Hartos y hasta aquí

Es una sensación extraña pues no sé si estoy enfadado o disgustado. Lo que si sé es que me siento decepcionado desde hace ya bastante tiempo al ver el rumbo de acontecimientos de todo tipo que creo me afectan no sólo a mí. Pienso que también a muchos más ciudadanos.

Digamos para empezar que los responsables de las carreteras del Principado se han salvado ‘por los pelos’ de la educada bronca que les iba a echar hoy desde aquí al ver diariamente el abandono y catastrófico estado que presentaban la práctica totalidad de viales de titularidad del Principado en el concejo de Villaviciosa. Sin ir más lejos transitar por la VV-5 que va desde El Gobernador hasta el cruce con la AS-256 (Villaviciosa-Gijón), me ha estado recordando películas como “El libro de la Selva”, “Jumanji” o el follaje de los espesos bosques de “Jurassic Park”. La conducción por ella se hacía difícil constituyendo un peligro real y no sólo para los usuarios de los coches...Transeúntes, “moteros” y ciclistas, se han estado jugando -literalmente- la vida día tras día. La abundante maleza ocultaba los guarda-raíles metálicos disfrazados de madera e invadía gran parte de una calzada sinuosa (con límites de velocidad de 50 km/h y de 30 km/h en zonas de El Puntal), que casi nadie respeta. Por si fuera poco, por la VV-5 circulan autobuses turísticos, una línea de ALSA, diversa maquinaria agrícola y en ocasiones, hasta camiones extranjeros de gran tonelaje que, por error en el GPS de sus vehículos, se adentran en dicha carretera.

Me pregunto: ¿Quién es el iluminado responsable de la planificación de la poda, desbroce y limpieza de las carreteras regionales? Por mucho retraso debido al cambio climático que pudiera argumentar esto se repite año tras año y forma parte del ciclo de la vida. ¿Cómo ha esperado hasta el último día del mes de julio para iniciar los trabajos de limpieza si llevamos más de mes y medio en Villaviciosa con turistas y veraneantes por todos los lados? ¿Qué impresión se han llevado de nuestro ‘Paraíso Natural’? ¿Vendemos humo? Me da la impresión de que nuestros políticos -de toda ideología- están interesados permanentemente en ocupar espacio en los medios de comunicación incluso por cosas o asuntos de la más mínima relevancia. Y encima no lo hacen con decisión si los asuntos son importantes y están reclamados por el pueblo. Les gustan los ‘selfies’ y entregas de premios. Lo difícil, nada. Normalmente y como me respondió hace años un consejero del gobierno regional asturiano, “…ese tema se lo dejo a Paco (director general de dicha Consejería). Él es quién tiene que dar la cara y resolverlo porque… ¡le va en el sueldo!”. Textual. Punto.

Mientras estoy dando las gracias públicamente por la limpieza efectuada en la carretera que me lleva desde casa a la Villa, El Puntal, Tazones y al Mercau Tradicional de Oles que este fin de semana cumplió su vigésima edición, el preacuerdo entre el PSC y ERC sobre Cataluña/Catalunya y su financiación singular está levantando ampollas por doquier. Hay un “hasta aquí” muy significativo pronunciado por Emiliano García Page (Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), al que de alguna manera se adhieren y aproximan importantes barones y dirigentes del socialismo en España. Nombres como Felipe González, Javier Lambán, Francisco Vázquez, Miguel Ángel Gallardo y hasta nuestro presidente Adrián Barbón, entre otros. Estamos hablando de un más que posible conflicto generado a causa de una desconocida financiación que, en principio, no sería igualitaria con la que se aplicaría al resto de comunidades autónomas de nuestro país. Para muchos no se defiende “la igualdad entre españoles” en contra de lo manifestado por el propio presidente del gobierno Pedro Sánchez. Partido Popular (PP) y VOX se muestran totalmente contrarios al preacuerdo además de los dirigentes y también ex dirigentes socialistas citados más arriba.

Por otro lado, esta semana que ha sido “calentita” nos ha dado un respiro climatológico a cuantos vivimos y disfrutamos de nuestra Asturias del alma. Es el caso de unos muy buenos amigos llegados desde Córdoba que, diez años atrás, conocieron San Martín del Mar. Desde entonces Jesús Camargo y su esposa Rafi vienen a pasar unos días con nosotros. Están más que felices con este tiempo y temperatura pues salieron hacia Asturias el pasado martes a las once de la noche y a esa hora tenían 38º grados en la ciudad de la Mezquita. Ya tienen decidido en qué lugar van a vivir cuando llegue su jubilación.

Como todos los seres vivos no sé cuando dejaré este mundo pero no me gustaría irme sin llegar a saber quién es “Costas” y no me refiero a Quique Costas que fue futbolista del R.C. Celta de Vigo y del F.C. Barcelona. Me refiero a ese organismo ‘invisible’ para casi todos que atiende por “Demarcación de Costas” y que forma parte de la Administración del Estado dependiendo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico… ¡Tela marinera! y nunca mejor dicho.

Hace diecisiete meses (4 marzo 2023), y en esta misma sección, escribí un artículo titulado “Vivir a la vera de la Ría de Villaviciosa” dónde aportaba mi opinión sobre lo que había sido el estuario y el drama que atravesaba en esos momentos. Si me lo permiten, les transcribo un párrafo de dicho trabajo: Mientras nuestros vecinos tienen prohibido faenar, la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial admite a trámite una solicitud de cultivo industrial en la Ría de Villaviciosa para el crecimiento y engorde temporal de las crías de almeja “japónica” en la mejor zona que existe para “les navajes, el xorrón y la xorra” como me informa uno de los mariscadores de toda la vida.

En su opinión lo primero que habría que hacer sería “sacar todas las almejas foráneas que han causado la desaparición de nuestra almeja fina que es santo y seña de esta Ría de Villaviciosa… y por supuesto saber por qué después de tanto tiempo transcurrido nadie ha sabido dar una respuesta verdadera y convincente a la situación producida por la aparición de una bacteria llamada E.coli que -precisamente- entre los meses de noviembre y diciembre de 2022 y enero de este 2023, once años después, ha vuelto a disparar todas las alarmas tras el análisis de las muestras de agua que se recogieron…

Casi año y medio después la situación se agrava con un nuevo golpe de timón cuando sale a la luz que se pretenden utilizar 2.420 metros cuadrados de terrenos de dominio público marítimo-terrestre para destinarlos al cultivo de almeja fina y almeja japonesa en la ría, precisamente, en una zona utilizada para la navegación profesional y deportiva a la altura de la Capilla del Requexu donde muchas embarcaciones que no tienen pantalán en el Puerto de El Puntal pernoctan especialmente en verano.

El Ayuntamiento de Villaviciosa mantiene su oposición al proyecto de cultivos de almejas en la ría autorizado por “Costas” y recurrirá si el Principado le otorga autorización a la empresa Asga Acuicultura, C.B. con plazo de 10 años, prorrogables hasta un máximo de 30 años. Es como una noticia de auténtico escarnio y para la historia en el año XIII después de E.coli. Estamos en 2024. Han pasado 13 años desde la prohibición del marisqueo. Trece años “sin que nadie se moje” (y hablamos de una ría con agua para arriba y para abajo cada seis horas y media). Un tiempo en que “técnicos y políticos” (posiblemente de poca raza), no han sabido decir nada de la famosa bacteria ni de su origen y procedencia. Casi tres lustros en los que han acabado con el trabajo y con once de los doce mariscadores tradicionales, vecinos, nativos y ribereños que tenía nuestro concejo. De verdad. Les prometo que no quiero que nadie “las pase canutas” pero me temo que esta vez, algunos lo tienen crudo. Más que crudo pues desde el propio Ayuntamiento de Villaviciosa, grupos políticos, empresarios, deportistas, colectivos, plataformas en defensa del estuario maliayés, ecologistas y asociaciones diversas como la AVV de San Martín del Mar, etc. todos están más unidos para protegerlo que la bella y dulce Blancanieves con sus siete enanitos.

Por lo que percibo en las últimas horas hasta en la Comunidad Económica Europea (CEE), empiezan a saber que aquello escrito por Lope de Vega y que sucedió en el pueblo cordobés de Fuenteovejuna en los albores del siglo XVII, se va a quedar pequeño en relación a la defensa y apoyo de la Ría de Villaviciosa por parte de todos. Mi humilde recomendación para la Demarcación de Costas y la Dirección General de Pesca del Principado de Asturias es que reflexionen y que después de trece años… ¡“que se lo hagan ver”!.

Emiliano García Page expresó su “hasta aquí” hemos llegado con el preacuerdo de financiación singular para Cataluña/Catalunya y los villaviciosinos (nativos y de adopción como yo), confesamos que ya estamos “hartos” con esta historia interminable y por ello, con toda nuestra energía y razón, tengan la completa seguridad de que ¡vamos a proteger nuestra Ría!