estar de rabiosa actualidad y que nos deja en fuera de juego a muchos.

Mientras ahora se discute que los niños no usen el teléfono móvil hasta los 12 o 15 años hay criaturas mucho más jóvenes que son capaces de manejarlos mejor que usted y que yo. Y termino con un caso real vivido en primerísima persona hace unos días…

Quienes me conocen saben perfectamente que he pasado más de media vida entre cables, cámaras, mezcladores y equipos de sonido, video y TV. Pues a pesar de ello les prometo que… ¡estoy totalmente desfasado! Es más, me atrevería a decir que desfasado es poco tras verme superado por Laia, mi propia nieta que sólo tiene dos años y medio.

Sus padres no quieren que vea televisión y en su casa prácticamente no se utiliza. El pasado lunes aprovechando que venían a Tazones a resolver un asunto nos reunimos y comimos juntos en un restaurante que tenía la televisión encendida. A Laia se le escapaban los ojitos hacia ella y su madre le recordaba lo que siempre le ha dicho. Instantes después la cría se me acercó y me dijo: “Abu, a mí me gusta la televisión…”. Me encantó que me lo dijera al tiempo que pensé para mis adentros que por fin alguien de los míos mostraba ilusión por el trabajo que tuve en mi vida laboral.

Pero la cosa no quedó ahí porque un poco más adelante volvió junto a mí y con sus treinta meses me preguntó: Abu ¿tienes tú “Spotifay” Premium? Me dejó K.O. No me lo podía creer y tras unos instantes de desconcierto empecé a reír. En fin. Así está el patio. Y al final creo que van a tener razón todos esos que escriben y se preguntan si nos extinguimos o extinguiremos en breve. Por si acaso y aunque sólo sea por unos días tratemos todos de ser un poco más buenos. “Más mejores” como alguien decía. Estamos llegando a la Navidad.