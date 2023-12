Ayer se cumplieron cincuenta años del fallecimiento de mi abuela materna, Trinidad Riaño Vigil, nacida en Pola de Siero, en el seno de una conocida familia que era propietaria de la Panadería Riaño donde, al parecer, se abastecía de ese alimento básico llamado pan a casi toda esa villa.

Ayer, al recordarlo, me quedaba perplejo ante esa cifra de años que representa “medio siglo” y que, sin embargo, permanece en mi memoria como si hubiese ocurrido no hace mucho haciéndome reaccionar para escribir esta mi colaboración semanal.

No cabe duda. La vida se pasa en un santiamén y voy notando que mi memoria (algo que muchos valoran de mí), empieza a resquebrajarse y ya no tiene la misma fina puntería que tiempo atrás. En cualquier caso recuerdo que la muerte de “Mamá Trini” nos llegó cuando vivíamos en Madrid y que mi madre tenía una rodilla mal lo que impedía su desplazamiento hasta el entierro en Oviedo. A ello se unía el gripazo de Ana, mi hermana pequeña. Tal y como estaba la situación solo pudieron venir a Asturias mi padre y Chabela, la mayor de las tres hermanas que me siguen. Carmen, por su parte, ayudaría en casa.

Pero si se han dado cuenta se preguntarán por qué también falté yo. La respuesta a mi ausencia en aquel fin de año de 1973 no era otra que por estar contratado con mi conjunto musical “Los Skorpis" para actuar en la fiesta de una urbanización muy importante situada a las afueras de Madrid como era “Molino de la Hoz”. En Nochevieja todos los grupos y orquestas cobrábamos más que en cualquiera de las actuaciones del año y además aquel era muy especial al estar en la cresta de la ola, pues habíamos grabado nuestros dos primeros discos y actuado en varios programas de TVE.

Se acaba 2023 y cincuenta años más tarde de este recuerdo que les acabo de contar casi con pelos y señales llega el momento de hacer un pequeño balance como simple ciudadano y vecino de este maravilloso lugar llamado San Martín del Mar en Villaviciosa de Asturias.

Lógicamente, a lo largo del presente año y por pura ley de vida es casi seguro que todos hayamos perdido a algún familiar. A algún ser querido. Esa palabra llamada ‘destino’ de la que hablaba la pasada semana, es decir, el paso del tiempo y las enfermedades sin posibilidad de solución o las que teniéndola no se atajan a tiempo…, la carretera con sus distracciones y cualquiera de los cientos de accidentes que nos acechan, etc. ponen al hombre en un brete casi permanente para sobrevivir al estar expuesto a cientos de situaciones.

Y a todo esto, sin entrar en terrenos mucho más pantanosos que, en general, no dependen de nosotros. Hablo de los desastres naturales (inundaciones, incendios, huracanes y tornados). De enfermedades y epidemias a nivel mundial ahora que todo se globaliza, de las locuras de la violencia doméstica, machista y de género, por citar a algunas. Y como no, de las guerras y conflictos bélicos repartidos por todo el mundo. La lista podría ser casi interminable y estoy plenamente convencido de que todos (puede haber alguna excepción que confirme la regla), sabemos cuando obramos bien o mal. Por decirlo de otra manera…, cuando somos legales y cuando no.

En este 2023 hemos tenido constancia de varios accidentes graves en carreteras y autopistas asturianas ocasionados por los llamados ‘kamikazes’. Personas que como dice el Diccionario de la RAE “realizan acciones temerarias con propósito suicida o que pueden poner en riesgo sus vidas (y las de otros)”. ¿Quién no ha visto alguna vez conducir a alguien bajo los efectos del alcohol?

Algunos de esos conductores ‘kamikazes’ pudieran estar enfermos, pero el porcentaje más alto se lo llevan quienes circulan bajos los efectos del alcohol, drogas u otras sustancias y estupefacientes. Asimismo hay que lamentar otros casos similares protagonizados por personas que, por su avanzada edad, por pérdida de memoria o por simples errores humanos pueden llegar a despistarse produciendo accidentes con daños irreparables en muchos casos.

El cambio climático, volcanes en erupción, corrimientos de tierras, olas gigantes, inmigración por mar y tierra, hambre y sed. La lista se me vuelve a antojar como interminable... Y por eso debemos reaccionar en todo lo que esté al alcance de nosotros. Porque muchas de las cosas que están ocurriendo dependen directamente de los propios seres humanos, de nosotros mismos.

Con todos los años que tengo les confieso que sigo sin saber cómo surgió el mundo, la Tierra…, este paraíso natural en el que vivimos. Ni tampoco sé a ciencia cierta y pese a la educación religiosa y católica que recibí, de dónde salieron Adán, Eva y la serpiente o si fue verdad que el viejo Noé reunió a parejas de animales para que las especies sobrevivieran a un diluvio universal en una embarcación-refugio fabricada por él mismo.

Al menos en dos ocasiones leí el viejo y el nuevo Testamento que nos ofrecía la clase de Religión (católica y oficialmente obligatoria en aquellos mis años mozos), en distintas ciudades y colegios “con curas docentes de todas las órdenes religiosas” tales como dominicos, maristas, agustinos y jesuitas. Por cierto y me imagino que gracias a Dios, no sólo curas docentes sino también “decentes” puesto que jamás sufrí ningún tipo de acoso, insinuación ni vejación por parte de ninguno.

Reconozco que me gusta la historia del nacimiento de Jesús. Y siempre la he vivido y he creído en ella. Me gustan los Belenes (y ya me he hecho completa la 8ª Ruta de los de Villaviciosa que, a falta de cinco días para su finalización ya ha superado los 13.000 visitantes en este 2023). Y me gusta la Semana Santa tal y como la conocí desde niño. Sin duda son dos momentos al año en los que me siento especialmente feliz y pleno. Es mi religión, en la que creo y con la que he vivido, vivo y viviré aunque sea pecador y mal practicante.

Sin embargo, ahora que soy mayor sentirme católico me da fuerzas e ilusión. Hay quienes me dicen que eso ya no se lleva y que vivo en Babia. Pero lo único que hacen con sus comentarios es reforzar mis ganas para afrontar la vida con un estilo que me hace sentirme bien por dentro. La religión católica entiende que yo puedo fallar y por ello siempre me ofrece el perdón de Dios a mis faltas y pecados. Además, es infinita porque también siempre me otorga el derecho a que rectifique ofreciéndome o dándome la posibilidad de que yo active el llamado “propósito de la enmienda” tras los errores cometidos. Pues, sabiendo todo esto, como ser humano siento cada día más la necesidad de ser un poco mejor. De ayudar a quien me lo pida, de ser solidario y de colaborar con un mundo sin ilusión que creo, se encuentra en una espiral a la deriva.

Se acaba 2023. Termina un año más que no ha sido el mejor ni mucho menos con tremenda desolación del pueblo llano con su clase política, algo más que evidente llegándose a una desconfianza casi plena con ella. Por eso y aunque no soy nadie, me atrevo a pedir a sus señorías…, a los señores y señoras “que mandan” en nuestro país, que empiecen el año sin tantos engaños y mentiras, sin contarnos tantos rollos “patateros” y que, por favor, no nos sigan vendiendo ni humo ni motos. Que se dejen de tantas promesas que pocas veces cumplen.

Hablo con mucha gente día tras día y sin pertenecer ni tener relación alguna con el CSIC les puedo asegurar que mis humildes encuestas a pie de calle son totalmente reales, auténticas y hechas con rigor siendo los propios vecinos los encuestados. El “bajón” me llega cuando tras haber hablado con diez, siete coinciden en sus apreciaciones llegando a utilizar casi las mismas palabras.

El 2024 está a la vuelta de la esquina y debemos encararlo con decisión, firmeza y esperanza para que sea mejor que el anterior, al menos, en lo que esté al alcance de nuestra mano. Ese debe ser un objetivo primordial.

Hagan la prueba, sean de verdad y no de plástico y si al final no consiguen los resultados deseados, siempre van a tener una segunda oportunidad para intentarlo de nuevo. Y por favor, no olviden que fueron elegidos para trabajar por y para el bien común de los ciudadanos españoles y no para estar enfrentados unos con otros en Ayuntamientos, Cámaras, Congreso y Senado.

Si, rectificar es de sabios, no dejen pasar en balde este comienzo de un nuevo año. Y un pequeño consejo: no olviden que aunque ya no haya tantos católicos en España, el propósito de la enmienda siempre estará a su alcance y disposición si realmente han trabajado con entrega y honestidad por el pueblo que les eligió para gobernar y defenderlo.

Les deseo a todos, sin excepción, una muy feliz salida y entrada de año.