Antes de nada quiero dar las gracias a todos esos lectores que se han dirigido a mí a raíz del último artículo en el que hacía referencia al tardío desbroce y limpieza de las carreteras de Villaviciosa cuando ya estábamos a tope de turistas y visitantes en nuestro concejo. Ponerse a limpiar a fecha treinta y uno de julio no parece de recibo y mucho menos si se utiliza al turismo como ese gran recurso y fuente de ingresos en estos tiempos para la economía local. El asunto me había llevado a pensar que dichos trabajos se programasen por el orden alfabético de los nombres de los municipios. Esto último es algo que ya había escuchado antaño cuando se decía que las ayudas y subvenciones para la Villa siempre llegaban al final porque el nombre de nuestro concejo empezaba por “V”…

Gracias a sus llamadas y mensajes e incluso, a las imágenes que me han facilitado ustedes del pueblo de Peñella (Cabranes), me veo en la obligación de ampliar lo que había escrito y visto con mis propios ojos. El comentario generalizado de sus opiniones es que “…en todos los sitios estaban igual que aquí con un abandono total de limpieza y desbroce de carreteras, arcenes y taludes regionales…”. Así que no todo es lo que parece. No solo en Villaviciosa sino también en otros lugares -incluido Oviedo- como se ha visto por televisión. Una parte de esta última frase me sirve de título para el comentario de esta semana: “No todo es lo que parece”… Y les voy a exponer unos cuantos ejemplos que encajan a la perfección con esa frase y que están a flor de piel.

He escuchado algunas quejas sobre la limpieza en la playa de Rodiles a la que acudo con relativa frecuencia por eso de caminar e intentar adelgazar. Y aquí quiero lanzar un grito de apoyo a las personas que desde muy temprana hora (seis de la mañana), empiezan a trabajar para que todo esté en buen “estado de revista” como se nos exigía en el servicio militar a quienes hicimos “la mili”. ¿Cuántos de ustedes han visitado o paseado por el arenal de Selorio antes de las nueve de la mañana? Seguramente pocos. Quizás los “primerizos” o madrugadores que se encargan de dejar sus bolsas y útiles playeros sobre las mesas de la zona arbolada con el fin de “reservarlas” para los suyos. A las nueve de la mañana el tractor que ‘escanea y peina’ la arena de la playa ha terminado su tarea al tiempo que dos operarias de limpieza ya han vaciado papeleras y recogido “lo mucho” que hay en el suelo alrededor de ellas. Como el conductor del tractor también ambas mujeres han depositado kilos y kilos de basura en un contenedor que se retira, vacía y repone diariamente.

No todo es lo que parece. Claro que puede aparecer basura durante el día. Pero puedo asegurarles que la playa de Rodiles se limpia diariamente y que las tareas de limpieza deben estar finalizadas con la presencia de los primeros usuarios y bañistas. Esto no quiere decir que al cabo de un tiempo o a lo largo del día las papeleras vuelvan a llenarse y “sus alrededores” también. Pero que nadie tire la piedra y esconda la mano. No podemos escurrir el bulto que nos relaciona con la basura, ya que somos nosotros quienes disfrutamos de la playa y también los culpables de los restos y desaguisados que quedan por el entorno al no recogerlos o depositarlos correctamente en las papeleras. Basta con acercarse a alguna mesa después de haber sido utilizada en una comida de familia o amigos y ver lo maltrecho y sucio que queda “el paisaje”… Vergüenza ajena. No nos engañemos.

El eslogan “Asturias paraíso natural” elegido por Cultura y Turismo del Gobierno del Principado a finales de los años ochenta nos enorgulleció a todos los asturianos y creo que, desde entonces, hemos hecho gala de él. Casi cuarenta años después los creativos de nuestra promoción y publicidad tratan de revitalizarlo porque eso del “Paraíso” es demasiado atractivo para muchos y cada vez son más quienes se lo agencian o presumen de él. Tenemos que defender nuestro paraíso con un cambio climático que ya es toda una realidad. El calor y la sequía están haciendo mella en nuestros verdes ‘praos’ y montañas. Necesitamos algo de ‘orbayu’ y lluvia aunque eso limite la asistencia de público al magnífico concierto de un músico muy grande como José Ángel Hevia acompañado por su hermana María José.

Pero hay más y ahora les hablo de insectos. Vecinos y amigos coinciden en que las temidas avispas ‘Velutinas’ que nos han acompañado en estos últimos años parece que han emigrado a otras zonas o cambiado de comunidad autónoma. Están tan desaparecidas como el prófugo Carles Puigdemont (al menos mientras escribo esto), después de su “retorno exprés” de ida y vuelta que ha protagonizado este pasado jueves. Pero de esto les daré mi opinión más tarde. Ya no hay ‘Velutinas’. Si acaso alguna perdida que pulula esporádicamente por el jardín y que, además, es incapaz de introducirse en las botellas-trampa por más azúcar que les ponga. Pero de nuevo, no todo es lo que parece porque si bien este verano no hay avispas extranjeras lo que sí hay es una “invasión” de moscas y mosquitos que nos tienen no solo aburridos sino, también, masacrados. Nuestras farmacias han debido hacer el agosto con medicinas, sprays y cremas repelentes, para acabar o ahuyentar a estos ‘dípteros’ según estudié en clase de ciencias naturales con el Padre Beltrán en el Colegio San Agustín de Madrid, próximo al Estadio Santiago Bernabéu (en versión original). Fue en 1965 y todavía hoy recuerdo los diez nombres de las distintas clases de insectos que aprendí con el profesor y cura agustino.

Mis esfuerzos en la lucha anti-mosca y “maridos mini” han resultado estériles e inútiles. Y aquí también no todo es lo que parece porque con tanto producto por casa pensé que el tema quedaría solucionado y no ha sido así. Debo ser un tipo dulce o tener sangre-miel porque me han acribillado por todos los sitios. (Por ser educado no les digo hasta en dónde me han picado). Duermes y escuchas el descenso que emprenden en picado hacia ti. Y como dicen los madrileños que estos días llenan Villaviciosa… “te pican y se piran” y estando así las cosas no tuve más remedio que pedir ayuda a un amigo de la Cuenca minera que vive en Oviedo. Me comentó que en el centro comercial Salesas había comprado un inhibidor eléctrico, mosquitero e infalible. Que desde que lo enchufó en su piso de Foncalada, no sabe lo que es un mosquito. Lógicamente le pedí que me comprara uno y me comentó que también lo tenían para “moscas” -que fue el que elegí- por eso de vivir en el campo. Como resumen: ventiseis euros menos en la cuenta y las muy “malonas” no sólo son capaces de seguir picándote sino que se han venido arriba y hasta te muerden llegando hasta la piel tras atravesar el pantalón vaquero que llevo puesto…

En casa hemos probado de todo y en otros muchos hogares están igual. Ni humo ni insecticidas perfumados o sin perfumar… Al final lo que mejor funciona -y no soy ningún asesino- es la vieja y antigua paleta de plástico que usaba mi suegro Paciente, que además no fallaba nunca. Y para acabar esta semana me viene a la cabeza una frase que escuchaba en aquella radio Philips que siempre estaba encendida en casa cuando era pequeño: “La policía española es la mejor del mundo”. Años más tarde y ya con televisión en blanco y negro, la volví a escuchar en la voz de un gran locutor como fue Joaquín Soler Serrano que presentaba un programa de investigación de robos y crímenes.

Les confieso que aparentemente estoy bien pero no es cierto. Estoy (y me imagino que como muchos españoles), profundamente indignado al ver cómo un día más se están riendo de mí y de muchos otros. Creo que no se puede tolerar que aparezca por España un prófugo de la justicia -huido durante siete años- y que tras un “mitin televisado”, desaparezca por arte de magia pese a venir escoltado por agentes de las fuerzas de seguridad catalanas. No se puede consentir que se sigan riendo de quienes somos ciudadanos pacíficos que sólo queremos la paz y la armonía y concordia entre todos. No se puede seguir así con un Ministerio del Interior mudo ante este chulesco desafío o auténtico esperpento tal y como lo ha definido el propio presidente del Principado de Asturias. Qué bochorno y qué vergüenza. Nos van a dar la medalla de oro por ser España el hazmerreir de todo el mundo. Se ha llegado al límite de la paciencia y no entro para nada en ideologías de ninguna clase. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la oposición? ¿No les parece que ya está bien?...

A Puigdemont se lo lleva del brazo su abogado Gonzalo Boye que enseguida aparece a la puerta del Parlament ya sin su cliente y prófugo. La llamada ‘Operación Jaula’ debía tener la puerta averiada y “el pájaro” se ha escapado. Los informativos cantando al unísono que Carles Puigdemont “se encuentra” en paradero desconocido… Es todo mucho más sencillo: ¿Dónde está la mejor policía del mundo? ¿Han sido capaces “dos mossos y medio” de burlar a toda la policía española y catalana? Nadie ni por tierra, mar ni aire sabe del desaparecido. Ni en aduanas ni fronteras… Y reaparece el abogado Boye que fue el último que apareció a su lado (y que como han visto se mueve como “Perico por su casa”), para comunicar a los españoles que su cliente ya se encuentra en Waterloo...

Pregunto: ¿Hasta cuándo van a seguir tomándonos el pelo? No todo es lo que parece porque siento como muchos que se ha llegado al límite. Les aseguro que nos hemos cansado.