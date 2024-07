¡¡Somos Campeones de Europa… pero no tenemos arreglo!!

Llevo las dos últimas semanas escribiendo de fútbol cuando me he pasado -paradójicamente- los últimos cuarenta años lejos de él. Mi vida me ha tenido inmerso en los rallyes, una especialidad que forma parte de otro deporte como es el automovilismo y también con la televisión.

Hoy quería empezar estas líneas con algo así: “La nueva España” lo ha conseguido”… Y lo ha logrado una vez más y ya van cuatro. No hay país en Europa que tenga en sus vitrinas futboleras cuatro trofeos continentales. Pero no me he atrevido a empezar de esa manera porque seguro que alguien me reprocharía que hasta en un artículo de ‘opinión’ como este, le estaría “haciendo la pelota” al director del periódico que me da la oportunidad de estar con ustedes cada semana.

De lo que no cabe duda alguna es que han pasado siete días -a velocidad rallye- desde la victoria de la selección española en Berlín. Siete días en los que han sucedido muchísimas cosas. Aparte de celebraciones multitudinarias han sido siete días muy intensos y a todos los niveles.

Con aquel pitido final del árbitro francés François Letexier, se desbordó la alegría de todo nuestro país y la mejor muestra quedó registrada en las fotos, cámaras, videos y móviles de millones de personas a lo largo y ancho de este mundo ‘redondo’ en los que siempre hay alguien o aparece alguno que lo considera ‘cuadrado’.

Llegó el jolgorio y la fiesta. Los cánticos, las risas, los ‘manteos’, saltos y botes además de muchas más cosas para celebrar un campeonato que sin duda nos merecíamos como todo el mundo ha reconocido.

A nivel “global” (como le gusta decir al presidente de gobierno), podría asegurar que, al menos por unas horas, este triunfo de España consiguió unir a todo el país; unirnos a todos o a casi todos porque pronto empezaron algunas quejas y reclamaciones desde Catalunya, Euskadi y Navarra, ya que dichas comunidades fueron quienes aportaron los futbolistas que consiguieron el título.

La cabeza salvadora de Dani Olmo, un jugador nacido en Tarrasa, haciendo de portero en plena línea de gol y los goles del ‘navarrico’ Nico Williams (Atlhetic de Bilbao) y del guipuzcoano de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, a pase del catalán de Alella-Barcelona, Marc Cucurella, justificaban de alguna manera dicha reivindicación “menos” nacional…

¡¡Somos Campeones de Europa… pero no tenemos arreglo!!... porque el lunes después de una noche alemana (que a saber cómo sería), nuestro equipo regresaba a España con cierto retraso que, por supuesto, le fue perdonado.

No sé en Madrid o en otras partes pero gracias a esta Eurocopa, en Villaviciosa de Asturias todos parecíamos mucho más felices. “Buenos días” por doquier, “vaya alegría”, “…da gusto empezar así la semana” etc. se respiraba por calles, sidrerías y cafeterías desde primera hora de la mañana. Es más (algo insólito), hasta en Mercadona dos señoras me cedieron el paso cuando estaba en la cola de una de las cajas (la de Beatriz). No me había sucedido jamás. Todos nos sentíamos muy felices.

Por otra parte, no me gustó el afán de protagonismo (tal vez por pura necesidad), del todavía presidente de la RFEF, Don Pedro Rocha, al descender por la escalerilla del avión y hacerse con el trofeo que portaban el capitán de “La Roja”, Álvaro Morata y el seleccionador nacional Luis de la Fuente. Quizás el señor Rocha sabía lo que se le venía encima, pues apenas unas horas después sería inhabilitado por dos años para seguir en el cargo de mandamás del fútbol español.

El programa a desarrollar era extenso para nuestros jugadores y séquito como si fueran los reyes magos: visita a los palacios de La Zarzuela y de La Moncloa -aquí con saluda y “pasamanos” movidito- para iniciar la llamada “Rúa de Campeones”, en autobús descapotable, por varias calles céntricas de la capital hasta llegar al Palacio de Comunicaciones en la plaza de Cibeles donde vimos como les saludó el señor Don José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

Desconozco cuantos miles y miles de personas se habían dado cita en el lugar de esa fiesta-homenaje a los campeones pero de lo que sí estoy seguro es de qué ninguno de los dos principales partidos políticos de nuestro país ni han sido ni son capaces de reunir a tan inmenso gentío. Como dijo el padre del máximo goleador del torneo, Dani Olmo, “estos chicos han unido a todo un país” y yo añado, que bastante falta hace…

Alegría desbordante con un público entregado y volcado con el equipo. Morata y “Rodri” se la juegan en medio de la fiesta. De hecho pueden ser sancionados por la UEFA. Precisamente Rodrigo Hernández que juega en Inglaterra se atreve a cantar un ‘Gibraltar español’ algo que desde hace mucho no se ha atrevido a mencionar ni uno solo de nuestros políticos más destacados… Y genial gesto el de invitar al escenario a María Caamaño, una niña enferma de cáncer. Todos con ella que incluso, llegó a levantar la copa.

¡¡Somos Campeones de Europa… pero no tenemos arreglo!!... porque a esas horas ya se había producido el “desencuentro” y ese frío saludo mirando para otro sitio (en vez de al presidente), de Dani Carvajal que tampoco fue el único según apuntaron fotógrafos y periodistas que allí estaban. Desde ese momento ya hubo lumbreras de la prensa que empezaron a “enfangar” una celebración que había unido a toda España.

Sin mucho esperar al defensa madridista Carvajal le metieron directamente en el saco de VOX. De Joselu Mato, su cuñado, comentaron que tampoco saludó al presidente con muchas ganas. Hasta se comentó la reacción de Lamine Yamal (?), etc. etc. Plumillas o “pseudos” que siempre buscan carroña, polémica y enfrentamiento en vez de disfrutar de una puñetera alegría que une a todo un pueblo.

¿No saben escribir de otra cosa? Acaso ¿se acuerdan de cómo fue el saludo entre Don Pedro Sánchez y Don Luis Rubiales -palmadita incluida- cuando en agosto del pasado año la selección femenina se proclamó Campeona del Mundo en Sidney? El presidente Sánchez no mostró ganas ni cariño alguno al saludar al entonces presidente de la RFEF.

Creo que cada persona tiene derecho a expresar lo que siente aunque a otros no les guste y eso es fundamental para la libertad y la democracia de la que muchos presumen pero no cumplen. A mí, por ejemplo, me disgusta más que me tomen el pelo quienes nos venden que se encuentran en Berlín, en directo, con la Puerta de Brandenburgo a sus espaldas y sabes por compañeros suyos que no han salido de Madrid. En fin, peccata minuta, si lo comparamos con otras cosas…

Los españoles tenemos suerte de no tener que decidir entre dos candidatos a la presidencia como los que tiene EE.UU. en estos momentos. Pero aún teniendo como tenemos un país maravilloso que todo el mundo quiere conocer (y que no sabemos aprovechar), también tenemos una clase política permanentemente crispada y enfrentada sin que nadie quiera poner remedio a la situación.

Por eso, el gran triunfo de la selección conquistando esta cuarta Eurocopa ha servido -sin que los políticos se enterasen- para unir a todos los españoles que queremos vivir en paz y progreso de una pícara vez.

¡Pónganse las pilas, señor@s polític@s! Somos Campeones de Europa y tenemos que acabar con el “No tenemos arreglo”.