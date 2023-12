La encrucijada de este tiempo en que unos caminos llevan a Belén, y otros parece que al carajo, invita a hacer un alto, a sentarse un rato, tomar un bocado, echar un trago y reponerse para volver, por los caminos de la memoria, a los caminos andados, malogrados, abandonados o perdidos en Villaviciosa.

Los primeros caminos de Maliayo, aquel por el que caminantes y rebaños cruzaban el concejo de este a oeste y viceversa, el que iba y venía de la meseta por el Sellón o el gran camino de la mar que llegaba por la ría, tenían, y tienen, un punto de intersección, coincidente con el del asentamiento de la Puebla de Maliayo, hoy Villaviciosa.

Esos viejos caminos y calzadas romanas, que vienen, van, traen y llevan, hoy son aprovechados para ir a Santiago, a Roma o a Belén, si el peregrino lo prefiere, que todos tienen dos direcciones y el de la mar infinitas, y todos ellos dieron vida y nombre a nuestra Villa.

Hemos perdido el del ferrocarril, el puerto industrial, el aeropuerto que pedían desde la Sección Femenina de Villaviciosa en la posguerra, los transportes públicos por carretera dejan mucho que desear, y además nos llevan o quitan industrias e instituciones que proporcionaron muchos puestos de trabajo y alcanzaron pleno desarrollo y notables éxitos en Villaviciosa, pongamos que hablo del CSIC , (¡Eloisa, devuélvanos el IPLA y le ponemos una calle!).

La autovía, que no fue trazada por nuestro concejo para beneficiar a Villaviciosa, sino para servir a otros intereses, tiene, aproximadamente, el mismo itinerario que el viejo Camino Real, hoy Camino de Santiago y, como aquel, nudo y bifurcación en Villaviciosa. (De todos es sabido que las autovías unen, principalmente, grandes poblaciones y núcleos industriales y, Villaviciosa, a día de hoy, afortunadamente no es una gran población –para eso ya tenemos a Oviedo y Gijón al lado-, y lamentablemente, todavía no tiene una industria que echar a un polígono industrial, ni polígono industrial que la acoja).

Todo ello lo pedimos, lo solicitamos, lo argumentamos, lo peleamos, pero nada hemos conseguido ni nos ha sido dado. Ahora que tanto se habla de deuda histórica, ¿en cuánto habría que valorar la deuda histórica con Villaviciosa?.

A pesar de ello, a Villaviciosa, poco a poco, hacen el camino de retorno, o de advenimiento, personas, familias, que eligen nuestro municipio para residir, y vamos recuperando la población perdida. Las condiciones geográficas, medioambientales, paisajísticas, de comunicación y servicios, la hacen el lugar perfecto para vivir y convertirse en la zona residencial del centro de Asturias, eso no nos lo pueden llevar y, a cambio, nos va a traer.

Pero no lloremos lo perdido, porque las lágrimas no nos dejarán ver el camino, los caminos, entre marismas y playas, bosques y ríos, valles y montañas, que andan nuestro paisaje, que nos llevarán al caminante a modos de introspección, a manera de ejercicios espirituales, a interactuar con el paisaje utilizando todas sus capacidades sensoriales, a experimentar sentimientos y sensaciones de bienestar, y a reencontrarnos con nosotros mismos.

La red de caminos reales que comunicaban las cuarenta y un parroquias maliayas, son ya sin necesidad de itinerarios, un auténtico paseo etnográfico y artístico, entre hórreos, paneras, iglesias, capillas románicas y prerrománicas, que nos van contando la personalidad que Villaviciosa se ha ido labrando a lo largo de su historia. Otros, para una mejor utilidad del caminante se han señalizado y realizado guías, folletos y planos de su recorrido.

De estos, los Caminos de Santiago que llevan a Oviedo a ver al Señor o van por la costa hacia Gijón, tras visitar algunas de nuestras iglesias y monasterios, y utilizar los albergues que disponen a lo largo de la ruta, son los que se llevan más páginas.

El sendero de pequeño recorrido, PR-AS51, que va de Villaviciosa a Peña Cabrera y transcurre totalmente por el concejo de Villaviciosa, fue realizado por el Grupo de Montaña Llamaello, reponiendo un desaparecido puente sobre el río de Coru, abriendo y recuperando el sendero hasta el Molín del Pitu, que sería aprovechado, más tarde, para la ruta de los Molinos del Profundu. Sube este camino al pueblo y Santuario de Llugás por el Camín del Tuertu, y a Peña Cabrera, desde donde las vistas sobre el valle y hasta la mar son espectaculares.

Los caminos al Santuario de Llugás, fueron ya usados por los Lugones para acudir a un lugar de culto precristiano, y al cual siguen acudiendo en septiembre a venerar a la Santina, principalmente, romeros descendientes de aquellos que habitan o habitaron entre los ríos Nalón y Sella.

La Ruta de los Molinos del Ríu Profundu, a la orilla del río que transcurre por bosque y paisajes mágicos, en los que se pueden ver las ruinas de 23 molinos harineros.

Otra ruta, acompañados en gran parte por el Cantábrico, con molinos harineros por el río de La Rimera, casas mariñanas, minas de azabache, el magnífico monumento románico de Santa Eulalia de la Lloraza, paradigma de la estulticia, desinterés y abandono de nuestro patrimonio cultural, y una cascada, La Mexona, que cae por el acantilado al mar, sigue el sendero que va desde Tazones a la playa Merón, por la ruta azabachera oriental de Les Mariñes.

Un recorrido más corto es el que sale también de Tazones y sube a La Farola, aquella que el cantar dice que se partió en dos pedazos, una para alumbrar marinos y la otra para alumbrar borrachos, y todo debido a aquella maldita maniobra del día de Nochebuena del 24 de diciembre de 1836, en la que el bergantín “San José”, venía de Torrevieja con cargamento de sal a Villaviciosa, la mar estaba muy mala con temporal de nieve y granizo incluido, pidió práctico el “San José”, y desde Tazones acudió en una embarcación acompañado de 14 hombres, todos borrachos. Pasado lo peor de la barra de El Puntal, aquella maldita maniobra, hizo embarrancar el barco que, a la bajamar, de “la más cruel intempestuosa noche que pueda imaginarse”, dice la crónica, el “San José”, se partió en dos. Los carabineros y guardias de la sal que acudieron al salvamento de la tripulación, dice que “daban muestras de haber asistido también a la Misa del Gallo, por lo que venían contentos y balbuceantes”. Y por aquella maldita maniobra, hace casi dos siglos, vienen malditos cantares para recordarlo siempre.

Ruta antigua aprovechada como sendero la que comunicaba el puerto de Tazones con la rasa prelitoral por las cumbres del cordal de Peón con maravillosas vistas panorámicas sobre la mariña villaviciosina y el Cantábrico por un lado, y la ría, el valle, montes del Sueve y Picos de Europa por el otro. Una parte de esta ruta baja hacia San Martín del Mar, para ir por Bedriñana a Villaviciosa, siguiendo el camino que usaban las pescaderas que llevaban la pesca, rebullendo y a la carrera, a Villaviciosa. Discurre el tramo final por la carretera que va desde Villaviciosa al Puntal, por donde, desde 1994, la asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa “Cubera”, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas, y el Instituto, entonces Alfonso X El Sabio, hoy IES Victor García de la Concha, con una marcha cicloturista reivindicativa, reclamaban, infructuosamente, un carril bici.

Otro carril bici se plantea desde Villaviciosa a Rodiles, por la orilla derecha de la Ría. La creación de un parque arqueológico en el monte de Rodiles, sería la culminación de este proyecto.

De Seloriu a Lastres, por Santa Mera, por un paisaje idílico con visita a la iglesia románica de Santa María de la Cabeza, e indescriptibles panorámicas sobre los acantilados y la mar.

Desde El Molín , en Candanal, nos lleva un camino a la Peña de los Cuatro Jueces, por La Fumarea, dejando a un lado el Picu Fario, techo del concejo de Sariegu.

Paseos espectaculares los que se pueden realizar en el entorno de la ría, desde Villaviciosa hacia la mar, por El Cierrón, con avistamientos de aves, rompimiento y destrucción de porreos incluido. Y desde Villaviciosa hacía Amandi, siguiendo el río Linares por los parques de la Barquerina y la Alameda, con injustificable destrozo y desaparición de la presa, adorno de uno de los parques románticos más bonitos de Asturias, cuya antigüedad se remonta a la creación del Molín de la Torre, probablemente a finales del siglo XVI.

Hay muchos más, pero el descanso a tocado a su fin, y el espacio para contarlo, sobrepasado en exceso, que ya se conoce el dicho: “A los de Villaviciosa, más nada les pueda gustar, que hablar de Villaviciosa, y después, volver de su Villa hablar”.

Si, muchos caminos para andar y descubrir una parte de lo que tiene dentro Villaviciosa para robarnos el alma, y el pensamiento, claro.