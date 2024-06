Las películas sin guión

Todavía no sé si es buena o mala pero desde que era joven, tengo la sana costumbre de desayunar con la televisión encendida viendo las noticias de alguna cadena para saber cómo se presenta el día y lo que me puede venir encima… Había terminado con la pieza de fruta a la que me obligan mi doctora y la dieta “Rodiles” cuando a continuación, al empezar con el café y la tostada (aceite de oliva y tomate), me llevo el primer sobresalto de la jornada: Un parlamentario socialista con nombre de cantante canario de los años ’70 como José Vélez,era protagonista en la Asamblea Regional de Murcia de la película titulada “La última peineta”.

Tal vez su intervención no la tenía bien preparada y quizás, queriendo decirle más de la cuenta al presidente López Miras, se fue calentando y ocurrió lo queocurrió cuando estaba subido al estrado. A pesar de ser un político de la izquierda ofreció con la mano derecha a todos los presentes, una “peineta” en toda regla que trató rápidamente de disimular sacando dedos por todos los sitios como la chavala del último anuncio de Coca-Cola (ese que aparece en los descansos de los partidos de fútbol de la Eurocopa).

Creo que la película del señor Vélez no tenía guión que contemplase dicho gesto. Un gesto feo, vulgar e impropio del cargo que ocupa y que le debió salir de manera espontánea por la pasión de su discurso. Desde ese momento quedó unido al grupo de personajes y actores mediáticos que tiene nuestra política como son los señores Don José María Aznar, Don Luis Bárcenas, algunos independentistas y las señoras Doña Jéssica Albiach y Doña Nogay Ndiaye, ambas del Parlament catalán.

En otro ambiente totalmente distinto recuerdo como trabajé -también sin guión- durante tres años con una Asociación Cultural y ejemplar del concellu de Bimenes denominada “El Corriellu La Pandorga”. Fui el realizador de “Amor míu del alma”, una película de la que desconocía todo y que únicamente estaba en la cabeza de la gran Carmita Pandiella, alma máter de dicho colectivo.

¿Se pueden imaginar lo que es que te encarguen una película sin saber ni cómo empieza ni cómo acaba? Pues con Carmita Pandiella, sus hijos, sus nietos y los vecinos yerbatos, el audiovisual se grabó y finalizó tres años después convirtiéndose en todo un éxito. Su estreno en octubre de 2011 con la llegada de los actores a través de una ‘alfombra roja’ fue largamente aplaudido por cerca de quinientas personas que llenaban el polideportivo de Martimporra en el que no faltó ni el ‘Photocall’ como en los Premios Goya.

De entonces a hoy han pasado trece largos años y desgraciadamente ya nos faltan algunos de sus inolvidables actores. Pero la vida continúa y Carmita Pandiella a pesar de su edad, sigue imparable aplicándose el popular dicho con el que comulgan viejos rockeros como Miguel Ríos, Joaquín Sabina o Víctor Manuel. Por ello el pasado domingo en el prau del Palaciu del Marqués de Casa Estrada, nos presentó la primera Folixa Indiana “Separaos pol océano”, de Bimenes, que constituyó un nuevo y rotundo éxito para “El Corriellu La Pandorga”.

Una vez más, encantado de colaborar y formar parte del equipo -una gran familia que considero como mía- después de más de treinta años de videos, bailes, fiestes y romeríes con todos sus integrantes. Ahora nos enfrentábamos a algo totalmente nuevo que se inició pasadas las once de la mañana con la llegada de los indianos en sus ‘haigas’ (Ford, Rolls Royce, Buick, Cadillac, Oldsmobile…), que fueron recibidos en la Casa’l Conceyu pol alcalde Don Aitor García y la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Doña Olaya Romano a los sones de les gaites, el bombo y los tambores de “Lus Yerbatus”.

Tras la Misa na Capiya llegó el pregón d’Anabel Santiago nel balcón del Palaciu siendo presentador el cronista oficial de Bimenes, Don Luis Miguel Montes Arboleya. Fue un pregón de gran calado que llegó a cuantos estábamos allí y que la gente aplaudió sin desmayo. La guinda al pastel la puso la propia Anabel Santiago cantando a capela un tema cuyas palabras recogían desde el corazón todo el sentimiento, sacrificio y dureza de la emigración.

Junto a una inmensa carpa que albergaría el resto de esta primera y gran “Folixa Indiana” de Bimenes, quedaron expuestos los catorce vehículos clásicos que acudieron al evento. Tras el menú servido por el personal del Palaciu se iniciaron las actuaciones musicales que abarcaron todo tipo de estilos. En ningún momento la fiesta perdió su animación ni tan siquiera mientras se disputaba el importante partido televisado del Real Oviedo.

Tampoco estaba en el guión que a última hora apareciese el orbayu y que

faltaba la sorpresa para Carmita Pandiella. En ese momento actuaba con gran ritmo y salsa caribeña la Orquesta “Son de Cuba” y hasta allí llevaron a la responsable del evento entre grandes aplausos de cuantos disfrutaban del espectáculo.

Con casi ochenta largos años Mª del Carmen Pandiella Vigón, “Carmita”, (Premio 8 de Marzo / Comarca de la Sidra 2017), no se negó a nada y apareció de súbito en el escenario bailando con ritmo endiablado entre los músicos cubanos y hasta tocando las maracas mejor que Machín.

De flor en flor. Hoy estoy saltando de la política a la emigración. De las “peinetas” y malas formas al sentimiento y armonía de los indianos. Del hartazgo y aburrimiento que nos proporcionan muchos dirigentes a la alegría yfelicidad de una fiesta -con continuidad asegurada- en un conceyu asturianu piquiñín.

Y ahora toca fútbol porque este deporte que maneja millones de euros en las altas y medias esferas también ofrece algunas películas carentes de guión como la titulada, por ejemplo, “El riojano De la Fuente”. Luis Enrique Martínez fue sustituido como seleccionador nacional por otro Luis, un tocayo nacido en Haro (La Rioja), al que pocos conocían pese a haber sido entrenador de los equipos inferiores de ‘la roja’ (sub19, sub 21 y sub 23). Nada parecido al técnico astur en expresión y físicamente, tengo la impresión de que su nombramiento no animó precisamente a los futboleros patrios. ¿Quién es? Con todos los que hay… ¿De dónde ha salido?... Y con D. Luis de la Fuente, esta ‘rojita’ por la que no muchos apostaban gana sus dos primeros encuentros de la Eurocopa 2024 haciendo temblar al resto de rivales y favoritos.

Se hablaba de transición, de que no llevaba a los idóneos, poca experiencia, de la ausencia de expertos en ‘tiqui-taca’ y de incorporar a niños como Lamine Yamal ó Fermín López… Pues ya lo ven. No estaba en el guión y de momento ya están clasificados como líderes de su grupo tras imponerse a Croacia e Italia.

Llega la parte final. Hoy domingo por la tarde saldremos de dudas y sabremos si el Real Oviedo asciende o no. El título de aquella película, “El cielo puede esperar” con Warren Beatty y Julie Christie, no nos vale a los asturianos tras la eliminación del Sporting de Gijón. Asturias se merece un equipo en la Primera División del fútbol español y -cuando escribo esto- lo tenemos muy cerca. De momento “estamos en primera” desde el pasado domingo por mucho presupuesto que tenga el Espanyol y eso tampoco estaba en el guión de nuestro equipo cuando apareció un ángel llamado Luis Carrión, catalán por más señas pero oviedista de corazón. Suerte!