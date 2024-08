El valle de Dios está en Villaviciosa

En valle de Boides, Bogieso Boigues, construye el rey asturiano Alfonso III "El Magno" un palacio para su retiro al que iba añadida una iglesia palatina consagrada en el año 893 a San Salvador. Muerto el rey Magno y repartido el reino entre sus hijos, la construcción de la pequeña iglesia quedó como sede conventual de los benedictinos, de ahí que se conozca con el nombre del Conventín esa pequeña joya prerrománica del valle maliayo.

En el siglo X, la Orden de San Benito sufre la reforma cluniacense, y el en XI, en contraposición con los cambios de Cluny, San Roberto, con veintiún compañeros monjes, para vivir con más intensidad y pureza la regla benedictina, se retira a Citeaux –Cistercium, en latín–, en donde nace la reforma cisterciense que alcanza un gran desarrollo durante el abadiato de San Bernardo, fundador junto a 30 compañeros, todos jóvenes nobles de Borgoña, de la abadía de Claravalen el año de 1115, reforma que expande la Orden por toda Europa. Los benedictinos que a finales del siglo XI están en el valle de Boides, en El Conventín, se incorporan a la línea de Claraval, sujetos a Sobrado. La incorporación de nuevos monjes hace pequeño el convento de San Salvador, al frente de cuya comunidad estaba el abad Nuño.

El 27 de diciembre del año 1200, el rey Alfonso IX y su esposa doña Berenguela donan el realengo de Boides, con todas sus posesiones y regalías, iglesias, molinos y bosques, para la fundación de un monasterio más capaz. Eligieron para ello un lugar muy próximo a San Salvador, comienzan las obras en el año 1218, con el maestro Gualterio al frente, finalizando siete años más tarde, año 1225, y consagrado a Santa María, siendo abad Juan IV, cumpliendo así el mandato del rey y su esposa. Esto ocurría cuarenta y cinco años antes de la fundación de la Pola de Maliayo. El valle donde se asienta el monasterio será llamado, en adelante, Valle de Dios, así lo dice la donación real: "Damos iure hereditario concedimus que Domino et Monasterio de Valle Dei de nouoconstruximus in Asturiis in loco nominateBoiges…". Se dice que, además de afianzar el poder de la corona y reorganización del territorio, el rey toma una pequeña venganza por las diferencias que mantenía con el obispo de Oviedo Juan I, que no aceptaba su matrimonio con Berenguela por parentesco prohibido por el derecho canónico, viéndose obligados a separarse. El rey expulsa al obispo Juan de la diócesis de Oviedo, a la que vuelve en 1198.

En 1210, el papa Inocencio III, toma la abadía de Valdediós bajo su protección, y en el 1220, por privilegio otorgado por el rey, se concede el coto, mediante el cual el abad ejercerá la autoridad jurídica y eclesiástica sobre los siete kilómetros cuadrados que lo conforman, sobre sus tierras y los que la habitan y trabajan.

Sucesivos monarcas otorgan a Valdediós importantes privilegios, exenciones, portazgos y participaciones en las rentas del alfolí de sal de Avilés, Luarca, Villaviciosa y Llanes, que junto con las donaciones de particulares hacen del monasterio uno de los más ricos y principales centros de poder de la región. Como curiosidad, el edificio del monasterio será la construcción más grande de Asturias, hasta la construcción de la catedral de Oviedo.

Esto hace que Valdediós sea espacio de disputas y enfrentamientos por la dignidad abacial entre los miembros de la propia comunidad. La injerencia de otras instituciones y personas ajenas al monasterio interesadas en conseguir el poder y ejercer el control sobre Valdediós provoca años de inestabilidad hasta la reforma de la Congregación cisterciense de Castilla en el siglo XVI.

La historia del monasterio está llena de aconteceres de importantes y trascendentes resultados. La desviación del río Asta para su construcción, motiva que las aguas reclamen su curso cuando hay grandes avenidas y desbordamiento del río; en 1522 el agua destrozó el claustro y sus dependencias y en 1621 fue cuando las aguas alcanzaron los tres metros dentro de la iglesia.

El monasterio de Santa María de Valdediós fue casa de monjes cistercienses hasta la invasión francesa y desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, en que comienza sus penurias; en 1834, en pública subasta, es adquirido por un ciudadano de Oviedo, pasando poco después a ser propiedad del estado. Hubo abandono, unas décadas de seminario y colegio de segunda enseñanza, para volver al abandono. Durante la guerra civil fue hospital psiquiátrico y escenario de atroces y execrables acontecimientos.

En los años 80 del pasado siglo, fue la Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa (Cubera) la que inició una campaña bajo el lema "Salvar Valdediós". Gabino Díaz Merchán, arzobispo de la Iglesia de Asturias, inició las gestiones para una vuelta a Valdediós del Císter, que lo hace con la mayor ilusión en 1992, siendo prior el padre Jorge Gibert Tarruell, el padre Massimo Marianela ecónomo y tres aspirantes a abrazar la vida conventual .

El Principado de Asturias creó una Escuela Taller para la recuperación del complejo monástico. La Consejería de Cultura colaboró en la restauración de los retablos de los altares de Santiago y de las Santas Vírgenes. La fundación holandesa "Porticus" financió la hospedería externa, la biblioteca y un oratorio en la sala capitular. La Fundación Príncipe de Asturias contribuyó a la restauración de la sacristía del siglo XVII, ajuar, pinturas y sillería renacentista del coro. El Ministerio de Fomento destinó un millón de euros a la restauración de la Iglesia de Santa María y la Fundación Caja Madrid, el retablo del ábside central de la iglesia. Valdediós pasó a ser cosa de todos.

El "ora et labora" fue duro para la naciente comunidad con la restauración del enorme edificio y el ejercicio de la vida monástica; los monasterios de monjas cistercienses de España les hicieron un préstamo económico que les permitió montar un taller de encuadernación y a partir de 1999 ya pudieron vivir con más holgura de los ingresos que producía la finalizada hospedería. Grupos de personas y asociaciones como la ya citada de Amigos del Paisaje de Villaviciosa, la de Antiguos Alumnos de Valdediós, la Fundación Cardín, el Círculo Cultural de Valdediós y otros fueron un apoyo continuo con celebraciones culturales, conferencias, conciertos de música clásica y actos de apoyo a la comunidad. Valdediós se fue convirtiendo en una referencia cultural en toda Asturias.

En el año 2009, casi mil personas acudieron a la última misa de la comunidad cisterciense. A partir de la marcha de los monjes blancos, todo intento por recuperar la vida en el monasterio fue baldío y estéril, a pesar de los intentos con la Orden de San Juan de Dios y las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús. Desde el pasado mes de noviembre, lo intentan dos mujeres y un sacerdote de la Comunidad de la Presencia del Señor, una comunidad fundada en 1999 en Valladolid. Con mucho trabajo y buena voluntad se está acondicionando el interior del cenobio para organizar retiros espirituales. La recuperación de la hospedería y, sin duda, la acertada apuesta del Arzobispado por potenciar las visitas, con el nuevo Centro de Recepción construido, marca el buen camino para la recuperación y potenciación de Valdediós. Se añaden las mejoras que se han realizado en la señalización de Valdediós, por primera en la autovía del Cantábrico y desde el casco urbano de Villaviciosa, lo que sin duda, invita y facilita la visita. En definitiva, se abre una luz de esperanza hacia la revitalización de Valdediós como uno de los centros religiosos, culturales y turísticos más importantes de Asturias, que con unión, cooperación y buenos proyectos debería volver a ser lo que nunca debió dejar de ser.