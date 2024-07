Citius, altius, fortius

Comienzan los Juegos Olímpicos de 2024 en París con el objetivo de superar las 22 medallas obtenidas en los de Barcelona. En otra olimpiada de París, la celebrada en 1900 y considerada la segunda de la época moderna, Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, marqués de Villaviciosa, se anotó la primera medalla del olimpismo español, al conseguir el segundo puesto en tiro con arco.

En el año 2004, el Comité Olímpico Internacional, organismo impulsado por Pierre Fredi de Coubertin, barón de Coubertin -tuvo este Comité 104 años para pensarlo-, decidió reconsiderar el medallero de aquellos juegos parisinos de 1900, llamados inicialmente Concursos Internacionales de Ejercicios Físicos y Deportes, que duraron seis meses y se efectuaron coincidiendo con la Exposición Universal de París. Un auténtico caos de organización, con más de treinta deportes y una participación estimada en cincuenta y nueve mil deportistas de más de treinta naciones. Un gran éxito de la Exposición Internacional, pero los II Juegos Olímpicos de la Era Moderna, como pretendía en Cubertin, no existieron, no se efectuó ceremonia inaugural, ni entrega de medallas, ni los participantes eran conscientes de participar en unos Juegos Olímpicos, expresión que parece no se pronunció ni una sola vez. Pero Cubertin dijo que sí, que aquello habían sido los II Juegos Olímpicos, y que los siguientes se celebrarían en los Estados Unidos. Para mejorar la deplorable imagen que había dado Francia en aquellos II Juegos de 1900, Coubertin organizó los Juegos Olímpicos de París en 1924.

Pero claro, el COI, necesitaba crear un palmarés y un medallero de aquellos juegos, o lo que sea, de 1900, para determinar que pruebas merecían ser olímpicas y cuáles no, alguien del Comité Olímpico Internacional, leyó el libro que escribió Bill Mallon en 1998, “The 1900 Olimpic Games. Results for all competitors in all events, with commentary”, un norteamericano que juega al golf, se graduó en medicina ortopédica y escribió varios libros sobre las olimpiadas, que determinaba que el olimpismo debería ser pruebas para deportistas amateurs, internacionales, y de carácter abierto. El COI, atendiendo lo publicado en el libro del señor Mallon, solo reconoce 997 atletas, 22 de ellos mujeres, y 24 países participantes. De 477 pruebas deportivas solo reconoce 95. Pues nada, el señor Mallon y el COI, dicen que la plata de Pedro Pidal, considerada como la primera medalla de la historia del olimpismo español, que na de na, porque fue ganada en una competición profesional con 5.000 francos de premio. En cambio, reconoce el oro de Amézola y Villota en cesta punta, medalla que nunca recibieron porque nunca compitieron con los franceses Durgetty y Etchegaray, que no se presentaron. El premio también parece que tenía una dotación económica, pero al no realizarse, y no recibir ninguna cuantía, la pareja española fue declarada campeona del mundo amateur, y los franceses considerados medalla de plata. Un argumento incontestable.

Lo cierto es que, la medalla de Pedro Pidal, que había aprovechado su estancia en París para inscribirse, la consiguió en tiro con arco, aunque el historiador americano dice que debió de ser de tiro pichón, probablemente debido a la fama de buen cazador que gozaba. Pero en los resultados oficiales de los II Juegos Olímpicos de París 1900, en tiro a palomas vivientes, figura que lo ganaron tres franceses: R. de Barbarin, R. Guyot y el conde Justinien Clary, sin embargo, en tiro con arco, modalidad “game shooping”, el pódium fue para: Mackintosh, Santiago Pidal marqués de Villaviciosa y el norteamericano Murphy. El cambio de nombre de Santiago por el de Pedro, primero de los veintisiete nombres con que fue bautizado Pidal (y le llamaban Perico), Santiago puede ser alguno de ellos, y el que consignaron en la prueba. En cuanto al premio obtenido, fue de una pipa, que Pidal declino aceptar por no ser fumador.

Los premios consistían en medallas de plata acuñadas para la ocasión para los vencedores de las pruebas de atletismo, pero al no ser suficientes y querer galardonar a segundos y terceros clasificados, se recurre a obsequios donados por particulares: boquillas, bastones, representaciones de la Torre Eiffel, juegos de pipas, carteras, gemelos, agujas de corbata, paraguas, zapatillas, estuches de peluche… En fin, como en la tómbola de la chochona . Algunos no aceptaron tales premios, un americano premiado con un juego de peines se lo devolvió al juez de la competición, que se lo había entregado, con una tarjeta dedicatoria: “A su distinguida esposa”.

El señor Pidal, junto con el resto de participantes en la pruebas de tiro con arco, en el velódromo Municipal de Vincennes entre el 19 de julio y el 19 de agosto, con un calor de justicia, disputaron todas las pruebas sin quitarse la más mínima prenda, pues en este deporte, practicado por gentes bien nacidas, dicen, mantuvieron la regla de los arqueros que reza: “El arquero debe tirar con la cabeza cubierta, también los brazos han de estar cubiertos y nunca en mangas de camisa, por ser de poca gallardía y consideración al adversario”. El señor Pidal, sudó la gota gorda para conseguir ese segundo puesto, el COI (Comité Olímpico Internacional), no le reconocerá esa medalla, pero el COE (Comité Olímpico Español), sí, y nosotros también, que aunque haya nacido en Gijón, siempre le consideramos un villaviciosín de la diáspora. Citius, Altius, Fortius.

.