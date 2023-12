Al alcanzar determinada edad todos vemos cómo la gráfica de nuestra vida toma la curva descendente y cae en picado. Es momento de hacer balance.

Pareciera que el tiempo es largo y los años dieran para mucho, pero en realidad la vida se va en un suspiro. Cuando queremos darnos cuenta el horizonte muestra una monótona y recta línea corta.

No sé bien a qué edad dejamos de ilusionarnos, de enamorarnos, de olvidarnos que los besos también se pueden dar con la mirada.

En un alarde de inteligencia creativa, García Márquez escribió: ”Yo quiero proponerle a usted un abrazo, uno fuerte, duradero, hasta que todo nos duela. Al final será mejor que me duela el cuerpo por quererle, y no que me duela el alma por extrañarle”.

Cerrar los ojos y quedarnos quietos para sentir cada día la sacudida de ese “abrazo”, aunque llegue en forma de tímida mirada o luminosa sonrisa, debiera ser prioridad. Llega un momento en que aún más importante que cuidar el cuerpo es alimentar el alma.

Menos pensar, más sentir, dicen los budistas. El exceso de razón nos endurece. Sin embargo, aprendemos por mimetismo y sin darnos cuenta acabamos adoptando comportamientos que cercenan las ganas de vivir, de experimentar.

Conformarnos con la china en el zapato, aunque nos duela, en lugar de sentir el vértigo que supondría saltar al vacío y experimentar lo que soñamos, es la cobarde elección que hacemos la mayoría. Al miedo le llaman prudencia, decía mi padre, cuya única norma básica era “no dañar a nadie”, pero sí vivir como a uno se le antojase.

Ajustarse en todo momento a lo que se espera de uno es un “uniforme” bastante estrecho que nos impone el sistema a fin de convertirnos en ciudadanos dignos de confianza, es decir, aborregados. Así es como en muchas culturas acaba gobernando la tradición en lugar de permitir que hable la razón. Aunque no se diga muy alto, este es el modelo que figura en la base de las dictaduras autocráticas y del fundamentalismo.

Al cabo, lo que nos hace diferentes no es otra cosa que el paquete de creencias que depositaron en nuestra mente.

En realidad somos un subproducto formado por lo que otros dijeron, pensaron e hicieron por nosotros sin preguntarnos. Nuestros conceptos, nuestra religión o nuestras creencias no varían según la verdad sino según nuestro contexto sociocultural.

La procedencia de la famosa herramienta “Estado de bienestar”, usada para convencernos de que es más importante acumular bienes que experiencias, que al cabo es lo único que nos llevaremos de aquí, ya no es un misterio. Lo que si raya lo inconcebible es la poca resistencia que oponemos.

Una vida debiera estar hecha de secretos que jamás contemos, de vivencias que no olvidemos, y habitada por personas que necesitemos como al aire que respiramos. Lo demás es pura, dura y triste supervivencia.