Al agua, patos

No descubro ningún mar Cantábrico si les digo que el mundo sigue girando y que los tiempos le han cambiado mucho. Posiblemente más de la cuenta y esto es algo que notamos los que como yo nacieron a mediados del pasado siglo.

Todos estamos de acuerdo en la evolución del ser humano, de las artes, de la ciencia y de la tecnología… por citar algunos de los temas básicos y esenciales de nuestra vida. Pero hay otras cosas que empiezo a echar de menos y muy especialmente “una”. Me refiero a la pérdida de ciertas frases, palabras, hábitos y ‘costumbres’ que en los últimos tiempos se han esfumado de mi entorno y sin haberme dado cuenta. Además, creo que no soy la única persona a la que le ha pasado esto.

La costumbre ya era algo muy valorado en la antigüedad por egipcios y romanos. Y miles de años después -incluso también- por quienes estábamos estudiando la carrera de Derecho en aquellos años setenta. La costumbre era muy importante y llegó a tener rango de ley. A ser considerada como auténtica ley.

Englobada dentro del llamado Derecho Consuetudinario, se convertía en norma de obligado cumplimiento para los miembros de cualquier sociedad en caso de que no existiera ninguna ley específica aplicable a determinados asuntos. Coloquialmente y al margen de normativas, leyes y reglamentos, la costumbre surge por los hábitos y rutinas en el comportamiento del hombre y la mujer. Surge de las conductas de los propios seres humanos. Por eso, ante la falta de ley, se aplicaba la misma.

Y ¿por qué afronto este asunto ahora? ¿Por qué de repente añoro la pérdida de frases y palabras que siempre me acompañaron hasta no hace mucho? ¿Por qué echo en falta costumbres de siempre?

No se lo van a creer, pero todo ha sido por culpa de una avería doméstica que dejó sin agua caliente la vivienda y no tuve más remedio que protagonizar una especie de “Regreso al pasado” (muy pasado por cierto), recurriendo a la cacerola más grande que teníamos por casa y poniéndola sobre el fuego de la cocina.

Cuando empezó el ritual del aseo bajo esas condiciones “sine qua non” como eran llevar la olla hasta el baño sin quemarte, asegurar agua fría para la mezcla, el champú y el jabón (ahora “gel”), las toallas repartidas por el suelo por eso del “salpicado sin querer”, las toallas ‘a mano” y la fregona cerca para dejarlo al final todo impoluto y que la otra mitad no te riña… llegué por fin al mágico momento del “AL AGUA, PATOS” que decía mi madre en aquel piso de González Besada, de Oviedo, cuando apenas tenía tres o cuatro años y me sentaba en un barreño de aquellos con dos asas grandes y de color gris…

De repente, reaccioné. Habrían pasado treinta años o más desde la última vez que exclamé ese famoso “Al agua, patos” seguramente al disponerme a bañar a alguno de mis hijos siendo pequeños… Fue a partir de ahí cuando volvieron a mi cabeza una serie de recuerdos, historias, personas y palabras que no sé muy bien por qué, estaban como desaparecidas, borradas de mi pensamiento.

En aquellos ‘baños de barreño’ mi madre utilizaba una especie de estropajo-esponja que llamaba Manopla, palabra de la que ya ni me acordaba. Más tarde, cuando me empezaba a vestir, me acordé de la camisa Ike con la que iba al cole la mar de guapo y no digamos con mis pantalones de tergal.

Sin duda hay marcas y productos que perduran con el paso de los años. Otras por el contario, no lo consiguen. De aquella se seguían pautas y costumbres por la mayoría de la gente. Desde que Manolo Santana y Manuel Orantes convencieron a toda España de que éramos buenos hasta en el tenis, todos pedíamos a los Reyes Magos, unas raquetas para iniciarnos en ese nuevo deporte. Ya con Federico Martín Bahamontes había sucedido lo mismo con las “bicis” como más tarde ocurriría con Ángel Nieto y las ventas salvajes de las motos DERBI de 49 cc. (pintadas en color verde claro). ¿Les suena algo de esto? Seguro que sí.

Recuerdo presumir de mis primeros “vaqueros” marca Lois y ya no digo nada de los primeros Levi´s (Levi Strauss), o de calzar los primeros zapatos Castellano que causaban furor entre nuestras amigas quinceañeras… Hoy estas “delicatesen” en el vestir hombre-mujer han quedado para minorías de rango social elevado. Para gente ‘marquista’ hasta en el calzado deportivo. En general, la gente viste de manera cómoda e informal y muchas de sus compras se realizan en la llamada “Boutique al aire”, que el traductor me dice que es el mercadillo.

A propósito de esto y en uno de mis últimos viajes a Madrid comprobé efectivamente que más de 80% de la gente que caminaba por el centro de la ciudad lo hacía en “deportivas” aquellas que para nosotros eran las conocidas, sufridas y maltratadas playeras.

De verdad que no sé hacia dónde camina nuestro mundo. A muchos como a mí se nos empiezan a olvidar las cosas y me dicen -debe ser para consolarme- que ello se debe a la suerte que he tenido por haber vivido setenta años y todo lo que he podido aprender y experimentar lo cual tiene sus inconvenientes como la pérdida de memoria “por desgaste del cerebro”. Pero yo les replico que los políticos son mucho más jóvenes que yo y, sin embargo, dicen una cosa hoy y otra distinta mañana y encima lo niegan sin llegar a ruborizarse y como si tal cosa a pesar de que están grabados por las televisiones.

Es aquí donde empieza para mí otro dilema: Si muchos de nuestros políticos -siendo más jóvenes que yo- “niegan la mayor”… ¿Por qué yo que no soy ningún superdotado me acuerdo de tantas y tantas cosas de hace muchísimos años? ¿Quién me lo explica?

Pero tampoco quiero amargar a nadie el día con mis dudas y preguntas. Hoy se me ofrece la posibilidad de terminar contento y positivo porque puedo transmitirles -por fin- una muy buena noticia que se resume en pocas líneas: Desde ayer sábado los vecinos de la parroquia de San Martín del Mar y también sus visitantes, estamos de enhorabuena con la inauguración del Bar “El Pedreru”, junto a la playina de El Puntal.

Desde hace cinco meses un rincón tan guapo de nuestro concejo se quedaba sin ninguno de los dos únicos establecimientos hosteleros existentes entre la dársena del puerto y la playa, al final del bosque de eucaliptos. Cerraron el Restaurante “El Moreno” y el conocido Bar “La Ría” pese a todo el “glamour” con el que le bautizaron cariñosamente unas vecinas y clientes allá por el año 2009. Precisamente el pescador de origen rumano afincado en Villaviciosa Andy Ilisun -que fue su último arrendatario- también tuvo su protagonismo en el día de ayer como tripulante de la embarcación “Merón”, tras haber capturado frente al cabo de Lastres un ejemplar de rape de 32 kilogramos de peso con una longitud de 1,75 metros. En palabras del patrón Sergio García Fernández, “…el mayor pixín que hemos pescado en más de veinte años saliendo a la mar”.

La reapertura al público del prácticamente único bar existente entre Villaviciosa y El Puntal es sin duda una muy buena noticia para cuantas personas somos asiduas a esa zona que te permite disfrutar y pasear en el marco de un bello paisaje próximo a la desembocadura de la Ría frente a Misiego y Rodiles. En este lugar puedes practicar deportes o simplemente, relajarte y descansar. El local ha sido remodelado íntegramente y la familia Tirador ha puesto muchísimo interés esperando tener una buena aceptación por parte de sus clientes. El Puntal que ya tenía su propio pedreru (muy conocido por los pescadores de caña), pedía y necesitaba forzosamente ‘este otro’ para el que deseamos todo lo mejor.

De aquel “Al agua patos” con el que he empezado, termino ahora con “El Pedreru nos espera” y ya solo nos falta que desaparezca la malísima Bacteria E.coli, que vuelva el Marisqueo a la ría, que se solucione el tema de los Porreos y que la Senda para bicicletas y peatones no se demore muchos años más. Chupao.