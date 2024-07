Cara o cruz

Muchas de las cosas que nos suceden se las achacamos a la suerte. A la buena o mala suerte. Como en los partidos de fútbol y de manera ficticia lanzamos nuestra moneda al aire antes de comenzar cada uno de nuestros días albergando la esperanza de que todo vaya bien. Y para ello tenemos que contar con lo bueno, con la “cara” y desgraciadamente también, con la “cruz” (lo malo), en el momento en que nuestra moneda de la vida aterriza en el suelo.

A veces pienso que nos están utilizando como cobayas o ratones de laboratorio. Que necesitan experimentar con nosotros; que necesitan nuestra información previa y por eso -permanentemente- quieren que los ciudadanos sin mando demos nuestra opinión para facilitar a nuestros dirigentes el terreno de lo que vendrá y tendrán que pisar. Mejor me entenderán si les pongo ejemplos de rabiosa actualidad.

¿Debería retirarse el presidente Joe Biden? ¿Sí o no? ¿Puede ser Kamala Harris la primera presidenta de los EE.UU.? ¿Creen que tiene opciones? ¿Sí o no? ¿El atentado sufrido por Donald Trump fue de verdad? o cabe la posibilidad de que fuese ¿una estrategia electoral de cara a la campaña y a su subida en las encuestas? ¿Sí o no?...

El presidente Biden -con o sin Covid- quería seguir pero ha arrojado la toalla pidiendo el máximo apoyo para su vicepresidenta Harris. Kamala no caía bien a todos los compromisarios de su partido y eso hizo que Trump se frotase las manos y alentase a sus masas argumentando que ella es una rival mucho más fácil que el viejo mandatario.

En apenas cuarenta y ocho horas los americanos lanzaron sus monedas al aire y las primeras valoraciones cambiaron radicalmente el panorama. El apoyo de la familia Obama y la sonrisa casi permanente de la nueva candidata a la Casa Blanca movilizaron las bases demócratas. La “cara” se la llevó la abogada Kamala y la “cruz” le cayó al magnate Trump con todavía un montón de causas pendientes de resolver en los juzgados. A todo esto conviene añadir que las elecciones serán en noviembre y sin haber votado ni un solo ciudadano americano ha sido el propio pueblo el que ha movido el timón hacia un lado y otro para que la nave yankee no llegase a zozobrar antes de tiempo.

Kamala Harris aceptó el reto y cogió las riendas. En un solo día recibió más de 80 millones de dólares en aportaciones. Pero hay más: dos discursos suyos calaron muy hondo entre los electores demócratas y además, se atrevió (sin cortarse un pelo), a pedirle al todavía primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que selle de una vez el acuerdo con Hamás para el alto al fuego en Gaza.

Volviendo a Donald Trump digamos que empecé a preocuparme cuando escuché que su atentado fue ficticio y que no era más que una puesta en escena del mejor marketing publicitario. Yo respondí con lo primero que me salió: Pero ¿cómo dice eso si hubo dos fallecidos y varios heridos? La respuesta fue como si me tirasen una losa de mármol encima: ¡¡“Bastante le importan a Trump dos o más muertos…”!!

Mi interlocutor siguió explayándose: “Si el francotirador le hubiera querido dar en la cabeza, lo habría hecho sin problema pues llevaba más de media hora apostado en un tejado sin que nadie le detuviese. Tras los disparos Trump se agachó junto al atril para, seguidamente, levantarse con algo rojo en la zona de la oreja como se hacía en Almería rodando aquellos spaghetti western de Clint Eastwood y Lee Van Cleef…”.

Tal vez no le faltase razón pues días después llegaría la renuncia de la directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos, la señora Kimberly Cheatle, tras el intento fallido de acabar con la vida del candidato republicano en la ciudad de Butler (Pensilvania). Un atentado esperpéntico que no había por donde cogerlo. Hasta el propio jefe del FBI dudó de que la bala hubiese alcanzado al candidato Trump.

Todo ello desembocó en algo realmente bueno en opinión de otro veraneante en la zona de El Puntal: “Gracias al atentado, gracias a lo que pasó, pudimos ver nuevamente a Melania la bella eslovena y tercera esposa de Trump que estaba desaparecida desde la pérdida de la presidencia USA o aquel juicio a una artista porno… ¡Así es América!”

Sin cruzar el Atlántico por aquí también tenemos nuestra “cara o cruz” que parece uno de los juegos favoritos de nuestros representantes políticos cada vez que se reúnen en la Carrera de San Jerónimo. Todos en general practican el ‘encaje de bolillos’ para que la moneda caiga de su lado. Está claro que no cambian: “Si tú dices sí, yo digo no”. Cada uno va a lo suyo y a los que no nos metemos en nada… ¡que nos den!

La hotelería asturiana se queja de la proliferación de pisos turísticos… Bares, sidrerías y restaurantes de que no hay camareros y OTEA plantea que el gobierno sea más tolerante permitiendo que trabaje la gente que quiere (y lo necesita), aunque sus papeles estén incompletos… Los bañistas también se quejan por la presencia de la ‘Carabela portuguesa’ o la delegación del PP que viajó a Venezuela porque no les han dejado entrar en el país… Tal vez los españoles somos demasiado “quejicas”.

Y sin embargo mientras en París ‘está cayendo la de dios’ los franceses y deportistas de todas las nacionalidades nos dan toda una lección de cómo se inauguran unos Juegos Olímpicos –calados por la lluvia hasta los huesos- sin rechistar y con máximo esplendor…

Este pasado viernes por la noche llegué a admirar al país vecino por saber convertir en “cara” (lo bueno), lo que a todas luces era “cruz” (lo malo), y máxime cuando hace muy poco tiempo el presidente Emmanuel Macron y su partido recibieron todo un palo electoral que hizo temblar los cimientos del Palacio del Elíseo y hasta la propia Torre Eiffel. (De lo de Kylian Mbappé que se haya venido a vivir con nosotros prefiero no decir nada para no hurgar en su herida).

Se da la circunstancia -paradojas del destino- de que en el inicio de estos JJ.OO. en España hemos perdido a Mariano Haro, uno de nuestros grandes atletas que fue cuatro veces subcampeón mundial de cross además de tener una actuación muy destacada en las Olimpiadas de Munich en 1972. Descanse en paz.

Nuestra “cruz” llegó por seguridad al decretar el ayuntamiento de Villaviciosa el cierre cautelar de la Playa de Rodiles en la tarde del jueves 25. La “cara” nos llegó al día siguiente pues el arenal fue reabierto al comprobarse que el banco de medusas se había desplazado mar adentro. Se continuará con los avistamientos y comprobaciones con lancha de salvamento y moto acuática recomendándose que en todo momento se sigan las instrucciones de los socorristas y se respeten las zonas de baño habilitadas por los mismos.

Esperamos y confiamos en que la “cara” esté de nuestro lado en estos días pues Villaviciosa goza de un muy amplio programa de actividades. Ayer sábado, homenaje en su casa natal a Víctor García de la Concha, además del comienzo de la I Feria de Turismo activo (“Villactiva”), coincidiendo con el Festival del Arándano y los Frutos Rojos. También en el marco del Berry Festival, la 8ª Feria Nacional de Cerámica Creativa organizada por la Agrupación de Ceramistas de Asturias y que contará con 12 artistas venidos de Galicia, País Vasco y lógicamente, también de Asturias.

El remate brillante llegó con el XXX Festival Folklórico Internacional “Memorial Luis Alonso” que ofreció un programa de lujo acorde a la conmemoración de sus 30 años de historia con la presencia de dos grandes agrupaciones internacionales como el Ballet Folklórico de Recife de Brasil y la Compañía de Danza Folklórica Naz de Kazajistán además lógicamente de “Aires de Asturias” el grupo anfitrión. Esta vez no ha habido “cruz”. La “cara” (lo bueno), está y estará en Villaviciosa a lo largo de todo el verano. Pónganse las chanclas.